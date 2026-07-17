Південнокорейські та японські НПЗ планують зберегти маршрут через Червоне море для саудівської нафти

Обновлено: Июль 17, 2026. Тэги: , , , , , , ,

S&P Global Commodity Insights повідомило 17 липня 2026 року, що південнокорейські та японські переробники планують і надалі використовувати маршрут через Червоне море для закупівлі легкої та середньої сірчистої саудівської нафти. Це є спробою азійських НПЗ зменшити залежність від Перської затоки та Ормузької протоки як єдиного маршруту постачання.

НПЗ у Південній Кореї та Японії розглядають маршрут через Янбу і Червоне море як елемент диверсифікації нафтової логістики

За даними S&P Global Commodity Insights, південнокорейські та японські нафтопереробники планують використовувати морський маршрут через Червоне море для закупівлі легкої та середньої сірчистої саудівської нафти навіть у разі завершення війни між США та Іраном і нормалізації руху в Перській затоці.

Джерела серед учасників ринку та дані уряду Південної Кореї, які наводить S&P Global Commodity Insights, свідчать, що з початку війни 13 танкерів, які прямували до Південної Кореї, безпечно пройшли Червоним морем із вантажами Arab Light. Останній VLCC вийшов із Баб-ель-Мандебської протоки 12 липня.

Південнокорейська переробна галузь, за словами менеджерів із постачання сировини трьох великих НПЗ в Ульсані та Йосу, планує диверсифікувати варіанти доставки, відвантажуючи щонайменше 6 млн барелів Arab Light на місяць із порту Янбу на Червоному морі. Міністерство океанів і рибальства Південної Кореї заявило про підтримку безпеки маршруту Янбу — Південна Корея через цілодобовий моніторинг і канал зв’язку між міністерством, судноплавними компаніями та суднами.

Прем’єр-міністр Південної Кореї Хан Сон Сук, за повідомленням урядового офісу, доручила посадовцям ретельно перевіряти постачання нафти й нафти для виробництва нафти, зокрема нафти та нафти для нафтохімії, а також імпортні потоки, і просувати диверсифікацію ланцюгів постачання та морських маршрутів.

У Японії, за даними S&P Global Commodity Insights, Taiyo Oil планує й надалі купувати Arab Super Light, що зазвичай завантажується в Янбу. Японські переробники можуть використовувати маршрут через Червоне море для 2–5 млн барелів Arab Light на місяць замість майже повної залежності від Перської затоки та Ормузької протоки.

Джерело: Terminal. За матеріалами: S&P Global Commodity Insights.

Автор:

(Всего статей: 3184)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: