Енергетичне домінування Трампа та пастка цін ОПЕК+

Обновлено: Август 19, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Енергетичне домінування Трампа та пастка цін ОПЕК+

Повернення скороченого раніше видобутку країнами ОПЕК+ різко обмежує зростання сланцевого сектору США. Прогнози IEA вказують на слабке зростання попиту на нафту у 2025 році та значне перевищення пропозиції, що створює ризик рекордного профіциту на світовому ринку. Це загрожує як індустрії сланцевої нафти, так і самим країнам ОПЕК, які потребують високих доходів для фінансування внутрішніх програм.

Складові протистояння

  • ОПЕК+ відновлює скорочений видобуток у розмірі 2,2 млн барелів на добу до кінця вересня 2025 року, що чинить тиск на ціни.
  • IEA прогнозує попит на нафту у 2025 році лише на рівні +680 тис. бар./добу, у 2026 році — +700 тис. бар./добу.
  • Низькі ціни на нафту на рівні 60–65 дол. за барель можуть зменшити інвестиції у США, Канаді, Бразилії та змусити компанії до консолідації.

Позиції галузевих гравців

«Ми не будемо вводити нові бурові установки, доки ціни не стабілізуються на рівні $75. Ви побачите скорочення видобутку у США вже восени 2025 року і в 2026 році», — Кірк Едвардс, генеральний директор Latigo Petroleum (Financial Times).

«Найкращий спосіб для ОПЕК збільшити частку ринку — утримувати ціни у діапазоні $60 протягом кількох років, що знизить інвестиції у сланцеву нафту США та у світову розвідку», — Скотт Шеффілд, колишній CEO Pioneer Natural Resources (Financial Times).

  • Exxon та Chevron декларують плани розширення видобутку у США, попри загальну тенденцію до сповільнення.
  • Diamondback Energy у серпні 2025 року заявила, що індустрія «вийшла на межу ефективності».

Фундаментальні ризики

  • IEA прогнозує можливість рекордного профіциту запасів, що перевищить рівень пандемійних 2020-х років.
  • Саудівська Аравія вже скорочує витрати на диверсифікаційні програми через падіння цін.
  • Зниження попиту у ключових країнах (Індія, Бразилія, Китай) пов’язується з слабкою економікою та митними тарифами США.

Висновки

  • Сланцева індустрія США наближається до меж ефективності. Без цін у діапазоні $70–75 видобуток скорочуватиметься.
  • ОПЕК+ використовує низькі ціни як інструмент тиску, але країни-картелю не можуть дозволити собі тривале утримання ринку на $60.
  • Поточні прогнози IEA можуть бути надто песимістичними, адже для рекордного профіциту потрібне ще більше падіння попиту.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com

 

Автор:

(Всего статей: 2310)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: