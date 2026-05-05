Ісландія знизила ПДВ на пальне: чи дійде податкове послаблення до споживачів

В Ісландії з 1 травня тимчасово знижено ПДВ на пальне з 24% до 11%. Закон зобов’язує нафтові компанії та продавців пального повністю передати це зниження споживачам. Контроль залежатиме від поведінки компаній: якщо конкуренція не спрацює, влада може перейти до жорсткіших заходів, включно з максимальними цінами або граничною націнкою.

Податкове рішення

  • Альтинг ухвалив зміни до закону про ПДВ на пальне.
  • З 1 травня 2026 року ставка ПДВ на пальне тимчасово знижена з 24% до 11%.
  • Мета заходу — відповідь уряду на зростання цін на пальне, зокрема через вплив конфлікту на Близькому Сході.

Ризик для споживачів

  • Ключове питання — чи отримають споживачі повний ефект від зниження податку.
  • Закон прямо зобов’язує нафтові компанії та інших продавців пального повністю передати зниження ціни покупцям.
  • Якщо компанії затягуватимуть із реакцією або швидко повернуть ціни вгору, контроль може стати жорсткішим.

Монополізований ринок і слабка конкуренція

  • Директор Генерального управління з питань конкуренції Палл Гуннар Пальссон заявив, що обсяг контролю залежатиме від реакції нафтових компаній.
  • На ринку, де конкуренція недостатньо сильна, податкове зниження саме по собі не гарантує здешевлення пального для кінцевого споживача.
  • Висновок: слабка конкуренція може перетворити податкову пільгу на додаткову маржу продавців, якщо держава не контролюватиме виконання закону.

Нагляд залежить від реакції компаній. Якщо компанії, як можна було б очікувати в конкурентному середовищі, скористаються можливістю і почнуть конкурувати, здобувати частку ринку тощо, тоді, можливо, питань не виникне, а нагляд буде простим. Однак якщо компанії зволікатимуть і ми побачимо, що ціни невдовзі знову підуть угору, тоді моніторинг може стати ширшим. — Палл Гуннар Пальссон

Інструменти державного впливу

  • Генеральне управління з питань конкуренції контролює виконання норми.
  • За порушення компаніям можуть бути накладені адміністративні штрафи.
  • Міністр, після висновку органу з питань конкуренції, може застосувати тимчасові заходи.
  • Серед можливих заходів: максимальна ціна, максимальна націнка або інші форми контролю за ціноутворенням і комерційними умовами.

Головний висновок для паливного ринку

  • Зниження ПДВ з 24% до 11% створює простір для зниження роздрібних цін на пальне.
  • Але ефект для споживачів залежить не лише від податку, а й від поведінки компаній на ринку.
  • Висновок: у монополізованому або слабоконкурентному паливному секторі держава змушена не тільки знижувати податки, а й перевіряти, чи доходить це зниження до споживача.

Але я вважаю, що це необхідно просто тому, що на цьому ринку бракує конкуренції, і конкуренція недостатньо стійка; на це вказують усі ознаки. Саме тому це необхідно. — Палл Гуннар Пальссон

Джерело: Terminal

За матеріалами: RÚV

