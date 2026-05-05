Ісландія знизила ПДВ на пальне: чи дійде податкове послаблення до споживачів

В Ісландії з 1 травня тимчасово знижено ПДВ на пальне з 24% до 11%. Закон зобов’язує нафтові компанії та продавців пального повністю передати це зниження споживачам. Контроль залежатиме від поведінки компаній: якщо конкуренція не спрацює, влада може перейти до жорсткіших заходів, включно з максимальними цінами або граничною націнкою.
Податкове рішення
- Альтинг ухвалив зміни до закону про ПДВ на пальне.
- З 1 травня 2026 року ставка ПДВ на пальне тимчасово знижена з 24% до 11%.
- Мета заходу — відповідь уряду на зростання цін на пальне, зокрема через вплив конфлікту на Близькому Сході.
Ризик для споживачів
- Ключове питання — чи отримають споживачі повний ефект від зниження податку.
- Закон прямо зобов’язує нафтові компанії та інших продавців пального повністю передати зниження ціни покупцям.
- Якщо компанії затягуватимуть із реакцією або швидко повернуть ціни вгору, контроль може стати жорсткішим.
Монополізований ринок і слабка конкуренція
- Директор Генерального управління з питань конкуренції Палл Гуннар Пальссон заявив, що обсяг контролю залежатиме від реакції нафтових компаній.
- На ринку, де конкуренція недостатньо сильна, податкове зниження саме по собі не гарантує здешевлення пального для кінцевого споживача.
- Висновок: слабка конкуренція може перетворити податкову пільгу на додаткову маржу продавців, якщо держава не контролюватиме виконання закону.
Нагляд залежить від реакції компаній. Якщо компанії, як можна було б очікувати в конкурентному середовищі, скористаються можливістю і почнуть конкурувати, здобувати частку ринку тощо, тоді, можливо, питань не виникне, а нагляд буде простим. Однак якщо компанії зволікатимуть і ми побачимо, що ціни невдовзі знову підуть угору, тоді моніторинг може стати ширшим. — Палл Гуннар Пальссон
Інструменти державного впливу
- Генеральне управління з питань конкуренції контролює виконання норми.
- За порушення компаніям можуть бути накладені адміністративні штрафи.
- Міністр, після висновку органу з питань конкуренції, може застосувати тимчасові заходи.
- Серед можливих заходів: максимальна ціна, максимальна націнка або інші форми контролю за ціноутворенням і комерційними умовами.
Головний висновок для паливного ринку
- Зниження ПДВ з 24% до 11% створює простір для зниження роздрібних цін на пальне.
- Але ефект для споживачів залежить не лише від податку, а й від поведінки компаній на ринку.
- Висновок: у монополізованому або слабоконкурентному паливному секторі держава змушена не тільки знижувати податки, а й перевіряти, чи доходить це зниження до споживача.
Але я вважаю, що це необхідно просто тому, що на цьому ринку бракує конкуренції, і конкуренція недостатньо стійка; на це вказують усі ознаки. Саме тому це необхідно. — Палл Гуннар Пальссон
Джерело: Terminal
За матеріалами: RÚV