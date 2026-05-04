Британський паливний ринок: ціни зросли, але маржа ритейлерів у середньому не збільшилась

Ціни на бензин і дизель у Великій Британії різко зросли на тлі конфлікту на Близькому Сході: бензин подорожчав на 26 пенсів за літр, дизель — на 50 пенсів за літр між лютим і 20 квітня. Водночас CMA встановила, що середня маржа паливних ритейлерів у березні майже не змінилася. Головним чинником подорожчання стали ширші витратні фактори, передусім вищі ціни на нафту.
Нафта стала головним джерелом тиску на ціни
- Швидке зростання роздрібних цін на дорожнє пальне CMA пов’язує не із загальним збільшенням маржі ритейлерів, а з ширшими витратними факторами.
- Ключовий чинник — вищі ціни на нафту, які посилили тиск на вартість бензину й дизелю після початку кризи на Близькому Сході.
- Між лютим і 20 квітня бензин подорожчав на 26 пенсів за літр, дизель — на 50 пенсів за літр.
Маржа ритейлерів: у середньому без різкого стрибка
- CMA порівняла ціну, за якою ритейлери купують пальне, із ціною продажу споживачам.
- У середньому по ринку маржа становила 10,3 пенса за літр у лютому та 10,7 пенса за літр у березні.
- Цей рівень був близьким або дорівнював середній маржі за 2025 рік — 10,7 пенса за літр.
- Водночас CMA зафіксувала, що у частини окремих ритейлерів маржа в березні зросла, і тепер регулятор перевіряє причини.
Конкуренція залишається слабким місцем ринку
- Попри відсутність середнього стрибка маржі в березні, CMA наголошує: паливна маржа залишається історично високою.
- Це підтримує занепокоєння щодо недостатнього конкурентного тиску на роздрібному паливному ринку.
- Окремий період підвищеної маржі був зафіксований ще до конфлікту: 12,7 пенса за літр у грудні 2025 року та січні 2026 року проти 10,0 пенса за літр у листопаді 2025 року.
Споживачі можуть економити, але ринок потребує прозорості
- Через значні локальні відмінності в цінах водії можуть заощадити до 9 фунтів стерлінгів на баку бензину або дизелю, якщо порівнюватимуть ціни.
- Для цього CMA просуває схему Fuel Finder, яка має допомогти водіям знаходити дешевше пальне через застосунки та сайти.
- Ритейлери мають реєструватися в системі та подавати точні й актуальні дані про ціни.
- CMA попередила, що компанії, які не зареєструються або надаватимуть неточні дані, ризикують отримати штрафи.
Позиція регулятора
Конфлікт на Близькому Сході спричинив різке зростання цін на дорожнє пальне, створивши реальний тиск на домогосподарства й бізнес у Великій Британії. Завдання CMA — переконатися, що ці підвищення відображають справжній тиск витрат, особливо з огляду на нашу попередню роботу, яка показала, що конкуренція між паливними ритейлерами не така сильна, як мала б бути. — Сара Карделл, головна виконавча директорка CMA
Висновки для ринку нафти й нафтопродуктів
- Подорожчання пального має нафтову основу: CMA прямо пов’язує стрибок цін із вищими цінами на нафту та ширшими витратами.
- Ритейлери не стали головним поясненням березневого зростання: середня маржа залишилася близькою до рівня 2025 року.
- Ризик для споживачів зберігається: історично висока маржа та локальна різниця цін означають, що водії можуть переплачувати без активного порівняння цін.
- Наступний важливий етап — травневий звіт CMA: він має пояснити, чому в частини ритейлерів маржа зросла в березні, а також врахувати дані за квітень.
Джерело: Terminal
За матеріалами: gov.uk