Світова економіка 2025–2026: стійке зростання попри тарифні та геополітичні ризики

Світовий ВВП у 2025 році прогнозується на рівні 3,0% (перегляд угору), у 2026 році — 3,1% (без змін). Підтримка зростання забезпечується easing інфляції, стабільною зайнятістю та споживанням, а також контрзаходами фіскальної й монетарної політики, попри невизначеність у торгівлі США з ключовими партнерами.
Зростання світової економіки у 2025–2026 утримується завдяки політиці підтримки та стійкому споживанню, попри тарифні ризики.
Світова економіка та торгівля у 2025–2026
1. Глобальна траєкторія зростання
- 2025: світ — 3,0% (перегляд +0,1 в.п.); США — 1,8% (+0,1), Єврозона — 1,2% (+0,2), Японія — 1,0%, Китай — 4,8% (+0,2), Індія — 6,5%, Бразилія — 2,3%, росія — 1,8%.
- 2026: світ — 3,1%; США — 2,1%, Єврозона — 1,2%, Японія — 0,9%, Китай — 4,5%, Індія — 6,5%, Бразилія — 2,5%, росія — 1,5%.
- Підсумок 1П25: зростання підтримали easing інфляції, стабільне безробіття та споживання.
2. Оновлення по країнах та кварталах
- США (2К25, SAAR): +3,0% кв/кв після -0,5% у 1К25; драйвер — падіння імпорту після тарифів і зникнення front-loading.
- Єврозона (2К25, SAAR): +0,4% кв/кв (проти +2,3% у 1К25).
- Японія (2К25, SAAR): -0,2% кв/кв (проти +2,2% у 4К24) через слабші експорти.
- Китай (2К25, р/р): +5,2% (проти +5,4% у 1К25), ефект front-loading до тарифів.
- Індія (1К25, р/р): +7,4% (проти +6,4% у попередньому кварталі), сильна промисловість.
- росія (1К25, р/р): +1,4% (проти +4,5% у 4К24), сповільнення споживання.
- Бразилія (1К25, р/р): +2,9% (проти +3,6% у попередньому кварталі); служби сповільнились, агро — сильне.
3. Торгівля та тарифи США
- Угоди укладені: ЄС, Японія, Південна Корея, Індонезія, Філіппіни, Камбоджа, Таїланд; раніше — Велика Британія (10%) та В’єтнам. Більшість угод у діапазоні 15–20%.
- Канада: мита 35% на non-USMCA товари (після завершення 90-денної паузи).
- Мексика: продовження паузи, час для переговорів.
- Китай: травнева угода про тимчасове зниження тарифів продовжена на 90 днів — до листопада (замість завершення 12 серпня).
- Бразилія: тарифи США — 50%.
- Індія: ризик тарифів до 25% за відсутності угоди до 7 серпня.
- Висновок: дедалі більша частка торгівлі зі США покрита формальними угодами, що знижує невизначеність.
4. Інфляція (останні доступні місяці)
- США: 2,7% р/р у червні (зростання з 2,4% у травні та 2,3% у квітні).
- Єврозона: близько 2,0% у липні (третій місяць поспіль).
- Японія: 3,2% р/р у червні (3,4% у травні; 3,5% у квітні).
- Велика Британія: 3,6% р/р у липні (3,3% у травні; 3,5% у квітні).
- Китай: 0,1% р/р у червні (після -0,1% у попередні три місяці).
- Індія: 2,1% р/р у червні (2,8% у травні; 3,2% у квітні).
- Бразилія: 5,4% р/р у червні (5,3% у травні; 5,5% у квітні/березні).
- росія: 9,4% р/р у червні (9,9% у травні; 10,2% у квітні).
5. Монетарна політика
- ФРС (липень): ставки без змін; збереження тиску інфляції та невизначеності.
- ЄЦБ (липень): без змін; інфляція на рівні таргету.
- Банк Японії (липень): пауза в посиленні через ризики для зростання.
- Банк Англії (серпень): зниження на 25 б.п.
- PBoC (червень): без змін після зниження LPR на 10 б.п. у травні.
- RBI (поч. серпня): без змін — 5,5%.
- ЦБ росії (липень): зниження на 200 б.п. до 18,0%.
- BCB Бразилії (липень): Selic незмінна — 15,00%.
6. Світова торгівля (обсяги та вартість)
- Обсяг (травень, р/р): +3,5% після +4,3% у квітні та +6,6% у березні.
- Вартість (травень, р/р): +2,0% після +2,2% у квітні та +0,9% у березні.
- Тренд: нормалізація після front-loading перед квітневими тарифами США.
7. Висновки та наслідки
- Угоди зі США: ширше покриття формальними домовленостями знижує невизначеність; країни з високими митами (Бразилія 50%, Канада 35%) стикаються з ризиками для експорту.
- Інфляція: змішана картина — США й Британія вище таргетів; Єврозона на цілі; Китай повертається до позитивної динаміки цін.
- Політика ЦБ: переважно обережна; вибіркові зниження (BoE, ЦБ росії) контрастують із паузами (ФРС, ЄЦБ, BoJ, BCB, RBI).