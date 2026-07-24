Спотовий дизель у США подорожчав більш ніж на 5% за добу

Оновлена 24 липня цінова таблиця Управління енергетичної інформації США зафіксувала одночасне різке зростання нафти й низькосірчистого дизельного пального. На закритті 23 липня Brent коштувала $105,32 за барель, а спотовий дизель у трьох основних регіонах США — $4,36–4,50 за галон.

Дизельні котирування зростали разом із нафтою, зберігаючи високу маржу переробки

За даними EIA, ціна WTI на закритті 23 липня становила $93,08 за барель і була на 6,2% вищою за попередній показник. Brent подорожчала на 11,9% — до $105,32 за барель. Louisiana Light коштувала $95,58 за барель, додавши 6%.

Спотовий низькосірчистий дизель у гавані Нью-Йорка подорожчав на 5,4% — до $4,36 за галон. На узбережжі Мексиканської затоки ціна зросла на 5,4%, до $4,37 за галон, а в Лос-Анджелесі — на 5,3%, до $4,50 за галон.

Середня роздрібна ціна дизельного пального у США становила $5,24 за галон, збільшившись на 0,6%. Для порівняння, середня ціна звичайного бензину дорівнювала $4,11 за галон і зросла на 0,3%.

Розрахункова маржа НПЗ залишилася на високому рівні

Індикативний крек-спред 3:2:1 для нафтопереробних заводів узбережжя Мексиканської затоки становив $63,83 за барель. За добу показник зменшився лише на 0,3%.

Крек-спред показує різницю між вартістю нафти та ціною виготовлених із неї нафтопродуктів і використовується як орієнтир короткострокової маржі переробки. Формула 3:2:1 передбачає, що з трьох барелів нафти НПЗ умовно виробляє два барелі бензину та один барель дистилятного пального.

EIA наголосило, що сторінку оновлено 24 липня, тоді як наведені оптові та роздрібні показники відповідають закриттю ринку 23 липня.

Джерело: Terminal. За матеріалами: U.S. Energy Information Administration.