Бензин у США дешевшає: прогноз EIA на 2025–2026 роки
Управління енергетичної інформації США (EIA) у серпневому звіті STEO прогнозує: середня роздрібна ціна на звичайний бензин у США у 2025 році складе $3,07 за галон, а в 2026 році знизиться до $2,88 за галон. Це означає повернення вартості пального нижче $3 — уперше за кілька років.
Ціни нижче $3 за галон повертають ринок на рівень початку десятиліття, що зменшує інфляційний тиск та підтримує споживчий попит. Водночас, залежність США від глобальних нафтових тенденцій лишається вирішальним фактором.
Динаміка прогнозів
- 2024 рік: фактична середня ціна — $3,31 за галон.
- 2025 рік: прогноз — $3,07 за галон.
- 2026 рік: прогноз — $2,88 за галон.
- У липневому STEO очікування були вищі: $3,09 у 2025 році та $3,04 у 2026 році.
Квартальні прогнози (серпень 2025)
- III кв. 2025 — $3,12
- IV кв. 2025 — $2,91
- I кв. 2026 — $2,72
- II кв. 2026 — $2,91
- III кв. 2026 — $3,02
- IV кв. 2026 — $2,87
Для порівняння, липневий звіт передбачав вищі показники: від $2,93 до $3,16 за галон у 2025–2026 роках.
«Нижчі ціни на сиру нафту знизять середню роздрібну ціну на бензин у США до рівня менше $3 за галон наступного року», — йдеться у серпневому STEO EIA.
- У 2026 році середня ціна буде менше $2,90 за галон, тобто приблизно на 20 центів (6%) нижче, ніж у 2025 році.
- У більшості регіонів США ціни опустяться нижче $3 вже у IV кварталі 2025 року.
Актуальні ринкові дані (15 серпня 2025)
- AAA Fuel Prices: $3,153 за галон
- Вчора — $3,160
- Тиждень тому — $3,156
- Місяць тому — $3,150
- Рік тому — $3,441
- GasBuddy: $3,158 за галон (7:10 EST)
- +0,2 цента до вчора
- +3,0 цента до тижня
- -0,1 цента до місяця
- -27,7 цента до року
- Рекорд: $5,016 за галон (14 червня 2022 року).
Висновки
- Зниження вартості бензину напряму пов’язане зі зменшенням цін на нафту.
- Для американських споживачів це означає суттєве полегшення витрат на транспорт та логістику.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Rigzone