Нафта подешевшала більш ніж на 4%, але зберегла тижневий приріст

Обновлено: Июль 24, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Нафта подешевшала більш ніж на 4%, але зберегла тижневий приріст

24 липня ф’ючерси на нафту різко знизилися через фіксацію прибутку та повідомлення про спробу Китаю відновити переговори між США й Іраном. Водночас Brent і WTI залишалися на шляху до тижневого зростання приблизно на 7%, оскільки рух танкерів через Ормузьку протоку залишався мінімальним, а ризики для маршрутів у Червоному морі не зникли.

Ціни відступили від локальних максимумів, але логістична премія залишилася в котируваннях

Станом на 16:01 за Гринвічем ф’ючерси на Brent коштували $96,28 за барель, що на $4,41, або 4,38%, менше за попереднє закриття. Раніше падіння перевищувало 5%. Напередодні контракт завершив торги вище $100 за барель уперше з травня. За підсумками тижня Brent усе ще міг подорожчати більш ніж на 7%.

Американська WTI знизилася на $3,61, або 3,92%, до $88,58 за барель, зберігаючи потенційний тижневий приріст приблизно на 7%. Reuters пов’язує попереднє зростання з обміном ударами між США та Іраном, різким скороченням руху через Ормузьку протоку й атаками єменських хуситів на судноплавство в Червоному морі.

Рух суден залишається обмеженим

За попередніми даними Kpler, протягом трьох днів поспіль через Ормузьку протоку проходило лише по три судна на добу. 23 липня через Баб-ель-Мандебську протоку пройшли 32 вантажні судна проти 26 днем раніше. За частину 24 липня було зафіксовано два проходи.

Аналітики JPMorgan оцінили, що кожен додатковий місяць перебоїв із постачанням може додавати до ціни Brent близько $7–8 за барель. За тримісячного порушення потоків середня місячна ціна, за їхнім сценарієм, може сягнути приблизно $114 за барель.

«Загальні запаси залишаються доволі обмеженими, і ситуація може змінитися дуже швидко», — заявив старший аналітик Price Futures Group Філ Флінн.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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