Австрія змусила OMV повністю знизити маржу на пальне на 5 євроцентів за літр

Австрійська OMV після перевірки регулятора E-Control привела свою цінову політику у відповідність до нових правил зниження цін на пальне. Йдеться про повне передання споживачам 5 євроцентів за літр через скорочення маржі. Нові вимоги стали частиною реакції уряду на стрибок нафтових цін, спричинений війною з Іраном.
Регуляторний тиск на нафтову компанію
- Національний енергетичний регулятор E-Control повідомив, що OMV тепер виконує нові правила щодо зниження цін на бензин.
- Перевірку ініціювало міністерство економіки Австрії, яке відповідає за енергетичну політику.
- Причиною стала ситуація, коли OMV заявляла про виконання правил, але, за даними матеріалу, спершу знизила гуртові ціни на дизель менш ніж на обов’язкові 5 євроцентів за літр.
Чому це важливо для ринку нафти й нафтопродуктів
- Нові правила стали відповіддю коаліційного уряду Австрії на стрибок нафтових цін, спричинений війною з Іраном.
- Механізм передбачає, що зростання надходжень від податку на додану вартість через вищі ціни на пальне має повертатися споживачам через нижчий паливний податок.
- Окремо правила обмежують маржу ритейлерів, зокрема OMV.
Позиція уряду
«Тепер зрозуміло: повні 5 центів від скорочення маржі мають бути передані далі. E-Control зробив це абсолютно чітким», — міністр економіки Вольфганг Гаттманнсдорфер.
- За словами міністра, після інтенсивних переговорів з OMV ці 5 євроцентів в останні дні передавалися споживачам постійно і в повному обсязі.
- Це означає, що держава фактично посилила контроль за тим, як нафтові компанії переносять регуляторні рішення у кінцеву ціну пального.
Позиція OMV
- OMV заявила, що досягла з E-Control спільного розуміння щодо впровадження правил.
- Компанія також повідомила, що тепер виконує чинні вимоги.
«Ново встановлена ясність робить можливим послідовне впровадження чинних вимог для всіх учасників ринку», — OMV.
Висновки
- Висновок 1: Австрійський уряд намагається стримати вплив нафтового цінового шоку на споживачів. Правила прямо пов’язують зростання ПДВ від вищих цін на пальне з поверненням коштів споживачам через нижчий паливний податок.
- Висновок 2: OMV опинилася під прямим регуляторним тиском через неповне початкове виконання вимог. E-Control проводив перевірку після того, як компанія знизила гуртові ціни на дизель менш ніж на встановлені 5 євроцентів за літр.
- Висновок 3: Австрійський ринок пального переходить до жорсткішого контролю маржі. Нові правила не лише коригують податковий механізм, а й прямо обмежують маржу ритейлерів, включно з OMV.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters