Економічна динаміка Єврозони у 2 кварталі 2025 року: вплив торгівлі, цін і промисловості

Обновлено: Август 12, 2025.

Економіка Єврозони у 2 кв. 2025 року зросла на 0,4% кв/кв, SAAR, що є значним уповільненням після 2,3% кв/кв, SAAR у 1 кв. Найбільший внесок у попередній період зробили Ірландія та Іспанія, однак у 2 кв. їхні результати змінилися, формуючи нові тенденції зростання та ризики.

Економічна карта Єврозони

Динаміка зростання у провідних економіках

  • Німеччина: скорочення на 0,4% кв/кв, SAAR* після зростання на 1,2% у 1 кв., що створює тиск на промислову базу країни.
  • Франція: прискорення до 1,2% у 2 кв. з 0,6% у 1 кв., підтримане стабільним внутрішнім попитом.
  • Іспанія: лідер зростання серед великих економік — 3,0% у 2 кв. проти 2,5% у 1 кв., завдяки сильним послугам і виробництву.
  • Ірландія: після стрімкого зростання на 33,0% у 1 кв. зафіксовано падіння на 3,9% у 2 кв., хоча річна динаміка залишається позитивною.

Торгівля та стратегічні угоди

Наприкінці липня ЄС і США уклали торговельну угоду після кількох місяців переговорів:

  • Встановлення 15% тарифу на більшість експортних товарів ЄС до США (замість запланованих 30%).
  • Зобов’язання ЄС щодо значних закупівель американської енергетичної та військової продукції та інвестицій у економіку США.
  • Звільнення від тарифів літаків, окремих хімічних і сільськогосподарських товарів (приблизно €70 млрд експорту за схемою «нуль за нуль»).
  • Автомобільний сектор підпадає під дію 15% тарифу, що тисне на експорт Німеччини.
  • Тарифи на напої зберігаються, що впливає на французьких виробників.
  • Мита на сталь та алюміній у США (50%) залишилися без змін.

Внутрішній попит та споживча активність

  • Роздрібні продажі у червні зросли на 3,8% р/р (травень — 2,4%, квітень — 2,9%).
  • Індекс економічних настроїв (ESI) у липні — 95,8 (червень — 94,2, травень — 95,0).

Промислове виробництво та інфляція

  • Промвиробництво у травні: +3,6% р/р (квітень — +0,5%).
  • У Німеччині — зростання на 1,2% р/р після падіння на 2,2% у квітні.
  • Загальна інфляція стабільна — 2,0% р/р у липні (червень — 2,0%, травень — 1,9%), на рівні цільового показника ЄЦБ.
  • Інфляція у сфері послуг знизилась до 3,1% у липні з 3,3% у червні, але зростання цін на продукти харчування та промислові товари без енергії це компенсувало.
  • Базова інфляція: 2,5% (стабільна три місяці поспіль).

Монетарна політика

ЄЦБ залишив процентні ставки без змін у липні, аргументуючи стабілізацією цін та досягненням цільового рівня інфляції.

Ділова активність (PMI)

  • Виробничий PMI у липні — 49,8 (червень — 49,5), найвищий показник за 3 роки.
  • PMI у сфері послуг — 51,0 (червень — 50,5), зростання попри слабший експортний попит.

Прогнози

  • Зростання економіки Єврозони у 2025 році прогнозується на рівні 1,2%, у 2026 році — також 1,2%.
  • Позитивні фактори: зростання реальних зарплат, стабільна інфляція, фіскальні стимули та стабільність на ринку праці.
  • Ризики: тиск на німецький автопром, збереження високих тарифів на сталь та алюміній, обмеження у харчовому експорті.

* SAAR — це скорочення від Seasonally Adjusted Annual Rate, що перекладається як сезонно скоригований річний темпЦе економічний показник, який:

  • Усуває сезонні коливання (наприклад, зниження виробництва взимку чи збільшення продажів наприкінці року).
  • Перераховує квартальний або місячний темп зростання в річний еквівалент, ніби цей темп зберігатиметься протягом року.

Джерело: Terminal
За матеріалами: OPEC 

