Спотовий дизель у США подорожчав більш ніж на 5% за добу

Обновлено: Июль 24, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Спотовий дизель у США подорожчав більш ніж на 5% за добу

Оновлена 24 липня цінова таблиця Управління енергетичної інформації США зафіксувала одночасне різке зростання нафти й низькосірчистого дизельного пального. На закритті 23 липня Brent коштувала $105,32 за барель, а спотовий дизель у трьох основних регіонах США — $4,36–4,50 за галон.

Дизельні котирування зростали разом із нафтою, зберігаючи високу маржу переробки

За даними EIA, ціна WTI на закритті 23 липня становила $93,08 за барель і була на 6,2% вищою за попередній показник. Brent подорожчала на 11,9% — до $105,32 за барель. Louisiana Light коштувала $95,58 за барель, додавши 6%.

Спотовий низькосірчистий дизель у гавані Нью-Йорка подорожчав на 5,4% — до $4,36 за галон. На узбережжі Мексиканської затоки ціна зросла на 5,4%, до $4,37 за галон, а в Лос-Анджелесі — на 5,3%, до $4,50 за галон.

Середня роздрібна ціна дизельного пального у США становила $5,24 за галон, збільшившись на 0,6%. Для порівняння, середня ціна звичайного бензину дорівнювала $4,11 за галон і зросла на 0,3%.

Розрахункова маржа НПЗ залишилася на високому рівні

Індикативний крек-спред 3:2:1 для нафтопереробних заводів узбережжя Мексиканської затоки становив $63,83 за барель. За добу показник зменшився лише на 0,3%.

Крек-спред показує різницю між вартістю нафти та ціною виготовлених із неї нафтопродуктів і використовується як орієнтир короткострокової маржі переробки. Формула 3:2:1 передбачає, що з трьох барелів нафти НПЗ умовно виробляє два барелі бензину та один барель дистилятного пального.

EIA наголосило, що сторінку оновлено 24 липня, тоді як наведені оптові та роздрібні показники відповідають закриттю ринку 23 липня.

Джерело: Terminal. За матеріалами: U.S. Energy Information Administration.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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