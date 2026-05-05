Німецький паливний ринок провалився перед податковим зниженням

У квітні 2026 року попит на пальне в Німеччині різко впав не через спад споживання, а через очікування зниження цін із 1 травня. Тимчасове скорочення енергетичного податку на 14,04 євро за 100 літрів мало дати споживачам близько 0,17 євро на літрі, але на старті ефект був переданий лише частково.
Податковий імпульс
- Зниження Energiesteuer діє з 1 травня до 30 червня 2026 року.
- Очікувана вигода для споживача з урахуванням ПДВ у 19% становить близько 0,17 євро/л.
- Орієнтовна вартість заходу для бюджету — 1,6 млрд євро.
- Пільга поширюється на дизель, бензин Super E10, Super Plus і HVO.
Чому попит обвалився
- Споживачі та комерційні оператори перенесли закупівлі з квітня на травень, бо зниження ціни було публічно підтверджене і точно датоване.
- Для стандартного бака на 55 літрів очікувана економія становила близько 9,35 євро за одну заправку.
- У фінальні дні квітня, приблизно 27–30 квітня, ринок фактично наблизився до зупинки: покупці зводили запаси до мінімального робочого рівня.
- Висновок: це не ознака довгострокового падіння споживання, а тимчасове зміщення попиту з квітня на травень.
Удар по гуртовому ринку
- Постачальники за строковими контрактами зіткнулися з ризиком недовиконання мінімальних обсягів відбору.
- Щоб уникнути штрафів, частина постачальників знижувала ціни на дизель упродовж останніх тижнів квітня.
- Це призвело до аномально широких спредів між цінами купівлі та продажу у тиждень, що завершився 1 травня 2026 року.
Регіональний центр напруги
- Найгостріший надлишок пропозиції виник на південному заході Німеччини навколо НПЗ Miro у Карлсруе.
- Потужність Miro становить 310 тис. барелів на добу, що робить його найбільшим НПЗ країни.
- У квітні ціни дизелю для відвантаження день у день на Miro часом відривалися від динаміки ф’ючерсів ICE Gasoil.
- 30 квітня 2026 року пропозиції дизелю за старою ставкою податку майже зрівнялися з травневим продуктом, у якому вже враховано знижену ставку.
Чому споживач не отримав повних 17 центів
- 1 травня бензин Super E10 коштував у середньому близько 1,976 євро/л, зниження становило приблизно 10,7 цента/л.
- Дизель коштував близько 2,063 євро/л, зниження становило приблизно 10,4 цента/л.
- Фактичне передання податкової вигоди склало приблизно 60–63% від теоретичних 0,17 євро/л.
- Причини: запаси АЗС, закуплені за старою ставкою; волатильність ICE Gasoil; регіональні цінові відмінності; спроби операторів відновити маржу.
Геополітичний фон
- Податкове зниження було запроваджене на тлі стрибка цін на нафту після початку війни США та Ірану 28 лютого 2026 року.
- Порушення потоків через Ормузьку протоку посилило тиск на світові нафтові бенчмарки.
- Висновок: фіксована вигода у 0,17 євро/л може бути частково або повністю з’їдена зростанням базової ціни на нафту й нафтопродукти.
Що буде після 30 червня
- Перед завершенням пільги можливий зворотний ефект: оператори автопарків, аграрії та АЗС можуть активніше закуповувати пальне до повернення стандартних ставок із 1 липня.
- Це створює ризик локального дефіциту наприкінці червня та слабшого попиту на початку липня.
- Станом на початок травня 2026 року офіційного рішення про продовження програми не було.
Джерело: Terminal
За матеріалами: discoveryalert.com.au