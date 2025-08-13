росія та Індія очолять постачання дизелю та газойлю до Західної Африки у серпні

росія та Індія очолять постачання дизелю та газойлю до Західної Африки у серпні

росія та Індія стануть найбільшими постачальниками дизельного пального та газойлю до Західної Африки у серпні 2025 року, доповнюючи обсяги постачання з Близького Сходу, нігерійського НПЗ Dangote та Європи. Попри зростання відносно червня, загальні обсяги імпорту у липні скоротилися на 16% у річному вимірі, що свідчить про нестабільність ринку.

Інтелектуальна карта постачання дизелю та газойлю до Західної Африки

  • Обсяги імпорту: у серпні очікується 1,1 млн т дизелю та газойлю, проти 1,21 млн т у липні (зростання на 8% від червня, але падіння на 16% у річному вимірі).
  • росія: прогнозується постачання 306 тис. т у серпні, що на 40,37% більше, ніж у липні. Основним джерелом є порт Новоросійськ, де обсяги завантаження у серпні зросли на 18% відносно липня. Водночас цей показник на 21,74% нижчий за серпень 2024 року.
  • Індія: очікувані поставки 240 тис. т у серпні, що на 31,23% менше, ніж у липні. Усі вантажі завантажуються в порту Сікка. У липні постачання з Індії до Західної Африки більш ніж подвоїлися у порівнянні з червнем.

Вплив санкцій ЄС

Учасники ринку висловлюють невизначеність щодо впливу майбутньої заборони ЄС на імпорт нафтопродуктів, вироблених з російської нафти Urals. Заборона набуде чинності 21 січня 2026 року та торкнеться не лише імпорту до ЄС, але й діяльності трейдерів та фінансування угод.

«Якщо мас-баланс буде дозволений, усе буде гаразд. Коли ринок слабкий, це нормально, але якщо він буде напруженим — можуть виникнути складнощі», — трейдер з Європи.

Якщо індійські НПЗ і надалі використовуватимуть нафту Urals, європейські трейдери можуть втратити можливість постачати такі продукти до країн Західної Африки. Це потенційно зменшить пропозицію на ринку.

Диверсифікація імпортної нафти в Індії

  • Hindustan Petroleum Corp. Ltd. придбала 950 тис. барелів нігерійської нафти Escravos та ганської Jubilee.
  • Indian Oil Corp. (IOC) закупила 2 млн барелів нафти Mars з Мексиканської затоки.

Такі кроки свідчать про готовність Індії зменшити залежність від російської сировини та пристосуватися до нових регуляторних умов.

Джерело: Terminal
За матеріалами: S&P Global Commodities at Sea

