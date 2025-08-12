Індія зберігає високі темпи зростання попри ризики торговельних обмежень

Економіка Індії у 2 кварталі 2025 року продовжила демонструвати високі темпи зростання на тлі зниження інфляції, стабільного внутрішнього попиту та позитивної динаміки бізнес-очікувань. Водночас існують ризики уповільнення через можливе запровадження США тарифів до 50% на індійський експорт, що може вплинути на другу половину року.
Економічна ситуація в Індії
Зростання ВВП та макроекономічна динаміка
- Зростання ВВП у 1 кв. 2025 року — 7,4% р/р, проти 6,4% р/р у 4 кв. 2024 року.
- Очікуваний середній темп зростання у 2–4 кв. 2025 року — близько 6,3% р/р.
- Прогноз зростання на 2025 рік збережено на рівні 6,5%, аналогічний прогнозу на 2026 рік.
Інфляційні тенденції
- Загальна інфляція у червні 2025 року знизилася до 2,1% р/р — найнижчого рівня з 2019 року.
- Основний драйвер зниження — дефляція цін на овочі.
- Базова інфляція у червні зросла до 4,5% р/р — максимум за майже два роки, через високі ціни на дорогоцінні метали та стійке зростання у сфері послуг.
- Прогноз інфляції на фінансовий рік до березня 2026 року знижено до 3,1% (раніше — 3,7%).
Монетарна політика
- З початку 2025 року ключова ставка знижена на 100 б.п. — з 6,5% до 5,5%.
- У серпні 2025 року Резервний банк Індії залишив ставку без змін, зберігши «нейтральну» позицію.
- Подальші рішення будуть залежати від динаміки інфляції та впливу торговельних обмежень США.
Зовнішня торгівля
- Дефіцит торгового балансу у червні 2025 року скоротився до $18,8 млрд (травень — $22,1 млрд, квітень — $26,4 млрд).
- Імпорт у червні — $53,9 млрд (травень — $60,6 млрд, квітень — $64,9 млрд), зниження пов’язане зі скороченням закупівель сировинних товарів.
- Експорт у червні — $35,1 млрд (травень та квітень — $38,5 млрд).
Ризики та торговельні відносини
- Індія уклала угоду про вільну торгівлю з Великою Британією та продовжує переговори з ЄС.
- США можуть запровадити тарифи у 25–50% на індійський експорт, що перевищує середній рівень тарифів у 2024 році (менше 3%).
- Чинні додаткові тарифи США: 50% — на алюміній і сталь, 25% — на автомобілі та автозапчастини.
Ринок праці та промисловість
- Рівень безробіття у червні — 6,8% (травень — 7,5%, квітень — 6,9%, березень — 7,7%).
- Зростання промислового виробництва: червень — +1,5% р/р, травень — +1,9%, квітень — +2,6%, березень — +3,9%.
Бізнес-очікування
- PMI* у виробництві у липні — 59,1 (червень — 58,4, травень — 57,6).
- PMI у сфері послуг у липні — 60,5 (червень — 60,4, травень — 58,8).
Висновки
- Економіка Індії демонструє стійке зростання на тлі сприятливої інфляційної ситуації та підтримки внутрішнього попиту.
- Головним ризиком для темпів зростання залишаються можливі торговельні обмеження США.
- Підтримка економічного імпульсу очікується завдяки новим торговим угодам, зниженню ставок та високій активності у виробничому та сервісному секторах.
* PMI — Індекс менеджерів з закупівель у виробничій сфері (англ. Purchasing Managers’ Index, скорочено PMI). Це економічний індекс, який використовується для оцінки стану виробничого сектору країни. Він базується на опитуванні менеджерів з закупівель або виробництва щодо ключових показників, таких як:
- Нові замовлення
- Обсяги виробництва
- Зайнятість
- Постачання сировини
- Запаси
Як інтерпретувати значення PMI:
- PMI > 50 — розширення виробництва (економіка зростає)
- PMI = 50 — стабільність (немає змін)
- PMI < 50 — скорочення виробництва (спад)