Хорватія знову знизила граничні ціни на дизель і LPG

Уряд Хорватії запровадив нові максимальні роздрібні ціни на нафтопродукти на наступний 14-денний період. Рішення зберігає ціну бензину без змін, але знижує вартість дизелю, синього дизелю та LPG, щоб пом’якшити тиск на домогосподарства й бізнес.
Державне втручання у паливний ринок
- Уряд Хорватії ухвалив нове регулювання під час телефонного засідання.
- Документ встановлює максимальні роздрібні ціни на нафтопродукти.
- Ціни розраховуються на основі середньої базової ціни викопного пального за попередні 14 днів.
- Регулювання набирає чинності одразу після публікації та діятиме протягом наступного 14-денного періоду.
Нові граничні ціни
- Бензин: €1,64 за літр, без змін.
- Дизель: €1,72 за літр, зниження на €0,06.
- Синій дизель: €1,22 за літр, зниження на €0,07.
- LPG для великих резервуарів: €1,58 за кг, зниження на €0,18.
- LPG у балонах: €2,16 за кг, зниження на €0,18.
Граничні маржі
- Бензин: €0,1545 за літр.
- Дизель: €0,1045 за літр.
- Синій дизель: €0,0436 за літр.
- LPG у балонах: €0,8737 за кг.
- LPG у великих резервуарах: €0,4116 за кг.
Ефект для споживачів
- Без втручання уряду бензин коштував би €1,79 за літр замість €1,64.
- Дизель коштував би €1,93 за літр замість €1,72.
- Синій дизель коштував би €1,29 за літр замість €1,22.
- LPG для великих резервуарів коштував би €1,73 за кг замість €1,58.
- LPG у балонах коштував би €2,44 за кг замість €2,16.
Висновки
- Дизель залишається ключовим напрямом державного стримування цін, оскільки уряд уже раніше знижував акцизи на дизельне пальне.
- Найбільше номінальне зниження серед нових цін отримав LPG: мінус €0,18 за кг для резервуарів і балонів.
- Бензинова ціна стабілізована без зниження, що свідчить про вибірковий характер підтримки споживачів.
- Дворівнева стратегія уряду поєднує граничні ціни та коригування акцизів, щоб балансувати ринкові умови із захистом домогосподарств і бізнесу.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Croatia Week