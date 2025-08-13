Падіння цін на нафту через надлишкову пропозицію у 2025–2026 роках — прогноз EIA

Падіння цін на нафту через надлишкову пропозицію у 2025–2026 роках — прогноз EIA

Світові ціни на нафту зазнають суттєвого зниження у найближчі місяці через значне зростання пропозиції. Прогноз передбачає падіння спотової ціни на Brent із 71 долара/барель у липні до 58 доларів/барель у IV кварталі 2025 року та 49 доларів/барель у березні–квітні 2026 року.

Ключовим фактором зниження цін на нафту є рішення OPEC+ прискорити скасування скорочень видобутку у 2,2 млн барелів на добу, що тепер буде завершено до вересня 2025 року, а не до вересня 2026-го.

Прогноз і наслідки для ринку

  • Світове виробництво рідких вуглеводнів у другій половині 2025 року зросте в середньому на 2,0 млн б/д порівняно з першою половиною року.
  • Половину приросту забезпечить OPEC+, іншу — США, Бразилія, Норвегія, Канада та Гаяна.
  • Попит у другій половині 2025 року зросте на 1,6 млн б/д, що призведе до прискорення накопичення запасів майже на 0,5 млн б/д.
  • Запаси зростатимуть на 1,9 млн б/д у другій половині 2025 року та на 2,3 млн б/д у I кварталі 2026 року.

Історичні паралелі

Подібні періоди стійкого зростання запасів понад 1 млн б/д (у 2020, 2015 та 1998 роках) призводили до падіння цін на 25–50% за рік. Поточний прогноз вказує на ризик повторення цього сценарію.

Вплив на інфраструктуру та зберігання

Збільшення запасів до таких обсягів змусить учасників ринку шукати дорожчі способи зберігання, включаючи плавучі сховища та стратегічні резерви. Це тиснутиме на ціни, відображаючи вищу граничну вартість зберігання.

Прогноз на 2026 рік

  • За цін нижче 50 доларів/барель очікується скорочення видобутку OPEC+ на 0,2 млн б/д порівняно з IV кварталом 2025 року.
  • У США видобуток нафти у 2026 році зменшиться на 0,1 млн б/д у середньому від рекордного рівня 2025 року.
  • Попит зросте незначно, але разом зі скороченням постачання це зменшить приріст запасів до близько 1 млн б/д у другій половині 2026 року.
  • Середня ціна Brent у IV кварталі 2026 року прогнозується на рівні 54 долари/барель.

Фактори невизначеності

  • Можливі збої у постачанні через зрив перемир’я між Ізраїлем та Іраном або нові санкції, пов’язані з війною росії проти України.
  • Розвиток торговельних переговорів США з партнерами може вплинути на попит на нафту.
  • Не враховано можливі наслідки тарифів Індії на імпорт нафти з росії.
  • OPEC+ може переглянути плани видобутку у разі надлишкової пропозиції.

Джерело: Terminal

За матеріалами: U.S. Energy Information Administration

