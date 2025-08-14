Індійська Nayara Energy робить ставку на внутрішній ринок під тиском санкцій ЄС

Індійська Nayara Energy робить ставку на внутрішній ринок під тиском санкцій ЄС

Санкційні обмеження ЄС проти Nayara Energy призвели до зміни керівництва та зміщення акценту з експорту на розвиток власної роздрібної мережі в Індії. Попри скорочення постачання з росії, компанія намагається зберегти прибутковість, переорієнтовуючи маршрути експорту на азійські ринки та посилюючи присутність у внутрішньому сегменті.

Санкції ЄС хоч і мали символічний вплив на торгівлю з Європою, змусили Nayara пришвидшити вихід на азійські ринки та зміцнити внутрішню присутність.

Поворот у стратегії: Азія та внутрішній ринок

  • 20 липня 2025 року Nayara Energy потрапила під 18-й пакет санкцій ЄС через 49% частку «Роснефти» у компанії.
  • Після цього генеральний директор Алессандро Дорідес подав у відставку, його замінив уродженець росії Сергій Денісов.
  • 400 тис. барелів на добу — потужність НПЗ «Вадінар», другого за розміром в Індії.
  • З 2017 року після інвестиції «Роснефти» у $13 млрд НПЗ переробляє переважно нафту російського походження.

Скорочення європейського напряму

  • У 2023 році 9 із 19 рейсів до Європи припадали на Велику Британію, у 2024 — 4 із 8.
  • У 2025 році лише 3 рейси до санкцій: 1 — у березні до Великої Британії, 2 — у травні до Франції та Італії.
  • Частка Європи скоротилася до близько 5% виробництва.

Азійський розворот у липні 2025

  • 8 танкерів із нафтопродуктами з порту Вадінар: 4 — ОАЕ, 1 — Оман, 2 — Сінгапур, 1 — Пакистан.
  • ОАЕ: Джебель-Алі (внутрішній ринок Дубаю) та Фуджейра (транзит до Східної Африки).
  • Оман: порт Сохар як центр бункерування.
  • Сінгапур: великий торговельний хаб, де походження нафти має менше значення, ніж ціна.

Ставка на внутрішній ринок

  • 6 500+ АЗС у мережі Nayara.
  • Січневий план 2025 року — відкрити ще 400 станцій.
  • Мета — створити захисний буфер від зовнішніх шоків та наситити внутрішній ринок.

Проблема постачання нафти

  • 90% сировини у 2024–2025 фінансовому році — Urals з росії (366 тис. барелів/добу).
  • Після санкцій у липні імпорт різко скоротився: лише 3 млн барелів цього місяця.
  • Всі 4 липневі танкери — з російською нафтою, очікується прибуття кількох партій від «Роснефти».

Висновки

  • Підтримка уряду Індії та контроль над власною роздрібною мережею можуть стати ключем до стабільності компанії.
  • Залежність від російської сировини залишається головним ризиком.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com

