Platts тимчасово розширив цінові кроки на європейському ринку нафтопродуктів через волатильність навколо Ормузької протоки
Platts, що входить до S&P Global Energy, на один день змінив правила зміни цінових заявок у процесі Market on Close для європейських чистих нафтопродуктів. 21 квітня 2026 року допустимий крок коливання для низки фізичних і деривативних інструментів підвищено з 1 долара за тонну до 2 доларів за тонну. Причиною названа висока ринкова волатильність, пов’язана із ситуацією в Ормузькій протоці. Це рішення вказує на різке зростання чутливості ринку до геополітичних ризиків саме в сегменті нафти й нафтопродуктів.
Що саме змінив Platts
- Для European Clean Refined Products у процесі Platts Market on Close 21 квітня 2026 року заявки та пропозиції можуть змінюватися на до 2 доларів за метричну тонну кожні 20 секунд.
- Звичайний режим для цього сегмента становить 1 долар за тонну кожні 20 секунд.
- Platts окремо наголосив, що це тимчасова зміна, яка діє лише для сесії 21 квітня.
Які саме сегменти ринку охоплені
- У сегменті middle distillates зміни поширено на:
- Platts CIF Northwest Europe ULSD cargoes
- Platts CIF Mediterranean ULSD cargoes
- Platts FOB ARA ULSD cargoes
- Platts CIF NWE jet fuel cargoes
- Platts FOB FARAG jet fuel barges
- Platts FOB ARA ULSD barges
- Platts FOB ARA 0.1% gasoil barges
- Platts FOB ARA 50 ppm gasoil barges
- усі пов’язані європейські деривативні оцінки середніх дистилятів
- У сегменті light ends зміни поширено на:
- Platts FOB Med gasoline cargoes
- Platts NWE gasoline barges and cargoes
- Platts CIF NWE naphtha cargoes
- усі пов’язані європейські деривативні оцінки бензину та нафти
Що це означає для ринку дизелю, бензину та авіапального
- Подвоєння допустимого кроку зміни ціни з 1 до 2 доларів за тонну означає, що ринок отримав офіційно ширший простір для переоцінки вартості нафтопродуктів у короткі проміжки часу.
- Оскільки зміна охоплює ULSD, gasoil, gasoline, jet fuel і naphtha, йдеться не про вузький технічний епізод, а про широку реакцію на напруження в ключовому вузлі світової нафтової логістики.
- Висновок: Platts зафіксував не просто високу волатильність, а таку її інтенсивність, за якої стандартного кроку в 1 долар за тонну вже недостатньо для відображення ринкової динаміки.
Чому Ормузька протока стала визначальним чинником
- Підставою для тимчасового рішення стала висока волатильність ринку через ситуацію в Ормузькій протоці.
- Це дає підстави стверджувати, що геополітичний ризик швидко трансформувався у ціновий ризик для європейського ринку нафтопродуктів.
Додаткова зміна в LPG
- Для ринку LPG coasters, barges and cargoes 21 квітня 2026 року Platts також підвищив допустимий крок зміни заявок і пропозицій з 1 до 2 доларів за тонну кожні 60 секунд.
- Звичайний режим для цього сегмента становить 1 долар за тонну кожні 60 секунд.
- Ця зміна також діє лише для сесії 21 квітня.
Який сигнал отримав ринок
- Перший висновок: волатильність на ринку нафтопродуктів виявилася настільки високою, що цінове адміністрування довелося оперативно адаптувати. Platts відійшов від стандарту 1 долар за тонну і дозволив 2 долари за тонну.
- Другий висновок: геополітична напруга в Ормузькій протоці безпосередньо впливає на європейські оцінки дизелю, бензину, авіапального та інших продуктів. У переліку змін опинилися одразу кілька ключових фізичних і деривативних інструментів у Європі.
- Третій висновок: рішення має саме антикризовий, а не системний характер. Platts окремо підкреслив, що новий порядок діє лише 21 квітня 2026 року.
- Четвертий висновок: ринок залишався настільки динамічним, що агентство зберегло за собою право додатково змінювати правила протягом дня. Platts може переглядати guidelines залежно від подальшої еволюції ринкових умов.
Джерело: Terminal
За матеріалами: S&P Global Commodity Insights