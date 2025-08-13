Індія відправила рідкісну партію дизельного пального до Китаю на тлі санкцій ЄС проти Nayara Energy

Вперше з 2021 року з Індії прямує партія дизельного пального до Китаю. Відвантаження здійснено з термінала Nayara Energy, пов’язаної з росією, у момент, коли експорт нафтопродуктів цієї компанії перебуває у стані невизначеності через нові санкції Європейського Союзу.

Інтелектуальна карта постачання

  • Дата відвантаження: 18 липня 2025 року
  • Обсяг: близько 496 000 барелів дизельного пального з ультранизьким вмістом сірки
  • Місце відправлення: термінал Вадінар, Індія
  • Судно: EM Zenith
  • Отримувач: Китай
  • Остання аналогічна партія: 2021 рік

Контекст і значення події

  • Санкційний тиск: ЄС оголосив обмеження проти нафтопереробного заводу Nayara Energy, який має підтримку «Роснефти».
  • Відправлення EM Zenith відбулося за кілька годин до офіційного оголошення санкцій, що вказує на прагнення виконати угоду до введення нових обмежень.
  • Ситуація створює невизначеність щодо подальших постачань нафтопродуктів з Індії до Китаю в умовах жорсткішого міжнародного контролю за торгівлею російською нафтою.

Можливі наслідки

  • Подія демонструє здатність індійських трейдерів швидко реагувати на зміни санкційної політики.
  • Може призвести до пошуку альтернативних логістичних маршрутів і партнерів у разі подальшого тиску на компанії, пов’язані з російським капіталом.
  • Є ризик скорочення обсягів експорту через невизначеність із санкційним режимом.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Bloomberg

