Saudi Aramco переносить частину відвантажень до Сіді-Керіра: обхід Червоного моря подовжує маршрут майже на місяць

Атаки на судна в Червоному морі та різке скорочення проходу через Ормузьку протоку змушують учасників ринку змінювати маршрути постачання саудівської нафти. Saudi Aramco запропонувала додаткові партії із завантаженням у середземноморському порту Сіді-Керір. Південнокорейська SK Energy зафрахтувала танкер для перевезення 2 млн барелів за $18,5 млн, тоді як обхід небезпечної ділянки навколо Африки додає до рейсу майже місяць.

Саудівська нафта отримує альтернативну точку завантаження в Середземному морі

Saudi Aramco почала пропонувати додаткові партії нафти із завантаженням у Сіді-Керірі в Єгипті після того, як атаки хуситів у Червоному морі спричинили перенаправлення частини саудівських поставок. Використання середземноморського порту дає змогу танкерам не проходити південну частину Червоного моря та Баб-ель-Мандебську протоку, де зберігається підвищена військова небезпека. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

SK Energy зафрахтувала надвеликий танкер VLCC для завантаження 2 млн барелів у Сіді-Керірі 18–20 серпня. Вартість фрахту становить $18,5 млн. Водночас судна, які не використовують середземноморську точку завантаження, змушені обходити Африку: такий маршрут збільшує тривалість доставки майже на місяць порівняно зі звичайним проходом через Баб-ель-Мандеб. :contentReference[oaicite:1]{index=1}

Фізичний потік не зупинився, але пропускна здатність маршрутів знизилася

Станом на 24 липня через Ормузьку протоку протягом трьох днів поспіль проходило лише по три судна на добу. Через Баб-ель-Мандеб 23 липня пройшли 32 судна проти 26 днем раніше, однак за частину 24 липня було зафіксовано тільки два проходи. Ці показники не свідчать про повне закриття проток, але підтверджують нестабільність судноплавства та необхідність планувати довші резервні маршрути. :contentReference[oaicite:2]{index=2}

Для європейських НПЗ наслідком стає не лише подорожчання фрахту. Скорочення доступності близькосхідної та казахстанської нафти змушує середземноморських переробників активніше конкурувати за сорти з Північного моря й Західної Африки. 24 липня фізична ціна Forties досягла $108,77 за барель, тоді як датований Brent оцінювався у $105,70 за барель. Це відображає премію за ресурс, який можна доставити до Європи без проходження найризикованіших ділянок. :contentReference[oaicite:3]{index=3}

Детальніше про значення Ормузької протоки для нафтового ринку, ризики для потоків через Баб-ель-Мандебську протоку та рішення азійських НПЗ щодо маршрутів саудівської нафти через Червоне море.

Джерела: Reuters: фізичні ціни та перенаправлення саудівських вантажів, Reuters: рух суден через Ормуз і Баб-ель-Мандеб.