Економічна динаміка Єврозони у 2 кварталі 2025 року: вплив торгівлі, цін і промисловості

Економіка Єврозони у 2 кв. 2025 року зросла на 0,4% кв/кв, SAAR, що є значним уповільненням після 2,3% кв/кв, SAAR у 1 кв. Найбільший внесок у попередній період зробили Ірландія та Іспанія, однак у 2 кв. їхні результати змінилися, формуючи нові тенденції зростання та ризики.
Економічна карта Єврозони
Динаміка зростання у провідних економіках
- Німеччина: скорочення на 0,4% кв/кв, SAAR* після зростання на 1,2% у 1 кв., що створює тиск на промислову базу країни.
- Франція: прискорення до 1,2% у 2 кв. з 0,6% у 1 кв., підтримане стабільним внутрішнім попитом.
- Іспанія: лідер зростання серед великих економік — 3,0% у 2 кв. проти 2,5% у 1 кв., завдяки сильним послугам і виробництву.
- Ірландія: після стрімкого зростання на 33,0% у 1 кв. зафіксовано падіння на 3,9% у 2 кв., хоча річна динаміка залишається позитивною.
Торгівля та стратегічні угоди
Наприкінці липня ЄС і США уклали торговельну угоду після кількох місяців переговорів:
- Встановлення 15% тарифу на більшість експортних товарів ЄС до США (замість запланованих 30%).
- Зобов’язання ЄС щодо значних закупівель американської енергетичної та військової продукції та інвестицій у економіку США.
- Звільнення від тарифів літаків, окремих хімічних і сільськогосподарських товарів (приблизно €70 млрд експорту за схемою «нуль за нуль»).
- Автомобільний сектор підпадає під дію 15% тарифу, що тисне на експорт Німеччини.
- Тарифи на напої зберігаються, що впливає на французьких виробників.
- Мита на сталь та алюміній у США (50%) залишилися без змін.
Внутрішній попит та споживча активність
- Роздрібні продажі у червні зросли на 3,8% р/р (травень — 2,4%, квітень — 2,9%).
- Індекс економічних настроїв (ESI) у липні — 95,8 (червень — 94,2, травень — 95,0).
Промислове виробництво та інфляція
- Промвиробництво у травні: +3,6% р/р (квітень — +0,5%).
- У Німеччині — зростання на 1,2% р/р після падіння на 2,2% у квітні.
- Загальна інфляція стабільна — 2,0% р/р у липні (червень — 2,0%, травень — 1,9%), на рівні цільового показника ЄЦБ.
- Інфляція у сфері послуг знизилась до 3,1% у липні з 3,3% у червні, але зростання цін на продукти харчування та промислові товари без енергії це компенсувало.
- Базова інфляція: 2,5% (стабільна три місяці поспіль).
Монетарна політика
ЄЦБ залишив процентні ставки без змін у липні, аргументуючи стабілізацією цін та досягненням цільового рівня інфляції.
Ділова активність (PMI)
- Виробничий PMI у липні — 49,8 (червень — 49,5), найвищий показник за 3 роки.
- PMI у сфері послуг — 51,0 (червень — 50,5), зростання попри слабший експортний попит.
Прогнози
- Зростання економіки Єврозони у 2025 році прогнозується на рівні 1,2%, у 2026 році — також 1,2%.
- Позитивні фактори: зростання реальних зарплат, стабільна інфляція, фіскальні стимули та стабільність на ринку праці.
- Ризики: тиск на німецький автопром, збереження високих тарифів на сталь та алюміній, обмеження у харчовому експорті.
* SAAR — це скорочення від Seasonally Adjusted Annual Rate, що перекладається як сезонно скоригований річний темп. Це економічний показник, який:
- Усуває сезонні коливання (наприклад, зниження виробництва взимку чи збільшення продажів наприкінці року).
- Перераховує квартальний або місячний темп зростання в річний еквівалент, ніби цей темп зберігатиметься протягом року.