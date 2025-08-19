Кінець ажіотажу навколо водню: сигнал зрілості галузі

Хвиля скасованих мегапроєктів у сфері водню не є провалом, а свідчить про перехід до зрілої фази розвитку. На зміну гучним планам приходять реалістичні, економічно обґрунтовані й масштабовані рішення для «важких» секторів, де декарбонізація є найскладнішою.
Галузь водню стає меншою за обсягами, але якіснішою за структурою. Справжній успіх — не в кількості мегапроєктів, а у створенні десятків ефективних рішень для важкої промисловості. Це сигнал прогресу, а не поразки: хай погані ідеї зникнуть, а реальні рішення формують майбутнє.
Перехід від гіпербол до реальності
- Світовий попит на водень у 2023 році склав 97 млн тонн, з яких лише менше 1 млн тонн припало на низьковуглецевий водень.
- За чотири роки світова потужність електролізерів, що отримали остаточне інвестиційне рішення (FID), зросла у сім разів, до 20 ГВт.
- В Європі FID пройшло 3 ГВт електролізерів, що мають виробляти близько 415 тис. тонн відновлюваного водню щороку.
- У сегменті блакитного водню з 1,8 млн тонн на рік планів FID отримали лише 400 тис. тонн, а решта 1,4 млн тонн було скасовано через відсутність економічної доцільності.
Приклади робочих проєктів
- Engie Yuri у Пілбарі, Австралія: 10 МВт електролізер, 18 МВт сонячних панелей і 8 МВт акумулятор. Виробництво — 640 тонн зеленого водню щороку для аміачного виробництва Yara.
- mosaHYc у Європі: інвестиції €110 млн, транскордонний трубопровід між Францією та Німеччиною, введення в експлуатацію заплановано на 2025 рік, у складі мережі протяжністю 700 км до 2030 року.
- H2Med/Barmar (Барселона — Марсель): ціль — транспортування 2 млн тонн водню щороку до 2030 року, що становитиме близько 10% попиту ЄС. FID очікується у 2028 році.
- Lubmin, Німеччина: термінал Hoegh Evi для імпорту аміаку з подальшою конверсією у водень. Ціль — ціна $3–3,5/кг у 2027 році, проти нинішніх $8–10/кг у Європі.
Чому це важливо
- Скасовані мегапроєкти були економічно необґрунтовані: відсутність технологій, масштабів або зрозумілого споживача.
- Нові проєкти орієнтуються на існуючі промислові процеси (аміак, метанол, нафтопереробка, металургія).
- Вартість блакитного водню у Європі — €3,76–4,41/кг, що значно нижче за зелений водень (€6–8/кг).
Сектор стає більш прагматичним
- Європейський Hydrogen Bank фінансує проєкти з реальним внеском у скорочення викидів.
- ЄС підтримує інфраструктуру, зокрема трубопровід Barmar.
- Німеччина через KfW фінансує термінал Lubmin, роблячи ставку на імпорт дешевшого аміаку.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com