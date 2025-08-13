Європейський ринок нафтопродуктів: зростання маржі дизеля та авіапального, тиск на бензиновий сегмент

Європейський ринок нафтопродуктів у липні продемонстрував різноспрямовані тенденції: дизельне та авіаційне паливо продовжили зміцнювати свої позиції, тоді як бензиновий сегмент зіткнувся з надлишковою пропозицією та падінням маржі. Підтримку ринку забезпечили обмежені запаси дизеля, скорочення виробництва біопалива у США та зростання попиту на авіаперевезення.
Європейський ринок нафтопродуктів
Стан бензинового сегменту
- Середня маржа бензину (gasoline crack spread) у Роттердамі відносно Brent склала $20,76/бар., що на 1¢ більше м/м, але на $1,59 менше р/р.
- Зростання обсягів переробки нафтопереробними заводами та пригнічений експорт до Західної Африки і США спричинили надлишок бензину, що тисне на рентабельність.
- Маржа бензину залишається під тиском через збільшення пропозиції та слабший попит з боку ключових імпортерів.
Динаміка авіаційного пального
- Маржа авіапального/гасу у Роттердамі проти Brent зросла четвертий місяць поспіль, досягнувши $23,76/бар. — це на $3,75 вище м/м та на $5,23 вище р/р.
- Зростання зумовлене скороченням виходу авіапального, адже НПЗ збільшили виробництво газойлю через його дефіцит.
- Очікується подальший приріст попиту завдяки відновленню авіаперевезень у Європі.
Позиції дизельного та газойлевого ринку
- Маржа газойлю у Роттердамі проти Brent досягла $28,31/бар. — зростання на $7,54 м/м і на $10,50 р/р, найвищий рівень за 17 місяців.
- Ціни на газойль у Європі зросли на $7,14 м/м (до $10,33 у попередньому місяці), але залишились на $3,80 нижче р/р.
- Фактори підтримки: низькі запаси дизеля, скорочення виробництва біопалива у США, позитивний ринковий настрій у Північно-Західній Європі.
- Водночас збільшення постачання та зниження побоювань щодо обсягів із Близького Сходу можуть тиснути на маржу у майбутньому.
Сегмент мазуту (Fuel Oil 1.0%)
- Маржа Fuel Oil 1.0% у Роттердамі проти Brent у липні становила $2,47, що на 61¢ більше м/м та на $11,61 більше р/р.
- Підтримка надходила від стабілізації попиту після падіння у попередньому місяці, а також від потреби у конверсії палива у США, зростання запитів на сумішеву сировину та генерацію електроенергії на Близькому Сході.
Висновки
- Ринок дизеля та авіапального у Європі демонструє стійке зростання завдяки дефіциту пропозиції та відновленню попиту.
- Бензиновий сегмент перебуває під тиском через надлишкову пропозицію та слабкий експорт.
- Сегмент мазуту отримує підтримку з боку глобального попиту на конверсію палива та енергогенерацію.
Джерело: Terminal
За матеріалами: OPEC