Хорватія знову знизила граничні ціни на дизель і LPG

Уряд Хорватії запровадив нові максимальні роздрібні ціни на нафтопродукти на наступний 14-денний період. Рішення зберігає ціну бензину без змін, але знижує вартість дизелю, синього дизелю та LPG, щоб пом’якшити тиск на домогосподарства й бізнес.

Державне втручання у паливний ринок

  • Уряд Хорватії ухвалив нове регулювання під час телефонного засідання.
  • Документ встановлює максимальні роздрібні ціни на нафтопродукти.
  • Ціни розраховуються на основі середньої базової ціни викопного пального за попередні 14 днів.
  • Регулювання набирає чинності одразу після публікації та діятиме протягом наступного 14-денного періоду.

Нові граничні ціни

  • Бензин: €1,64 за літр, без змін.
  • Дизель: €1,72 за літр, зниження на €0,06.
  • Синій дизель: €1,22 за літр, зниження на €0,07.
  • LPG для великих резервуарів: €1,58 за кг, зниження на €0,18.
  • LPG у балонах: €2,16 за кг, зниження на €0,18.

Граничні маржі

  • Бензин: €0,1545 за літр.
  • Дизель: €0,1045 за літр.
  • Синій дизель: €0,0436 за літр.
  • LPG у балонах: €0,8737 за кг.
  • LPG у великих резервуарах: €0,4116 за кг.

Ефект для споживачів

  • Без втручання уряду бензин коштував би €1,79 за літр замість €1,64.
  • Дизель коштував би €1,93 за літр замість €1,72.
  • Синій дизель коштував би €1,29 за літр замість €1,22.
  • LPG для великих резервуарів коштував би €1,73 за кг замість €1,58.
  • LPG у балонах коштував би €2,44 за кг замість €2,16.

Висновки

  • Дизель залишається ключовим напрямом державного стримування цін, оскільки уряд уже раніше знижував акцизи на дизельне пальне.
  • Найбільше номінальне зниження серед нових цін отримав LPG: мінус €0,18 за кг для резервуарів і балонів.
  • Бензинова ціна стабілізована без зниження, що свідчить про вибірковий характер підтримки споживачів.
  • Дворівнева стратегія уряду поєднує граничні ціни та коригування акцизів, щоб балансувати ринкові умови із захистом домогосподарств і бізнесу.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Croatia Week

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


