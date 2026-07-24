Нафта подешевшала більш ніж на 4%, але зберегла тижневий приріст

24 липня ф’ючерси на нафту різко знизилися через фіксацію прибутку та повідомлення про спробу Китаю відновити переговори між США й Іраном. Водночас Brent і WTI залишалися на шляху до тижневого зростання приблизно на 7%, оскільки рух танкерів через Ормузьку протоку залишався мінімальним, а ризики для маршрутів у Червоному морі не зникли.

Ціни відступили від локальних максимумів, але логістична премія залишилася в котируваннях

Станом на 16:01 за Гринвічем ф’ючерси на Brent коштували $96,28 за барель, що на $4,41, або 4,38%, менше за попереднє закриття. Раніше падіння перевищувало 5%. Напередодні контракт завершив торги вище $100 за барель уперше з травня. За підсумками тижня Brent усе ще міг подорожчати більш ніж на 7%.

Американська WTI знизилася на $3,61, або 3,92%, до $88,58 за барель, зберігаючи потенційний тижневий приріст приблизно на 7%. Reuters пов’язує попереднє зростання з обміном ударами між США та Іраном, різким скороченням руху через Ормузьку протоку й атаками єменських хуситів на судноплавство в Червоному морі.

Рух суден залишається обмеженим

За попередніми даними Kpler, протягом трьох днів поспіль через Ормузьку протоку проходило лише по три судна на добу. 23 липня через Баб-ель-Мандебську протоку пройшли 32 вантажні судна проти 26 днем раніше. За частину 24 липня було зафіксовано два проходи.

Аналітики JPMorgan оцінили, що кожен додатковий місяць перебоїв із постачанням може додавати до ціни Brent близько $7–8 за барель. За тримісячного порушення потоків середня місячна ціна, за їхнім сценарієм, може сягнути приблизно $114 за барель.

«Загальні запаси залишаються доволі обмеженими, і ситуація може змінитися дуже швидко», — заявив старший аналітик Price Futures Group Філ Флінн.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.