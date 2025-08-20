Бензин у США дешевшає: прогноз EIA на 2025–2026 роки

Август 20, 2025.

Управління енергетичної інформації США (EIA) у серпневому звіті STEO прогнозує: середня роздрібна ціна на звичайний бензин у США у 2025 році складе $3,07 за галон, а в 2026 році знизиться до $2,88 за галон. Це означає повернення вартості пального нижче $3 — уперше за кілька років.

Ціни нижче $3 за галон повертають ринок на рівень початку десятиліття, що зменшує інфляційний тиск та підтримує споживчий попит. Водночас, залежність США від глобальних нафтових тенденцій лишається вирішальним фактором.

Динаміка прогнозів

  • 2024 рік: фактична середня ціна — $3,31 за галон.
  • 2025 рік: прогноз — $3,07 за галон.
  • 2026 рік: прогноз — $2,88 за галон.
  • У липневому STEO очікування були вищі: $3,09 у 2025 році та $3,04 у 2026 році.

Квартальні прогнози (серпень 2025)

  • III кв. 2025 — $3,12
  • IV кв. 2025 — $2,91
  • I кв. 2026 — $2,72
  • II кв. 2026 — $2,91
  • III кв. 2026 — $3,02
  • IV кв. 2026 — $2,87

Для порівняння, липневий звіт передбачав вищі показники: від $2,93 до $3,16 за галон у 2025–2026 роках.

«Нижчі ціни на сиру нафту знизять середню роздрібну ціну на бензин у США до рівня менше $3 за галон наступного року», — йдеться у серпневому STEO EIA.

  • У 2026 році середня ціна буде менше $2,90 за галон, тобто приблизно на 20 центів (6%) нижче, ніж у 2025 році.
  • У більшості регіонів США ціни опустяться нижче $3 вже у IV кварталі 2025 року.

Актуальні ринкові дані (15 серпня 2025)

  • AAA Fuel Prices: $3,153 за галон
    • Вчора — $3,160
    • Тиждень тому — $3,156
    • Місяць тому — $3,150
    • Рік тому — $3,441
  • GasBuddy: $3,158 за галон (7:10 EST)
    • +0,2 цента до вчора
    • +3,0 цента до тижня
    • -0,1 цента до місяця
    • -27,7 цента до року
  • Рекорд: $5,016 за галон (14 червня 2022 року).

Висновки

  • Зниження вартості бензину напряму пов’язане зі зменшенням цін на нафту.
  • Для американських споживачів це означає суттєве полегшення витрат на транспорт та логістику.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Rigzone

 

 

