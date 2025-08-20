Європейський ринок бензину: парадокси маржі попри слабкі фундаментальні фактори

Європейський ринок бензину: парадокси маржі попри слабкі фундаментальні фактори

Маржа на європейському ринку бензину у серпні утримується на високому рівні, попри падіння експорту до історичних мінімумів та зниження попиту з боку ключових імпортерів. Цей феномен суперечить фундаментальним показникам і викликає здивування учасників ринку.

Динаміка маржі та котирувань

  • Премії non-oxy barge до ICE Brent у першій половині серпня становили 15,50 $/бар., що на 4,7% вище за торішні (14,81 $/бар.).
  • Вартість барж впала на 7 $/т до 692,25 $/т між 1–15 серпня.
  • Brent знизився ще сильніше — на 3,60 $/бар. до 66,10 $/бар., що призвело до розширення crack-spread.

Фактори, що впливають на ринок

  • Торік постачальники мали доступ до західноафриканського ринку, але запуск НПЗ Dangote на 650 тис. бар./день зруйнував цю модель.
  • Експорт бензину з ЄС, Британії та Норвегії у першій половині серпня становив 1,56 млн т — це на третину менше, ніж рік тому, і найнижчий показник з 2017 року.
  • Нігерійський імпорт обвалився: 163 тис. т проти 915 тис. т у 2024 році.
  • США знизили імпорт європейського бензину до 520 тис. т проти 1,21 млн т роком раніше.

Роль НПЗ Dangote

  • Частина ринку очікувала підтримку crack-spread через ремонт установки RFCC (285 тис. бар./день), але місцеві джерела заперечили збої.
  • Dangote продавав бензин по 820 найра/л, знизивши ціну з 860 найра/л на 1 серпня.
  • Представники компанії наголосили на готовності поставляти до 40 млн л/день упродовж 90 днів.

«Я втратив дар мови», — прокоментував трейдер для Argus, висловивши розгубленість, яку поділяли інші учасники ринку.

Азійський фактор

  • Схід від Суеца демонструє стійкіший попит: попит на блендінг у Азії зростає.
  • Крек спреди на бензин 92R у Сінгапурі зросли до 10,02 $/бар. на початку серпня проти 6,27 $/бар. торік.

Висновки

  • Зростання crack-spread у Європі відбулося попри падіння експорту та обмеження зовнішнього попиту.
  • Основний тиск на ринок створює переорієнтація Нігерії на власне виробництво та скорочення американського імпорту.
  • Стійкіший попит в Азії може стати компенсаторним фактором для глобального ринку.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Argus

 

 

