Світовий енергоринок у 2025 році сповільнився, але сонячна генерація стала головним драйвером зростання

Обновлено: Май 05, 2026. Тэги: , , , , , ,

Світовий енергоринок у 2025 році сповільнився, але сонячна генерація стала головним драйвером зростання
У 2025 році всі основні види палива й енергетичні технології зросли, але темпи були нерівномірними. Глобальний попит на енергію збільшився лише на 1,3%, тоді як низькоемісійні джерела забезпечили майже 60% приросту.

Світовий попит

  • Глобальний попит на енергію зріс на 1,3%, що трохи нижче за середній показник попереднього десятиліття.
  • Уповільнення пояснюється слабшим економічним зростанням, нижчою динамікою енергоємних галузей у частині регіонів, меншим попитом на охолодження та швидшим підвищенням енергоефективності.
  • Висновок: ринок не зупинився, але його структура змінилася: зростання вже не визначається лише викопним паливом.
  • Cонячна фотоелектрика стала найбільшим окремим джерелом приросту й покрила понад 25% додаткового попиту.

Роль джерел енергії

  • Сонячна фотоелектрика забезпечила понад 25% приросту глобального попиту на енергію.
  • Природний газ дав 17% приросту.
  • Нафта, газ і вугілля також зросли, але повільніше, ніж у 2024 році.
  • Сукупно сонячна, вітрова, атомна, гідроенергетика та інші відновлювані джерела дали майже 60% приросту попиту.
  • Висновок: 2025 рік став переломним для структури енергетичного зростання.
  • Уперше в історії сучасне відновлюване джерело забезпечило найбільшу частку приросту глобального енергопопиту.

Регіональна картина

  • У США приріст попиту піднявся до другого найвищого рівня з 2000 року, якщо не враховувати роки відновлення після рецесій.
  • На зростання у США вплинули попит дата-центрів на електроенергію, сильне промислове зростання та холодніша погода.
  • Китай забезпечив найбільшу частку глобального приросту попиту, але його темп сповільнився до 1,7%.
  • Висновок: навіть найбільші центри попиту переходять у режим повільнішого, технологічно зміненого зростання.
  • У Китаї це пов’язано зі швидким розвитком відновлюваної енергетики та підвищенням ефективності.

Джерело: Terminal

За матеріалами: IEA Global Energy Review 2026

Автор:

(Всего статей: 2793)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: