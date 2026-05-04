Німеччина знижує паливний податок через рекордні ціни після зриву глобального постачання нафти

Німеччина з 1 травня запроваджує тимчасове зниження податку на дизельне паливо і бензин, щоб стримати ціни на АЗС після порушення глобального постачання нафти через війну між Іраном і США. Захід діятиме до 30 червня та зменшить енергетичний податок на пальне на 14,04 євроцента за літр. Найбільший тиск нині відчуває дизельний сегмент: ціна дизелю зросла на 15 центів за літр проти середнього рівня лютого, тоді як бензин із лютого до квітня не подорожчав.
Податкове рішення: спроба зупинити тиск на споживача
- З 1 травня Німеччина запроваджує 2-й акт про зниження енергетичного податку.
- Документ передбачає зменшення податку на дизель і бензин на 14,04 євроцента за літр.
- Термін дії заходу — до 30 червня.
- Причина рішення — різке подорожчання пального на АЗС після порушення глобального постачання нафти через війну Ірану та США.
Ціни на АЗС: дизель став головною проблемою
- Станом на 27 квітня дизель коштував $2,18 за літр.
- Бензин Super unleaded 95 RON коштував $2,14 за літр.
- Дизель подорожчав на 15 центів за літр порівняно із середнім рівнем лютого.
- Ціни на бензин на АЗС із лютого до квітня не змінилися.
- Це означає, що саме дизельний ринок став чутливішим до нафтового шоку та перебоїв у глобальному постачанні.
Чи дійде зниження податку до кінцевого споживача
- Податок є лише однією зі складових ціни пального, тому ефект для водіїв не гарантований автоматично.
Оскільки енергетичний податок є лише одним компонентом ціни пального, ще належить побачити, чи буде зниження податку відображене у цінах для кінцевих споживачів. — RSM Ebner Stolz
- Перші сигнали з ринку свідчать, що політика може не одразу вплинути на фізичний попит.
- Одне ринкове джерело повідомило про “абсолютно нульовий” ефект на початковому етапі.
- Чіткіші сигнали щодо дизелю та газойлю 50 ppm очікуються лише наступного тижня.
Дизельний ринок Північно-Західної Європи: дорогий товар і слабкий попит
- Високий попит після податкового зниження може частково підтримати операторів Північно-Західної Європи.
- У березні та квітні вони зіткнулися зі спадом попиту через рекордно високі ціни.
- Platts оцінив вантаж дизелю обсягом 30 тис. тонн із постачанням в ARA на рівні $1 345 за тонну станом на 30 квітня.
- Середня квітнева ціна становила $1 307,02 за тонну, що на 82% вище за лютий.
Постачання дизелю: ринок отримав додаткові обсяги
- Високі ціни притягнули обсяги з США, Західної Африки та Червоного моря.
- Нижчі фізичні ціни Brent покращили маржу переробки.
Маржа суттєво покращилася, але всі купували дуже дорогу нафту, тому маржа може ще певний час не бути доброю. Багато хто розглядав скорочення переробки, але тепер вирішив цього не робити. — трейдер, близький до ринку
- Це показує, що нафтопереробники отримали кращі поточні умови, але попередні закупівлі дорогої нафти ще тиснуть на економіку переробки.
Бензин: ефект податкового зниження може бути слабшим
- Бензиновий ринок Європи відчув менший вплив близькосхідного конфлікту, ніж дизельний.
- 30 квітня Platts оцінив фронт-місячну баржу FOB AR Eurobob у $1 143,25 за тонну.
- Це на 50 центів за тонну нижче за день.
- Спред травень/червень становив $39 за тонну, що відображає беквордацію на європейському бензиновому ринку.
- Високі запаси не дали бензиновому ринку стати надто напруженим.
Запаси бензину: ринок сильний, але не дефіцитний
- За даними Insights Global, запаси бензину в зоні Amsterdam-Rotterdam-Antwerp зросли на 3,33% за тиждень до 1,149 млн тонн станом на 30 квітня.
- Це нижче за 1,32 млн тонн, зафіксовані за тиждень до 26 лютого, тобто перед початком конфлікту.
- Ринок уже перейшов на дорожчу літню специфікацію бензину з нижчим RVP перед літнім автомобільним сезоном.
Ринок безумовно виглядає сильним, а автомобільний сезон набирає обертів попри вищі ціни на АЗС. Європейські країни утримують продукт усередині для місцевого попиту та через ризик постачання, пов’язаний із війною. — європейський трейдер
Висновки
- Дизель є головним осередком напруги, бо саме він подорожчав на 15 центів за літр проти лютого, а гуртова квітнева ціна була на 82% вищою за лютий.
- Податкове зниження не гарантує миттєвого здешевлення на АЗС, бо кінцева ціна залежить не лише від податку, а й від вартості нафти, маржі, запасів, фізичного попиту й стану конкуренції.
- Постачання з інших регіонів частково знімає напругу, оскільки високі ціни залучили обсяги зі США, Західної Африки та Червоного моря.
- Бензиновий ринок виглядає стійкішим за дизельний, бо запаси залишаються значними, а ціни на АЗС із лютого до квітня не змінилися.
- Для споживачів головне питання — не сам розмір податкової знижки, а її фактичне проходження до роздрібної ціни.
Джерело: Terminal
За матеріалами: S&P Global Commodity Insights