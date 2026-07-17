Південнокорейські та японські НПЗ планують зберегти маршрут через Червоне море для саудівської нафти

S&P Global Commodity Insights повідомило 17 липня 2026 року, що південнокорейські та японські переробники планують і надалі використовувати маршрут через Червоне море для закупівлі легкої та середньої сірчистої саудівської нафти. Це є спробою азійських НПЗ зменшити залежність від Перської затоки та Ормузької протоки як єдиного маршруту постачання.

НПЗ у Південній Кореї та Японії розглядають маршрут через Янбу і Червоне море як елемент диверсифікації нафтової логістики

За даними S&P Global Commodity Insights, південнокорейські та японські нафтопереробники планують використовувати морський маршрут через Червоне море для закупівлі легкої та середньої сірчистої саудівської нафти навіть у разі завершення війни між США та Іраном і нормалізації руху в Перській затоці.

Джерела серед учасників ринку та дані уряду Південної Кореї, які наводить S&P Global Commodity Insights, свідчать, що з початку війни 13 танкерів, які прямували до Південної Кореї, безпечно пройшли Червоним морем із вантажами Arab Light. Останній VLCC вийшов із Баб-ель-Мандебської протоки 12 липня.

Південнокорейська переробна галузь, за словами менеджерів із постачання сировини трьох великих НПЗ в Ульсані та Йосу, планує диверсифікувати варіанти доставки, відвантажуючи щонайменше 6 млн барелів Arab Light на місяць із порту Янбу на Червоному морі. Міністерство океанів і рибальства Південної Кореї заявило про підтримку безпеки маршруту Янбу — Південна Корея через цілодобовий моніторинг і канал зв’язку між міністерством, судноплавними компаніями та суднами.

Прем’єр-міністр Південної Кореї Хан Сон Сук, за повідомленням урядового офісу, доручила посадовцям ретельно перевіряти постачання нафти й нафти для виробництва нафти, зокрема нафти та нафти для нафтохімії, а також імпортні потоки, і просувати диверсифікацію ланцюгів постачання та морських маршрутів.

У Японії, за даними S&P Global Commodity Insights, Taiyo Oil планує й надалі купувати Arab Super Light, що зазвичай завантажується в Янбу. Японські переробники можуть використовувати маршрут через Червоне море для 2–5 млн барелів Arab Light на місяць замість майже повної залежності від Перської затоки та Ормузької протоки.

Джерело: Terminal. За матеріалами: S&P Global Commodity Insights.