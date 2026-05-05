Світовий енергоринок у 2025 році сповільнився, але сонячна генерація стала головним драйвером зростання

Світовий попит
- Глобальний попит на енергію зріс на 1,3%, що трохи нижче за середній показник попереднього десятиліття.
- Уповільнення пояснюється слабшим економічним зростанням, нижчою динамікою енергоємних галузей у частині регіонів, меншим попитом на охолодження та швидшим підвищенням енергоефективності.
- Висновок: ринок не зупинився, але його структура змінилася: зростання вже не визначається лише викопним паливом.
- Cонячна фотоелектрика стала найбільшим окремим джерелом приросту й покрила понад 25% додаткового попиту.
Роль джерел енергії
- Сонячна фотоелектрика забезпечила понад 25% приросту глобального попиту на енергію.
- Природний газ дав 17% приросту.
- Нафта, газ і вугілля також зросли, але повільніше, ніж у 2024 році.
- Сукупно сонячна, вітрова, атомна, гідроенергетика та інші відновлювані джерела дали майже 60% приросту попиту.
- Висновок: 2025 рік став переломним для структури енергетичного зростання.
- Уперше в історії сучасне відновлюване джерело забезпечило найбільшу частку приросту глобального енергопопиту.
Регіональна картина
- У США приріст попиту піднявся до другого найвищого рівня з 2000 року, якщо не враховувати роки відновлення після рецесій.
- На зростання у США вплинули попит дата-центрів на електроенергію, сильне промислове зростання та холодніша погода.
- Китай забезпечив найбільшу частку глобального приросту попиту, але його темп сповільнився до 1,7%.
- Висновок: навіть найбільші центри попиту переходять у режим повільнішого, технологічно зміненого зростання.
- У Китаї це пов’язано зі швидким розвитком відновлюваної енергетики та підвищенням ефективності.
Джерело: Terminal
За матеріалами: IEA Global Energy Review 2026