Санкційний тиск США на Іран і китайських нафтопереробників: вплив на світовий ринок нафти

Повернення Дональда Трампа до Білого дому ознаменувалося безпрецедентним посиленням санкцій проти іранських трейдерів, посередників і інфраструктури, що змінило логістику постачання іранської нафти та стратегічні рішення Китаю на ринку енергоресурсів.
Геополітична карта подій
Санкційна ескалація та вплив на Іран
- Понад 400 танкерів внесено до «чорного списку» США, а також 50 осіб та 20 компаній, пов’язаних з Іраном.
- Обсяги іранської нафти у плавучому зберіганні зросли з 9 млн барелів у середині січня до 33,4 млн барелів на початку серпня 2025 року – максимум з 2020 року.
- Основна частина цих танкерів перебуває у територіальних водах Сінгапуру та Малайзії – ключових хабах операцій ship-to-ship (STS).
Китайський імпорт іранської нафти: зростання ризиків
- У січні–березні 2025 року імпорт Ірану до Китаю становив у середньому 1,5 млн барелів на добу, з піком у березні 2,0 млн барелів/добу.
- У червні імпорт знизився до 1,5 млн барелів/добу, а в липні – до 1,1 млн барелів/добу, попри рекордні обсяги нафти у плавучому зберіганні поблизу Малайзії.
- Причина – побоювання щодо посилення контролю США, а не проблеми з пропозицією.
Санкціоновані нафтопереробники Китаю
|НПЗ
|Потужність (барелів/добу)
|Дата санкцій
|Shandong Shouguang Luqing Petrochemical
|100 000
|20 березня 2025
|Shandong Shengxing Chemical
|44 000
|16 квітня 2025
|Hebei Xinhai Chemical Group
|120 000
|8 травня 2025
Логістичні та геополітичні аспекти
- Розміщення плавучого зберігання у Південно-Східній Азії скорочує маршрут до китайських портів до 7–8 днів проти 20 днів з острова Харк.
- Малайзія змушена балансувати між економічними інтересами з Китаєм і тиском США, попри проведення затримань танкерів у 2023–2024 роках.
Зміна стратегії Китаю
- У липні імпорт російської нафти ESPO до Китаю зріс до понад 900 000 барелів/добу, що на 30% більше, ніж у березні.
- Іранська нафта продовжує дешевшати: знижка на Iranian Light зросла з 0,80 дол./барель до 3,50–4,00 дол./барель з березня по липень 2025 року.
- Сильні знижки можуть знову заохотити дрібні китайські НПЗ до купівлі, попри санкційні ризики.
Ризики та перспективи
- 27 серпня 2025 року запроваджується 25% тариф на імпорт російської нафти для індійських НПЗ.
- Переговори США та Китаю про «перемир’я» у сфері торгівлі мають завершитися 12 серпня 2025 року, однак ризик розширення санкцій на Китай зберігається.
- Водночас поєднання санкційного тиску та привабливих знижок створює дилему для Китаю між економічною вигодою та політичними ризиками.
Висновок: Іранська нафта, попри репутаційні ризики, може стати більш привабливою для китайських покупців у разі подальшої ескалації санкційного тиску та загострення ситуації на ринку російської нафти.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com (адаптовано)