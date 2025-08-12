Світова економіка: прогнози на 2025–2026 рр від OPEC

Світова економіка зберігає стабільну траєкторію зростання, підтверджену сильними результатами у першій половині 2025 року.
Підвищення прогнозів ВВП для ключових економік створює основу для зростання світового попиту на нафту у 2025–2026 роках, що, своєю чергою, впливає на баланс попиту та пропозиції й цінові тенденції.
Глобальні економічні прогнози
- Світовий ВВП: 2025 — 3.0% (+0.1 п.п. до попереднього прогнозу), 2026 — 3.1%.
- США: 2025 — 1.8% (+0.1 п.п.), 2026 — 2.1%.
- Японія: 2025 — 1.0%, 2026 — 0.9% (без змін).
- Єврозона: 2025 — 1.2% (+0.1 п.п.), 2026 — 1.2%.
- Китай: 2025 — 4.8% (+0.1 п.п.), 2026 — 4.5%.
- Індія: 2025 і 2026 — 6.5%.
- Бразилія: 2025 — 2.3%, 2026 — 2.5%.
- росія: 2025 — 1.8%, 2026 — 1.5%.
Світовий попит на нафту
- 2025 рік: зростання на 1.3 млн бар./день р/р (без змін до попередньої оцінки).
- OECD: +0.1 млн бар./день; не-OECD: +1.2 млн бар./день.
- 2026 рік: зростання на 1.4 млн бар./день р/р (+0.1 млн бар./день до попередньої оцінки).
- OECD: +0.2 млн бар./день; не-OECD: +1.2 млн бар./день.
Світова пропозиція нафти
- Поза DoC (рідкі вуглеводні): 2025 — +0.8 млн бар./день (США, Бразилія, Канада, Аргентина як ключові драйвери); 2026 — +0.6 млн бар./день (на 0.1 млн бар./день нижче попередньої оцінки).
- NGL і неконвенційні рідини (країни DoC): 2025 — +0.1 млн бар./день до 8.7 млн бар./день; 2026 — +0.1 млн бар./день до 8.8 млн бар./день.
- Сира нафта (країни DoC): у липні видобуток зріс на 335 тис. бар./день м/м — до 41.94 млн бар./день (за даними вторинних джерел).
Висновки та вплив на ринок
- Підвищення прогнозів ВВП у США, Єврозоні та Китаї свідчить про зростання попиту на нафту, особливо у сегменті не-OECD, який додає ≈1.2 млн бар./день щороку.
- Сукупна економічна активність 2025–2026 років утримує траєкторію попиту на підвищеному рівні (р/р), що підсилює цінову рівновагу на середньостроковому горизонті.
- Приріст видобутку поза DoC у 2025 році компенсує частину додаткового попиту; сповільнення приросту у 2026 році (0.6 млн бар./день) може посилити конкуренцію за ринкові частки.
- Липневе збільшення видобутку країнами DoC (+335 тис. бар./день, м/м) свідчить про готовність утримувати пропозицію на високому рівні для балансування ринку.
Джерело: Terminal
За матеріалами: OPEC