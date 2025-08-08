Гонка за часом: світовий ринок намагається подолати дефіцит дизпального

Світовий ринок нафти активізує всі можливі інструменти для подолання глобального дефіциту дизельного пального. Проте часу на відновлення запасів «робочого пального» залишається все менше — наближення сезону ураганів та планові ремонти НПЗ можуть суттєво обмежити виробництво.
Глобальний ринок дизпального: виклики та часові обмеження
- Від узбережжя Мексиканської затоки США до Роттердама і Сінгапура, рівень запасів у сховищах лише нещодавно почав зростати з критично низьких позначок.
- Трейдери попереджають, що поповнення запасів відбувається у вкрай стислих часових рамках, і досягти необхідних обсягів буде складно.
- Цінові стрибки, спричинені конфліктом між Ізраїлем та Іраном, ще свіжі у пам’яті учасників ринку.
- Аналітики Goldman Sachs та енергетичний гігант TotalEnergies SE попереджають про низькі шанси на значне полегшення ситуації найближчим часом.
«Поповнити запаси дизельного пального до початку ураганів і ремонтів НПЗ буде вкрай складно» — висновок з повідомлень трейдерів та аналітиків.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Bloomberg