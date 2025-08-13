Індія відправила рідкісну партію дизельного пального до Китаю на тлі санкцій ЄС проти Nayara Energy

Вперше з 2021 року з Індії прямує партія дизельного пального до Китаю. Відвантаження здійснено з термінала Nayara Energy, пов’язаної з росією, у момент, коли експорт нафтопродуктів цієї компанії перебуває у стані невизначеності через нові санкції Європейського Союзу.
Інтелектуальна карта постачання
- Дата відвантаження: 18 липня 2025 року
- Обсяг: близько 496 000 барелів дизельного пального з ультранизьким вмістом сірки
- Місце відправлення: термінал Вадінар, Індія
- Судно: EM Zenith
- Отримувач: Китай
- Остання аналогічна партія: 2021 рік
Контекст і значення події
- Санкційний тиск: ЄС оголосив обмеження проти нафтопереробного заводу Nayara Energy, який має підтримку «Роснефти».
- Відправлення EM Zenith відбулося за кілька годин до офіційного оголошення санкцій, що вказує на прагнення виконати угоду до введення нових обмежень.
- Ситуація створює невизначеність щодо подальших постачань нафтопродуктів з Індії до Китаю в умовах жорсткішого міжнародного контролю за торгівлею російською нафтою.
Можливі наслідки
- Подія демонструє здатність індійських трейдерів швидко реагувати на зміни санкційної політики.
- Може призвести до пошуку альтернативних логістичних маршрутів і партнерів у разі подальшого тиску на компанії, пов’язані з російським капіталом.
- Є ризик скорочення обсягів експорту через невизначеність із санкційним режимом.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Bloomberg