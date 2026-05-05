Світ увійшов в епоху електроенергії: попит на електрику зростав більш ніж удвічі швидше за загальний енергопопит

Темпи зростання
- Попит на електроенергію зростав більш ніж удвічі швидше, ніж загальний попит на енергію.
- Зростання майже на 3% залишилося вищим за середній рівень останнього десятиліття — 2,8%.
- Темп був нижчим, ніж у 2024 році, через разові чинники, зокрема нижчий попит на охолодження в Індії та Південно-Східній Азії.
- Висновок: електроенергія стала центральною формою енергоспоживання в новій структурі попиту.
Хто створює новий попит
- Зростання попиту на електроенергію знову забезпечували різні напрями використання в будівлях і промисловості.
- Електромобілі та дата-центри дали невелику частку загального приросту, але їхній попит зростав швидко.
- У США дата-центри забезпечили половину всього приросту використання електроенергії.
- Висновок: цифровізація вже стала відчутним чинником енергетичного балансу.
- Для споживачів пального це означає, що конкуренція між традиційним паливом і електрифікованими технологіями посилюється не теоретично, а через реальний попит.
Джерело: Terminal
За матеріалами: IEA Global Energy Review 2026