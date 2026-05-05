Світ увійшов в епоху електроенергії: попит на електрику зростав більш ніж удвічі швидше за загальний енергопопит

Обновлено: Май 05, 2026.

У 2025 році попит на електроенергію зріс майже на 3%, що перевищило середній показник останнього десятиліття у 2,8%. Дата-центри й електромобілі поки формують невелику частку приросту, але їхня динаміка швидко посилює роль електроенергії.

Темпи зростання

  • Попит на електроенергію зростав більш ніж удвічі швидше, ніж загальний попит на енергію.
  • Зростання майже на 3% залишилося вищим за середній рівень останнього десятиліття — 2,8%.
  • Темп був нижчим, ніж у 2024 році, через разові чинники, зокрема нижчий попит на охолодження в Індії та Південно-Східній Азії.
  • Висновок: електроенергія стала центральною формою енергоспоживання в новій структурі попиту.

Хто створює новий попит

  • Зростання попиту на електроенергію знову забезпечували різні напрями використання в будівлях і промисловості.
  • Електромобілі та дата-центри дали невелику частку загального приросту, але їхній попит зростав швидко.
  • У США дата-центри забезпечили половину всього приросту використання електроенергії.
  • Висновок: цифровізація вже стала відчутним чинником енергетичного балансу.
  • Для споживачів пального це означає, що конкуренція між традиційним паливом і електрифікованими технологіями посилюється не теоретично, а через реальний попит.

Джерело: Terminal

За матеріалами: IEA Global Energy Review 2026

Автор:

(Всего статей: 2793)

Директор НТЦ «Психея»

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

