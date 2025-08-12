Ринок нафти та нафтопродуктів у липні 2025 року

У липні 2025 року, згідно із звітом OPEC, маржа нафтопереробки в Атлантичному басейні зросла порівняно з попереднім місяцем завдяки сильним показникам crack spread середніх дистилятів. Усі ключові продукти на US Gulf Coast показали зростання, тоді як дефіцит дизеля та низький імпорт мазуту створили додатковий тиск на маржі. У Роттердамі маржі середніх дистилятів перевищили інші ключові продукти (крім HSFO), що відображає більш жорсткий ринок дизеля. У Сінгапурі маржі знизилися порівняно з попереднім місяцем через високі обсяги експорту з Китаю, що вплинули на верхній і нижній сегменти переробки.
Світовий обсяг переробки у липні досяг рекордних 83,6 млн бар./добу, що на 884 тис. бар./добу більше м/м і на 2,0 млн бар./добу більше р/р.
Танкерний ринок
- Ставки на «брудні» танкери знизилися м/м на всіх маршрутах через зменшення геополітичної напруги.
- VLCC: середнє падіння на 14% м/м; Middle East–East –20%, Middle East–West –6%.
- Suezmax: зниження приблизно на 5% в Атлантичному басейні.
- Aframax: Middle East–East –1% м/м; Середземномор’я –2%.
- Clean tankers: Середземномор’я +5% м/м; East of Suez –11% м/м.
Торгівля сирою нафтою та нафтопродуктами
- США: імпорт сирої нафти — 6,1 млн бар./добу (рівень попереднього місяця, сезонно вищий); експорт — 3,3 млн бар./добу (мінімум з березня 2022 року), зниження через менші потоки до Європи та Африки, особливо Нігерії.
- Імпорт продуктів у США — 1,6 млн бар./добу (мінімум за 8 місяців); експорт продуктів –3% м/м, 6,7 млн бар./добу.
- ОЕСР Європа (червень): імпорт сирої нафти — сезонне зниження; імпорт продуктів –10% м/м, експорт зріс завдяки бензину та дизелю.
- Японія (червень): імпорт сирої нафти <2,0 млн бар./добу (вперше з червня 2021 року); імпорт продуктів — 722 тис. бар./добу (мінімум за 21 місяць); експорт продуктів — 405 тис. бар./добу.
- Китай (червень): імпорт сирої нафти — 12,2 млн бар./добу (максимум за 22 місяці); імпорт продуктів знизився через падіння імпорту LPG; експорт продуктів зріс за рахунок мазуту.
- Індія (червень): імпорт сирої нафти трохи менший за 5,0 млн бар./добу (мінімум за 5 місяців); імпорт продуктів — 1,3 млн бар./добу (+16% LPG); експорт продуктів — трохи менше 1,4 млн бар./добу (–3% м/м).
Комерційні запаси
- ОЕСР (червень): 2 789 млн бар. (–3,2 млн бар. м/м), на 57,9 млн бар. менше р/р, на 91,7 млн бар. нижче середнього за останні 5 років і на 158,6 млн бар. менше середнього 2015–2019 рр.
- Запаси сирої нафти: 1 348 млн бар. (–9,6 млн бар. м/м), на 12,2 млн бар. менше р/р, на 47,3 млн бар. нижче середнього за 5 років і на 117,4 млн бар. менше середнього 2015–2019 рр.
- Запаси продуктів: 1 441 млн бар. (+6,3 млн бар. м/м), на 45,7 млн бар. менше р/р, на 44,4 млн бар. нижче середнього за 5 років і на 41,2 млн бар. менше середнього 2015–2019 рр.
- Дні покриття попиту: 60,2 (–0,1 дня м/м), на 1,4 дня менше р/р, на 3,9 дня менше середнього за 5 років, на 1,6 дня менше середнього 2015–2019 рр.
Баланс попиту й пропозиції
- Попит на нафту DoC у 2025 році: 42,5 млн бар./добу, що на 0,4 млн бар./добу більше, ніж оцінка 2024 року.
- Прогноз попиту на 2026 рік: 43,1 млн бар./добу, що на 0,2 млн бар./добу вище попередньої оцінки та на 0,6 млн бар./добу більше, ніж прогноз на 2025 рік.
Джерело: Terminal
За матеріалами: OPEC