Енергетичне домінування Трампа та пастка цін ОПЕК+

Повернення скороченого раніше видобутку країнами ОПЕК+ різко обмежує зростання сланцевого сектору США. Прогнози IEA вказують на слабке зростання попиту на нафту у 2025 році та значне перевищення пропозиції, що створює ризик рекордного профіциту на світовому ринку. Це загрожує як індустрії сланцевої нафти, так і самим країнам ОПЕК, які потребують високих доходів для фінансування внутрішніх програм.
Складові протистояння
- ОПЕК+ відновлює скорочений видобуток у розмірі 2,2 млн барелів на добу до кінця вересня 2025 року, що чинить тиск на ціни.
- IEA прогнозує попит на нафту у 2025 році лише на рівні +680 тис. бар./добу, у 2026 році — +700 тис. бар./добу.
- Низькі ціни на нафту на рівні 60–65 дол. за барель можуть зменшити інвестиції у США, Канаді, Бразилії та змусити компанії до консолідації.
Позиції галузевих гравців
«Ми не будемо вводити нові бурові установки, доки ціни не стабілізуються на рівні $75. Ви побачите скорочення видобутку у США вже восени 2025 року і в 2026 році», — Кірк Едвардс, генеральний директор Latigo Petroleum (Financial Times).
«Найкращий спосіб для ОПЕК збільшити частку ринку — утримувати ціни у діапазоні $60 протягом кількох років, що знизить інвестиції у сланцеву нафту США та у світову розвідку», — Скотт Шеффілд, колишній CEO Pioneer Natural Resources (Financial Times).
- Exxon та Chevron декларують плани розширення видобутку у США, попри загальну тенденцію до сповільнення.
- Diamondback Energy у серпні 2025 року заявила, що індустрія «вийшла на межу ефективності».
Фундаментальні ризики
- IEA прогнозує можливість рекордного профіциту запасів, що перевищить рівень пандемійних 2020-х років.
- Саудівська Аравія вже скорочує витрати на диверсифікаційні програми через падіння цін.
- Зниження попиту у ключових країнах (Індія, Бразилія, Китай) пов’язується з слабкою економікою та митними тарифами США.
Висновки
- Сланцева індустрія США наближається до меж ефективності. Без цін у діапазоні $70–75 видобуток скорочуватиметься.
- ОПЕК+ використовує низькі ціни як інструмент тиску, але країни-картелю не можуть дозволити собі тривале утримання ринку на $60.
- Поточні прогнози IEA можуть бути надто песимістичними, адже для рекордного профіциту потрібне ще більше падіння попиту.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com