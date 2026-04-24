S&P Global знизила прогноз попиту на нафту у 2026 році на 700 тис. барелів на добу через війну США та Ірану

Війна між США та Іраном змусила S&P Global Energy переглянути очікування щодо світового нафтового ринку у 2026 році. Компанія зменшила прогноз попиту на нафту на 700 тис. барелів на добу, а очікуване зростання світового попиту тепер становить лише 400 тис. барелів на добу замість довоєнних 1,1 млн барелів на добу. Головні причини — порушення енергетичних постачань із Близького Сходу, падіння попиту у другому кварталі та ризики для глобальної нафтопереробки через закриття Ормузької протоки.
Перегляд прогнозу показує різке погіршення очікувань для нафтового ринку
- S&P Global Energy знизила прогноз світового попиту на нафту у 2026 році на 700 тис. барелів на добу.
- Очікуване зростання попиту тепер оцінюється у 400 тис. барелів на добу проти 1,1 млн барелів на добу до початку війни.
- Висновок: ринок перейшов від сценарію відносно стійкого зростання до сценарію різкого уповільнення.
- Обґрунтування: сам перегляд становить мінус 700 тис. барелів на добу, тобто рівно ту величину, на яку скорочено оцінку приросту попиту у 2026 році.
Воєнний чинник б’є одночасно по постачаннях і по споживанню
- За оцінкою S&P Global Energy, війна США та Ірану порушує енергетичні постачання з Близького Сходу.
- У другому кварталі очікується різке падіння попиту на нафту на Близькому Сході та в Азії.
- Висновок: криза має подвійний ефект — вона одночасно дестабілізує фізичні потоки нафти й нафтопродуктів та послаблює споживання. Фіксуються перебої в постачаннях й скорочення попиту у двох ключових макрорегіонах уже в межах одного кварталу.
Ормузька протока перетворюється на вузьке місце для глобальної нафтопереробки
- Через закриття Ормузької протоки постраждали близько 178 нафтопереробних заводів.
- На ці підприємства припадає близько 40% світових нафтопереробних потужностей.
- Висновок: йдеться не про локальне порушення логістики, а про удар по значній частині світової системи переробки нафти. Коли під ризиком опиняються 40% глобальних потужностей, це автоматично підвищує вразливість ринку нафтопродуктів, передусім дизелю та авіапального.
Ринок нафтопродуктів реагує гостріше, ніж ринок сирої нафти
- Найбільший ціновий вплив уже зафіксовано для дизелю та авіапального.
- Висновок: сегмент нафтопродуктів реагує швидше й болючіше, ніж сегмент сирої нафти. Саме дизель і авіапальне зазнали найбільшого цінового впливу, тобто ринок перероблених продуктів уже відчуває дефіцит і логістичний тиск сильніше.
Стратегічні резерви стримують Brent, але не усувають структурного напруження
- Фізичні ціни Dated Brent стримуються завдяки масштабному використанню стратегічних нафтових резервів.
- Серед країн, які вдалися до цього кроку для подолання дефіциту пального, названо Японію та Південну Корею.
- Висновок: ринок сирої нафти тимчасово отримав ціновий запобіжник, однак він тримається на резервному ресурсі, а не на відновленні нормальних постачань. Ціни обмежує саме велике вивільнення резервів, тобто йдеться про антикризовий інструмент, а не про стабілізацію базового балансу ринку.
Геополітичний конфлікт уже змінює конфігурацію 2026 року
- Поєднання трьох факторів — мінус 700 тис. барелів на добу в прогнозі попиту, ризиків для 40% світових нафтопереробних потужностей і найсильнішого удару по дизелю та авіапальному — вказує на швидку перебудову ринку.
- Висновок: головний ризик тепер полягає не лише у вартості нафти, а й у доступності ключових нафтопродуктів. Навіть за стриманих цін на Brent ринок уже демонструє, що основне напруження зміщується в сегмент пального, де збої в постачаннях і переробці проявляються найшвидше.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters