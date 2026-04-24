Американська сірчиста нафта зі стратегічних резервів тисне на ціни в Європі

Постачання близько 26 млн барелів сирої нафти зі стратегічних нафтових резервів США до Європи змінює баланс на ринку. Трейдери пропонують ці обсяги європейським НПЗ із дисконтом до місцевих сортів, що вже послабило ціни на норвезьку, лівійську та алжирську нафту. Для переробників це може стати шансом відновити прибутковість після періоду рекордно високих цін на сировину.
Американська нафта заходить на європейський ринок із ціновим тиском
- Трейдингові компанії Vitol, Trafigura, Shell і Mercuria, за словами трейдерів, отримали близько 26 млн барелів нафти зі стратегічних нафтових резервів США.
- Йдеться переважно про сірчисту Bryan Mound та менш сірчисту West Hackberry Sweet.
- Ці партії пропонуються європейським НПЗ приблизно з премією $5 за барель до North Sea Dated на умовах постачання до Середземномор’я та Північно-Західної Європи.
- Розподіл між сірчистою та малосірчистою нафтою не підтверджений компаніями.
Ціновий розрив із європейськими сортами
- Пропозиції американської нафти значно нижчі за ціни місцевих європейських сортів.
- Норвезька середньосірчиста Johan Sverdrup для постачання у травні нещодавно пропонувалася вище $12 за барель до Dated на умовах fob.
- Водночас очікувалося, що фактична торгівля навряд чи перевищить $9 за барель премії.
- Це щонайменше на $7 за барель нижче, ніж тижнем раніше.
Середземноморський ринок також слабшає
- У Середземномор’ї знизився інтерес до лівійської середньої малосірчистої нафти Es Sider.
- Більшість травневих партій цього сорту, за словами трейдерів, ще не знайшли покупців.
- Це стало розворотом після попередніх тижнів, коли НПЗ Середземномор’я активно шукали Es Sider як заміну втраченим обсягам середньосірчистої нафти з регіону Перської затоки.
- Премія алжирської Saharan Blend впала з $15 за барель до Dated на умовах fob на початку тижня до лише $3 за барель в останній торговій сесії.
Висновки для ринку нафти й нафтопродуктів
- Висновок 1: Європейський ринок сирої нафти переходить від дефіцитного шоку до фази корекції. Обґрунтування: після рекордних цін наприкінці березня — на початку квітня на ринок надходить значний обсяг у 26 млн барелів зі США, що посилює конкуренцію між сортами.
- Висновок 2: Найбільший тиск отримують місцеві та середземноморські сорти. Обґрунтування: премії Johan Sverdrup, Es Sider і Saharan Blend знижуються на тлі дешевших пропозицій американської нафти.
- Висновок 3: НПЗ можуть отримати короткострокове полегшення. Обґрунтування: минулого тижня маржа за деякими нафтопродуктами стала від’ємною, а частина європейських переробників розглядала скорочення завантаження для обмеження збитків. Після зниження цін на нафту маржа повернулася в позитивну зону.
Що це означає для переробників
- Дешевша сировина зі США може покращити прибутковість європейських НПЗ.
- Для ринку нафтопродуктів це важливо, бо нижча ціна сирої нафти здатна зменшити тиск на переробну маржу.
Джерело: Terminal
За матеріалами: argusmedia