Фрахт LPG зі США до Європи за тиждень подорожчав на $31,25 за тонну

Ставка перевезення LPG маршрутом Х’юстон — Флашинг зросла за тиждень на $31,25, до $163,25 за тонну. Розрахунковий добовий дохід судна на цьому напрямку піднявся на $43 223, до $189 338. Подорожчання спричинили розширення цінового арбітражу, збільшення кількості вантажів і посилення попиту на великі газовози VLGC.

Атлантичний маршрут LPG до Європи різко подорожчав

Балтійська біржа 24 липня зафіксувала різке зміцнення ринку морських перевезень скрапленого нафтового газу. Індекс BLPG2 для маршруту Х’юстон — Флашинг, який відображає доставку LPG з узбережжя Мексиканської затоки США до Північно-Західної Європи, досяг $163,25 за тонну.

За тиждень ставка зросла на $31,25 за тонну. Еквівалентний дохід за тайм-чартером, або TCE, піднявся на $43 223 — до $189 338 на добу. TCE показує орієнтовний добовий дохід судновласника після врахування основних рейсових витрат і дає змогу порівнювати економіку різних маршрутів.

Для європейських покупців це означає збільшення транспортної складової вартості американського пропану й бутану. Підвищення фрахту не обов’язково в такому самому розмірі переходить у кінцеву ціну LPG, але звужує можливості трейдерів залучати віддалений ресурс без підвищення ціни постачання.

Азійський напрямок посилив конкуренцію за американські вантажі

Найбільше за тиждень зріс індекс BLPG3 для маршруту Х’юстон — Тіба. Ставка піднялася на $45,50, до $292,17 за тонну, а TCE — на $33 938, до $175 512 на добу. Балтійська біржа пов’язала рух із поліпшенням економіки постачання американського LPG на схід і розширенням арбітражу.

Арбітраж у цьому випадку означає різницю між цінами LPG у регіонах, достатню для покриття витрат на транспортування та отримання торговельної маржі. Коли постачання зі США до Азії стає вигіднішим, вантажовласники активніше бронюють VLGC — дуже великі газовози, призначені переважно для далеких перевезень пропану й бутану.

Зростання азійського попиту на американські партії має подвійний наслідок для Європи. Воно скорочує кількість вільних суден в Атлантичному басейні та посилює конкуренцію за пропан зі США. Раніше «Термінал» повідомляв, що обмеження руху через Ормузьку протоку посилило залежність світового ринку LPG від американського ресурсу.

Європейська залежність від США підсилює значення фрахту

Ринок Північно-Західної Європи став чутливішим до атлантичної логістики після скорочення російського ресурсу. У новій конфігурації постачання імпорт зі США заміщує російський LPG, а доступність портових потужностей і газовозів дедалі сильніше впливає на фактичну вартість товару.

Для України канал впливу проходить через європейський ринок, оскільки імпортні потоки надходять через західний кордон і залежать від вартості ресурсу в Польщі, країнах Балтії та інших європейських центрах постачання. Водночас джерела за 24 липня не наводять конкретної зміни українських котирувань, тому прямий розмір перенесення дорожчого морського фрахту на український ринок поки не визначений.

Поточне підвищення ставок відрізняється від ситуації 17 липня, коли ринок уже зростав через активні фіксації вантажів і скорочення кількості доступних суден. За тиждень логістичне напруження посилилося: вищий арбітраж створив додатковий попит на VLGC, а американський ресурс одночасно став привабливішим і для Європи, і для Азії.

Джерела: Baltic Exchange shipping update, Baltic Exchange: Gas report — Week 29.