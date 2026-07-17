Китай підвищує роздрібні ціни на бензин і дизель після стрибка світових цін на нафту

Китай із 18 липня підвищить внутрішні роздрібні ціни на бензин і дизель. Державний плановий орган пояснив рішення коливаннями світових цін на нафту після загострення конфлікту між США та Іраном. Для ринку це приклад прямого перенесення дорожчої нафти у регульовані ціни на моторне пальне.

Китайський регулятор підвищив цінові стелі для бензину й дизеля після зростання глобальних нафтових котирувань

Національна комісія з розвитку і реформ Китаю повідомила 17 липня, що з суботи, 18 липня, підвищує внутрішні роздрібні ціни на бензин і дизель. Reuters зазначило, що рішення ухвалене після того, як ескалація конфлікту між США та Іраном підняла світові ціни на нафту.

За даними Reuters, цінові стелі для роздрібного бензину зростуть на 300 юанів, або $44,28, за метричну тонну. Для дизельного пального підвищення становитиме 290 юанів за метричну тонну. Регулятор послався на висхідні коливання глобальних цін на сиру нафту.

Китайський механізм перегляду цін передбачає оцінку офіційних цінових обмежень для роздрібного бензину й дизеля кожні 10 робочих днів. Reuters нагадало, що 3 липня Китай знизив ціни після двох попередніх скорочень у червні. Нове рішення стало розворотом цього тренду через подорожчання нафти в липні.

Агентство зазначило, що ціни на нафту різко зросли цього місяця після того, як США та Іран активізували атаки в районі Перської затоки. Для ринку моторного пального це означає, що навіть у країнах із регульованими роздрібними цінами цінові стелі можуть швидко реагувати на зміну вартості нафти, якщо базові котирування зростають через геополітичні ризики.

Reuters у матеріалі також навело валютний орієнтир: $1 дорівнює 6,7750 юаня. Цей курс використано в повідомленні для перерахунку підвищення цінової стелі бензину в доларовому еквіваленті.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.