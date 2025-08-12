Санкційний тиск США на Іран і китайських нафтопереробників: вплив на світовий ринок нафти

Обновлено: Август 12, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , ,

Санкційний тиск США на Іран і китайських нафтопереробників: вплив на світовий ринок нафти

Повернення Дональда Трампа до Білого дому ознаменувалося безпрецедентним посиленням санкцій проти іранських трейдерів, посередників і інфраструктури, що змінило логістику постачання іранської нафти та стратегічні рішення Китаю на ринку енергоресурсів.

Геополітична карта подій

Санкційна ескалація та вплив на Іран

  • Понад 400 танкерів внесено до «чорного списку» США, а також 50 осіб та 20 компаній, пов’язаних з Іраном.
  • Обсяги іранської нафти у плавучому зберіганні зросли з 9 млн барелів у середині січня до 33,4 млн барелів на початку серпня 2025 року – максимум з 2020 року.
  • Основна частина цих танкерів перебуває у територіальних водах Сінгапуру та Малайзії – ключових хабах операцій ship-to-ship (STS).

Китайський імпорт іранської нафти: зростання ризиків

  • У січні–березні 2025 року імпорт Ірану до Китаю становив у середньому 1,5 млн барелів на добу, з піком у березні 2,0 млн барелів/добу.
  • У червні імпорт знизився до 1,5 млн барелів/добу, а в липні – до 1,1 млн барелів/добу, попри рекордні обсяги нафти у плавучому зберіганні поблизу Малайзії.
  • Причина – побоювання щодо посилення контролю США, а не проблеми з пропозицією.

Санкціоновані нафтопереробники Китаю

НПЗ Потужність (барелів/добу) Дата санкцій
Shandong Shouguang Luqing Petrochemical 100 000 20 березня 2025
Shandong Shengxing Chemical 44 000 16 квітня 2025
Hebei Xinhai Chemical Group 120 000 8 травня 2025

Логістичні та геополітичні аспекти

  • Розміщення плавучого зберігання у Південно-Східній Азії скорочує маршрут до китайських портів до 7–8 днів проти 20 днів з острова Харк.
  • Малайзія змушена балансувати між економічними інтересами з Китаєм і тиском США, попри проведення затримань танкерів у 2023–2024 роках.

Зміна стратегії Китаю

  • У липні імпорт російської нафти ESPO до Китаю зріс до понад 900 000 барелів/добу, що на 30% більше, ніж у березні.
  • Іранська нафта продовжує дешевшати: знижка на Iranian Light зросла з 0,80 дол./барель до 3,50–4,00 дол./барель з березня по липень 2025 року.
  • Сильні знижки можуть знову заохотити дрібні китайські НПЗ до купівлі, попри санкційні ризики.

Ризики та перспективи

  • 27 серпня 2025 року запроваджується 25% тариф на імпорт російської нафти для індійських НПЗ.
  • Переговори США та Китаю про «перемир’я» у сфері торгівлі мають завершитися 12 серпня 2025 року, однак ризик розширення санкцій на Китай зберігається.
  • Водночас поєднання санкційного тиску та привабливих знижок створює дилему для Китаю між економічною вигодою та політичними ризиками.

Висновок: Іранська нафта, попри репутаційні ризики, може стати більш привабливою для китайських покупців у разі подальшої ескалації санкційного тиску та загострення ситуації на ринку російської нафти.

Джерело: Terminal 
За матеріалами: Oilprice.com (адаптовано)

Автор:

(Всего статей: 2270)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: