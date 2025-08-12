Світова економіка 2025–2026: стійке зростання попри тарифні та геополітичні ризики

Світова економіка 2025–2026: стійке зростання попри тарифні та геополітичні ризики

Світовий ВВП у 2025 році прогнозується на рівні 3,0% (перегляд угору), у 2026 році — 3,1% (без змін). Підтримка зростання забезпечується easing інфляції, стабільною зайнятістю та споживанням, а також контрзаходами фіскальної й монетарної політики, попри невизначеність у торгівлі США з ключовими партнерами.

Зростання світової економіки у 2025–2026 утримується завдяки політиці підтримки та стійкому споживанню, попри тарифні ризики.

Світова економіка та торгівля у 2025–2026

1. Глобальна траєкторія зростання

  • 2025: світ — 3,0% (перегляд +0,1 в.п.); США — 1,8% (+0,1), Єврозона — 1,2% (+0,2), Японія — 1,0%, Китай — 4,8% (+0,2), Індія — 6,5%, Бразилія — 2,3%, росія — 1,8%.
  • 2026: світ — 3,1%; США — 2,1%, Єврозона — 1,2%, Японія — 0,9%, Китай — 4,5%, Індія — 6,5%, Бразилія — 2,5%, росія — 1,5%.
  • Підсумок 1П25: зростання підтримали easing інфляції, стабільне безробіття та споживання.

2. Оновлення по країнах та кварталах

  • США (2К25, SAAR): +3,0% кв/кв після -0,5% у 1К25; драйвер — падіння імпорту після тарифів і зникнення front-loading.
  • Єврозона (2К25, SAAR): +0,4% кв/кв (проти +2,3% у 1К25).
  • Японія (2К25, SAAR): -0,2% кв/кв (проти +2,2% у 4К24) через слабші експорти.
  • Китай (2К25, р/р): +5,2% (проти +5,4% у 1К25), ефект front-loading до тарифів.
  • Індія (1К25, р/р): +7,4% (проти +6,4% у попередньому кварталі), сильна промисловість.
  • росія (1К25, р/р): +1,4% (проти +4,5% у 4К24), сповільнення споживання.
  • Бразилія (1К25, р/р): +2,9% (проти +3,6% у попередньому кварталі); служби сповільнились, агро — сильне.

3. Торгівля та тарифи США

  • Угоди укладені: ЄС, Японія, Південна Корея, Індонезія, Філіппіни, Камбоджа, Таїланд; раніше — Велика Британія (10%) та В’єтнам. Більшість угод у діапазоні 15–20%.
  • Канада: мита 35% на non-USMCA товари (після завершення 90-денної паузи).
  • Мексика: продовження паузи, час для переговорів.
  • Китай: травнева угода про тимчасове зниження тарифів продовжена на 90 днів — до листопада (замість завершення 12 серпня).
  • Бразилія: тарифи США — 50%.
  • Індія: ризик тарифів до 25% за відсутності угоди до 7 серпня.
  • Висновок: дедалі більша частка торгівлі зі США покрита формальними угодами, що знижує невизначеність.

4. Інфляція (останні доступні місяці)

  • США: 2,7% р/р у червні (зростання з 2,4% у травні та 2,3% у квітні).
  • Єврозона: близько 2,0% у липні (третій місяць поспіль).
  • Японія: 3,2% р/р у червні (3,4% у травні; 3,5% у квітні).
  • Велика Британія: 3,6% р/р у липні (3,3% у травні; 3,5% у квітні).
  • Китай: 0,1% р/р у червні (після -0,1% у попередні три місяці).
  • Індія: 2,1% р/р у червні (2,8% у травні; 3,2% у квітні).
  • Бразилія: 5,4% р/р у червні (5,3% у травні; 5,5% у квітні/березні).
  • росія: 9,4% р/р у червні (9,9% у травні; 10,2% у квітні).

5. Монетарна політика

  • ФРС (липень): ставки без змін; збереження тиску інфляції та невизначеності.
  • ЄЦБ (липень): без змін; інфляція на рівні таргету.
  • Банк Японії (липень): пауза в посиленні через ризики для зростання.
  • Банк Англії (серпень): зниження на 25 б.п.
  • PBoC (червень): без змін після зниження LPR на 10 б.п. у травні.
  • RBI (поч. серпня): без змін — 5,5%.
  • ЦБ росії (липень): зниження на 200 б.п. до 18,0%.
  • BCB Бразилії (липень): Selic незмінна — 15,00%.

6. Світова торгівля (обсяги та вартість)

  • Обсяг (травень, р/р): +3,5% після +4,3% у квітні та +6,6% у березні.
  • Вартість (травень, р/р): +2,0% після +2,2% у квітні та +0,9% у березні.
  • Тренд: нормалізація після front-loading перед квітневими тарифами США.

7. Висновки та наслідки

  • Угоди зі США: ширше покриття формальними домовленостями знижує невизначеність; країни з високими митами (Бразилія 50%, Канада 35%) стикаються з ризиками для експорту.
  • Інфляція: змішана картина — США й Британія вище таргетів; Єврозона на цілі; Китай повертається до позитивної динаміки цін.
  • Політика ЦБ: переважно обережна; вибіркові зниження (BoE, ЦБ росії) контрастують із паузами (ФРС, ЄЦБ, BoJ, BCB, RBI).

Джерело: Terminal
За матеріалами: OPEC

