Європейський ринок нафтопродуктів: зростання маржі дизеля та авіапального, тиск на бензиновий сегмент

Європейський ринок нафтопродуктів у липні продемонстрував різноспрямовані тенденції: дизельне та авіаційне паливо продовжили зміцнювати свої позиції, тоді як бензиновий сегмент зіткнувся з надлишковою пропозицією та падінням маржі. Підтримку ринку забезпечили обмежені запаси дизеля, скорочення виробництва біопалива у США та зростання попиту на авіаперевезення.

Європейський ринок нафтопродуктів

Стан бензинового сегменту

  • Середня маржа бензину (gasoline crack spread) у Роттердамі відносно Brent склала $20,76/бар., що на більше м/м, але на $1,59 менше р/р.
  • Зростання обсягів переробки нафтопереробними заводами та пригнічений експорт до Західної Африки і США спричинили надлишок бензину, що тисне на рентабельність.
  • Маржа бензину залишається під тиском через збільшення пропозиції та слабший попит з боку ключових імпортерів.

Динаміка авіаційного пального

  • Маржа авіапального/гасу у Роттердамі проти Brent зросла четвертий місяць поспіль, досягнувши $23,76/бар. — це на $3,75 вище м/м та на $5,23 вище р/р.
  • Зростання зумовлене скороченням виходу авіапального, адже НПЗ збільшили виробництво газойлю через його дефіцит.
  • Очікується подальший приріст попиту завдяки відновленню авіаперевезень у Європі.

Позиції дизельного та газойлевого ринку

  • Маржа газойлю у Роттердамі проти Brent досягла $28,31/бар. — зростання на $7,54 м/м і на $10,50 р/р, найвищий рівень за 17 місяців.
  • Ціни на газойль у Європі зросли на $7,14 м/м (до $10,33 у попередньому місяці), але залишились на $3,80 нижче р/р.
  • Фактори підтримки: низькі запаси дизеля, скорочення виробництва біопалива у США, позитивний ринковий настрій у Північно-Західній Європі.
  • Водночас збільшення постачання та зниження побоювань щодо обсягів із Близького Сходу можуть тиснути на маржу у майбутньому.

Сегмент мазуту (Fuel Oil 1.0%)

  • Маржа Fuel Oil 1.0% у Роттердамі проти Brent у липні становила $2,47, що на 61¢ більше м/м та на $11,61 більше р/р.
  • Підтримка надходила від стабілізації попиту після падіння у попередньому місяці, а також від потреби у конверсії палива у США, зростання запитів на сумішеву сировину та генерацію електроенергії на Близькому Сході.

Висновки

  • Ринок дизеля та авіапального у Європі демонструє стійке зростання завдяки дефіциту пропозиції та відновленню попиту.
  • Бензиновий сегмент перебуває під тиском через надлишкову пропозицію та слабкий експорт.
  • Сегмент мазуту отримує підтримку з боку глобального попиту на конверсію палива та енергогенерацію.

Джерело: Terminal

За матеріалами: OPEC

 

