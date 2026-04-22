Platts тимчасово розширив цінові кроки на європейському ринку нафтопродуктів через волатильність навколо Ормузької протоки

Platts, що входить до S&P Global Energy, на один день змінив правила зміни цінових заявок у процесі Market on Close для європейських чистих нафтопродуктів. 21 квітня 2026 року допустимий крок коливання для низки фізичних і деривативних інструментів підвищено з 1 долара за тонну до 2 доларів за тонну. Причиною названа висока ринкова волатильність, пов’язана із ситуацією в Ормузькій протоці. Це рішення вказує на різке зростання чутливості ринку до геополітичних ризиків саме в сегменті нафти й нафтопродуктів.

Що саме змінив Platts

  • Для European Clean Refined Products у процесі Platts Market on Close 21 квітня 2026 року заявки та пропозиції можуть змінюватися на до 2 доларів за метричну тонну кожні 20 секунд.
  • Звичайний режим для цього сегмента становить 1 долар за тонну кожні 20 секунд.
  • Platts окремо наголосив, що це тимчасова зміна, яка діє лише для сесії 21 квітня.

Які саме сегменти ринку охоплені

  • У сегменті middle distillates зміни поширено на:
    • Platts CIF Northwest Europe ULSD cargoes
    • Platts CIF Mediterranean ULSD cargoes
    • Platts FOB ARA ULSD cargoes
    • Platts CIF NWE jet fuel cargoes
    • Platts FOB FARAG jet fuel barges
    • Platts FOB ARA ULSD barges
    • Platts FOB ARA 0.1% gasoil barges
    • Platts FOB ARA 50 ppm gasoil barges
    • усі пов’язані європейські деривативні оцінки середніх дистилятів
  • У сегменті light ends зміни поширено на:
    • Platts FOB Med gasoline cargoes
    • Platts NWE gasoline barges and cargoes
    • Platts CIF NWE naphtha cargoes
    • усі пов’язані європейські деривативні оцінки бензину та нафти

Що це означає для ринку дизелю, бензину та авіапального

  • Подвоєння допустимого кроку зміни ціни з 1 до 2 доларів за тонну означає, що ринок отримав офіційно ширший простір для переоцінки вартості нафтопродуктів у короткі проміжки часу.
  • Оскільки зміна охоплює ULSD, gasoil, gasoline, jet fuel і naphtha, йдеться не про вузький технічний епізод, а про широку реакцію на напруження в ключовому вузлі світової нафтової логістики.
  • Висновок: Platts зафіксував не просто високу волатильність, а таку її інтенсивність, за якої стандартного кроку в 1 долар за тонну вже недостатньо для відображення ринкової динаміки.

Чому Ормузька протока стала визначальним чинником

  • Підставою для тимчасового рішення стала висока волатильність ринку через ситуацію в Ормузькій протоці.
  • Це дає підстави стверджувати, що геополітичний ризик швидко трансформувався у ціновий ризик для європейського ринку нафтопродуктів.

Додаткова зміна в LPG

  • Для ринку LPG coasters, barges and cargoes 21 квітня 2026 року Platts також підвищив допустимий крок зміни заявок і пропозицій з 1 до 2 доларів за тонну кожні 60 секунд.
  • Звичайний режим для цього сегмента становить 1 долар за тонну кожні 60 секунд.
  • Ця зміна також діє лише для сесії 21 квітня.

Який сигнал отримав ринок

  • Перший висновок: волатильність на ринку нафтопродуктів виявилася настільки високою, що цінове адміністрування довелося оперативно адаптувати. Platts відійшов від стандарту 1 долар за тонну і дозволив 2 долари за тонну.
  • Другий висновок: геополітична напруга в Ормузькій протоці безпосередньо впливає на європейські оцінки дизелю, бензину, авіапального та інших продуктів. У переліку змін опинилися одразу кілька ключових фізичних і деривативних інструментів у Європі.
  • Третій висновок: рішення має саме антикризовий, а не системний характер. Platts окремо підкреслив, що новий порядок діє лише 21 квітня 2026 року.
  • Четвертий висновок: ринок залишався настільки динамічним, що агентство зберегло за собою право додатково змінювати правила протягом дня. Platts може переглядати guidelines залежно від подальшої еволюції ринкових умов.

Джерело: Terminal

За матеріалами: S&P Global Commodity Insights

