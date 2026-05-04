Італія змінює паливні знижки: дизель отримує пріоритет через транспорт, агросектор і рибальство

З 2 травня в Італії почали діяти нові податкові знижки на пальне. Для дизелю уряд зберіг скорочення акцизу на 20 євроцентів за літр, або 24,4 євроцента за літр з урахуванням ПДВ. Для бензину загальне зниження становитиме лише 6,1 євроцента за літр. Рішення пояснюють різницею в цінах: дизель коштує понад 2,050 євро за літр, тоді як бензин — менш як 1,750 євро за літр.
Що змінюється з 2 травня
- Дизель: знижка на акциз зберігається на рівні 20 євроцентів за літр, або 24,4 євроцента за літр разом із ПДВ.
- Бензин: загальне зниження буде значно меншим — 6,1 євроцента за літр.
- Обидва заходи стартували опівночі з 1 на 2 травня.
- Чинний термін дії — до 22 травня, якщо не буде нового продовження.
Чому уряд робить ставку саме на дизель
- Дизель в Італії коштує понад 2,050 євро за літр, тоді як бензин — менш як 1,750 євро за літр.
- Прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні назвала таку різницю очевидною диспропорцією.
- Попит на дизель є жорстким, бо це пальне використовується у вантажному транспорті, сільському господарстві та рибальстві.
- Саме ці сектори безпосередньо впливають на логістику, продовольчі ланцюги та кінцеві витрати споживачів.
- Додатковий тиск на дизель виник після того, як уряд підвищив податки на нього на 6 євроцентів за літр, вирівнюючи акцизи з бензином.
Фінансування знижки
- Продовження зниження акцизів на пальне на три тижні відбувається у два етапи.
- Спершу діє зниження, передбачене декретом-законом до 10 травня.
- Далі міністерський декрет має продовжити податкове скорочення до 22 травня.
- За даними урядових джерел, до декрету-закону додадуть ще 250 млн євро.
- Загальна вартість заходу становитиме 400 млн євро.
- Початкове покриття забезпечують санкції Антимонопольного органу.
- Наступні кошти мають надійти через механізм мобільного акцизу та додаткові доходи від ПДВ.
Що це означає для ринку нафтопродуктів
- Рішення уряду показує, що дизель розглядається як критично важливий нафтопродукт для економіки.
- Підтримка дизелю коштує дорого: скорочення на 24,4 євроцента за літр оцінюється майже у пів мільярда євро за кожні двадцять днів.
- Саме тому новий захід є менш витратним: він майже повністю спрямований на дизель, а не однаково на всі види пального.
Наслідки для бензину
- Для бензину знижка стане майже на 20 євроцентів меншою, ніж попередній рівень підтримки.
- З урахуванням останньої середньої ціни національна вартість бензину може перевищити 1,925 євро за літр.
- Отже, водіям варто очікувати помітного зростання ціни бензину.
Висновки
- Дизель отримав пріоритет, бо його ціна вища за бензин, а попит пов’язаний із вантажними перевезеннями, аграрним сектором і рибальством.
- Бензин стане дорожчим для споживачів, оскільки податкова знижка для нього скорочується до 6,1 євроцента за літр.
- Уряд намагається зменшити бюджетне навантаження, тому третя паливна знижка вже не є однаковою для дизелю й бензину.
- Подальше продовження можливе, оскільки з огляду на динаміку цін на нафту це буде дуже ймовірно.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Il Sole 24 Ore