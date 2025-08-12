Індія зберігає високі темпи зростання попри ризики торговельних обмежень

Індія зберігає високі темпи зростання попри ризики торговельних обмежень

Економіка Індії у 2 кварталі 2025 року продовжила демонструвати високі темпи зростання на тлі зниження інфляції, стабільного внутрішнього попиту та позитивної динаміки бізнес-очікувань. Водночас існують ризики уповільнення через можливе запровадження США тарифів до 50% на індійський експорт, що може вплинути на другу половину року.

Економічна ситуація в Індії

Зростання ВВП та макроекономічна динаміка

  • Зростання ВВП у 1 кв. 2025 року — 7,4% р/р, проти 6,4% р/р у 4 кв. 2024 року.
  • Очікуваний середній темп зростання у 2–4 кв. 2025 року — близько 6,3% р/р.
  • Прогноз зростання на 2025 рік збережено на рівні 6,5%, аналогічний прогнозу на 2026 рік.

Інфляційні тенденції

  • Загальна інфляція у червні 2025 року знизилася до 2,1% р/р — найнижчого рівня з 2019 року.
  • Основний драйвер зниження — дефляція цін на овочі.
  • Базова інфляція у червні зросла до 4,5% р/р — максимум за майже два роки, через високі ціни на дорогоцінні метали та стійке зростання у сфері послуг.
  • Прогноз інфляції на фінансовий рік до березня 2026 року знижено до 3,1% (раніше — 3,7%).

Монетарна політика

  • З початку 2025 року ключова ставка знижена на 100 б.п. — з 6,5% до 5,5%.
  • У серпні 2025 року Резервний банк Індії залишив ставку без змін, зберігши «нейтральну» позицію.
  • Подальші рішення будуть залежати від динаміки інфляції та впливу торговельних обмежень США.

Зовнішня торгівля

  • Дефіцит торгового балансу у червні 2025 року скоротився до $18,8 млрд (травень — $22,1 млрд, квітень — $26,4 млрд).
  • Імпорт у червні — $53,9 млрд (травень — $60,6 млрд, квітень — $64,9 млрд), зниження пов’язане зі скороченням закупівель сировинних товарів.
  • Експорт у червні — $35,1 млрд (травень та квітень — $38,5 млрд).

Ризики та торговельні відносини

  • Індія уклала угоду про вільну торгівлю з Великою Британією та продовжує переговори з ЄС.
  • США можуть запровадити тарифи у 25–50% на індійський експорт, що перевищує середній рівень тарифів у 2024 році (менше 3%).
  • Чинні додаткові тарифи США: 50% — на алюміній і сталь, 25% — на автомобілі та автозапчастини.

Ринок праці та промисловість

  • Рівень безробіття у червні — 6,8% (травень — 7,5%, квітень — 6,9%, березень — 7,7%).
  • Зростання промислового виробництва: червень — +1,5% р/р, травень — +1,9%, квітень — +2,6%, березень — +3,9%.

Бізнес-очікування

  • PMI* у виробництві у липні — 59,1 (червень — 58,4, травень — 57,6).
  • PMI у сфері послуг у липні — 60,5 (червень — 60,4, травень — 58,8).

Висновки

  • Економіка Індії демонструє стійке зростання на тлі сприятливої інфляційної ситуації та підтримки внутрішнього попиту.
  • Головним ризиком для темпів зростання залишаються можливі торговельні обмеження США.
  • Підтримка економічного імпульсу очікується завдяки новим торговим угодам, зниженню ставок та високій активності у виробничому та сервісному секторах.

* PMI —  Індекс менеджерів з закупівель у виробничій сфері (англ. Purchasing Managers’ Index, скорочено PMI). Це економічний індекс, який використовується для оцінки стану виробничого сектору країни. Він базується на опитуванні менеджерів з закупівель або виробництва щодо ключових показників, таких як: 

  • Нові замовлення
  • Обсяги виробництва
  • Зайнятість
  • Постачання сировини
  • Запаси 

Як інтерпретувати значення PMI:

  • PMI > 50розширення виробництва (економіка зростає)
  • PMI = 50стабільність (немає змін)
  • PMI < 50скорочення виробництва (спад)

Джерело: Terminal
За матеріалами: OPEC

