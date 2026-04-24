Австрія змусила OMV повністю знизити маржу на пальне на 5 євроцентів за літр

Австрійська OMV після перевірки регулятора E-Control привела свою цінову політику у відповідність до нових правил зниження цін на пальне. Йдеться про повне передання споживачам 5 євроцентів за літр через скорочення маржі. Нові вимоги стали частиною реакції уряду на стрибок нафтових цін, спричинений війною з Іраном.

Регуляторний тиск на нафтову компанію

  • Національний енергетичний регулятор E-Control повідомив, що OMV тепер виконує нові правила щодо зниження цін на бензин.
  • Перевірку ініціювало міністерство економіки Австрії, яке відповідає за енергетичну політику.
  • Причиною стала ситуація, коли OMV заявляла про виконання правил, але, за даними матеріалу, спершу знизила гуртові ціни на дизель менш ніж на обов’язкові 5 євроцентів за літр.

Чому це важливо для ринку нафти й нафтопродуктів

  • Нові правила стали відповіддю коаліційного уряду Австрії на стрибок нафтових цін, спричинений війною з Іраном.
  • Механізм передбачає, що зростання надходжень від податку на додану вартість через вищі ціни на пальне має повертатися споживачам через нижчий паливний податок.
  • Окремо правила обмежують маржу ритейлерів, зокрема OMV.

Позиція уряду

«Тепер зрозуміло: повні 5 центів від скорочення маржі мають бути передані далі. E-Control зробив це абсолютно чітким», — міністр економіки Вольфганг Гаттманнсдорфер.

  • За словами міністра, після інтенсивних переговорів з OMV ці 5 євроцентів в останні дні передавалися споживачам постійно і в повному обсязі.
  • Це означає, що держава фактично посилила контроль за тим, як нафтові компанії переносять регуляторні рішення у кінцеву ціну пального.

Позиція OMV

  • OMV заявила, що досягла з E-Control спільного розуміння щодо впровадження правил.
  • Компанія також повідомила, що тепер виконує чинні вимоги.

«Ново встановлена ясність робить можливим послідовне впровадження чинних вимог для всіх учасників ринку», — OMV.

Висновки

  • Висновок 1: Австрійський уряд намагається стримати вплив нафтового цінового шоку на споживачів. Правила прямо пов’язують зростання ПДВ від вищих цін на пальне з поверненням коштів споживачам через нижчий паливний податок.
  • Висновок 2: OMV опинилася під прямим регуляторним тиском через неповне початкове виконання вимог. E-Control проводив перевірку після того, як компанія знизила гуртові ціни на дизель менш ніж на встановлені 5 євроцентів за літр.
  • Висновок 3: Австрійський ринок пального переходить до жорсткішого контролю маржі. Нові правила не лише коригують податковий механізм, а й прямо обмежують маржу ритейлерів, включно з OMV.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

