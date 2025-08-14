Індійська Nayara Energy робить ставку на внутрішній ринок під тиском санкцій ЄС

Санкційні обмеження ЄС проти Nayara Energy призвели до зміни керівництва та зміщення акценту з експорту на розвиток власної роздрібної мережі в Індії. Попри скорочення постачання з росії, компанія намагається зберегти прибутковість, переорієнтовуючи маршрути експорту на азійські ринки та посилюючи присутність у внутрішньому сегменті.
Санкції ЄС хоч і мали символічний вплив на торгівлю з Європою, змусили Nayara пришвидшити вихід на азійські ринки та зміцнити внутрішню присутність.
Поворот у стратегії: Азія та внутрішній ринок
- 20 липня 2025 року Nayara Energy потрапила під 18-й пакет санкцій ЄС через 49% частку «Роснефти» у компанії.
- Після цього генеральний директор Алессандро Дорідес подав у відставку, його замінив уродженець росії Сергій Денісов.
- 400 тис. барелів на добу — потужність НПЗ «Вадінар», другого за розміром в Індії.
- З 2017 року після інвестиції «Роснефти» у $13 млрд НПЗ переробляє переважно нафту російського походження.
Скорочення європейського напряму
- У 2023 році 9 із 19 рейсів до Європи припадали на Велику Британію, у 2024 — 4 із 8.
- У 2025 році лише 3 рейси до санкцій: 1 — у березні до Великої Британії, 2 — у травні до Франції та Італії.
- Частка Європи скоротилася до близько 5% виробництва.
Азійський розворот у липні 2025
- 8 танкерів із нафтопродуктами з порту Вадінар: 4 — ОАЕ, 1 — Оман, 2 — Сінгапур, 1 — Пакистан.
- ОАЕ: Джебель-Алі (внутрішній ринок Дубаю) та Фуджейра (транзит до Східної Африки).
- Оман: порт Сохар як центр бункерування.
- Сінгапур: великий торговельний хаб, де походження нафти має менше значення, ніж ціна.
Ставка на внутрішній ринок
- 6 500+ АЗС у мережі Nayara.
- Січневий план 2025 року — відкрити ще 400 станцій.
- Мета — створити захисний буфер від зовнішніх шоків та наситити внутрішній ринок.
Проблема постачання нафти
- 90% сировини у 2024–2025 фінансовому році — Urals з росії (366 тис. барелів/добу).
- Після санкцій у липні імпорт різко скоротився: лише 3 млн барелів цього місяця.
- Всі 4 липневі танкери — з російською нафтою, очікується прибуття кількох партій від «Роснефти».
Висновки
- Підтримка уряду Індії та контроль над власною роздрібною мережею можуть стати ключем до стабільності компанії.
- Залежність від російської сировини залишається головним ризиком.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com