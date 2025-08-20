WoodMac: світовій енергетиці потрібно $1,2 трлн інвестицій у системи зберігання батарей

Обновлено: Август 20, 2025. Тэги: , , , , , , , ,

WoodMac: світовій енергетиці потрібно $1,2 трлн інвестицій у системи зберігання батарей

Світовий енергетичний сектор стикається з викликами: для забезпечення стабільності електромереж до 2034 року необхідно встановити додаткові 1 400 ГВт потужностей батарейного зберігання. Аналітики Wood Mackenzie оцінюють, що загалом на цю сферу потрібно $1,2 трлн інвестицій. Водночас скорочення витрат на батареї (на 10–40% за рік) підсилює перспективи ринку.

Проте у США законодавчі зміни загрожують скороченням виробництва батарей на 75%, тоді як Китай нарощує гідроенергетику, досягаючи провідних позицій у світі.

Енергетичний баланс майбутнього

  • 1 400 ГВт бракує у світових енергосистемах для досягнення стабільності до 2034 року.
  • $1,2 трлн інвестицій необхідно для підтримки понад 5 900 ГВт нових вітрових і сонячних установок протягом наступного десятиліття.
  • Очікується, що попит на електроенергію у світі зросте на 55% до 2034 року, а понад 80% нових потужностей забезпечать відновлювані джерела.

«Системи зберігання енергії, що формують мережу, є критичним проривом для інтеграції відновлюваної енергії», — зазначив Роберт Лью, директор з досліджень у Wood Mackenzie.

США: ризики уповільнення

  • За останні 5 років США збільшили потужності зберігання у 15 разів — до майже 30 ГВт.
  • 19 штатів мають щонайменше по 100 МВт потужностей батарей.
  • Прийняття закону «One Big Beautiful Bill Act» скоротило стимули для «зеленої» енергетики та може призвести до падіння виробництва батарей на ~75%.
  • До 2030 року виробництво батарей у США очікується на рівні 250 ГВт·год, тоді як попередні прогнози передбачали 1 050 ГВт·год.
  • Продажі електромобілів можуть виявитися на 40% нижчими за початкові очікування.

Китай: ставка на гідроенергетику

  • У 2023 році Китай ввів у дію 24,6 ГВт нових гідроенергетичних потужностей, що становить майже 60% світового приросту.
  • З них 7,75 ГВт — гідроакумулюючі станції (PSH), які вважаються дешевшими та ефективнішими за літій-залізні батареї.
  • Загальна потужність гідроенергетики Китаю — 436 ГВт, що більше ніж третина від сумарних 1 200 ГВт вітрових і сонячних потужностей країни.
  • Китай уже реалізує чи затвердив понад 200 ГВт PSH-проєктів і може досягти 130 ГВт до кінця десятиліття, перевищивши ціль у 120 ГВт до 2030 року.

Висновки

  • Глобальний перехід до «зеленої» енергетики потребує рекордних обсягів інвестицій — $1,2 трлн лише у батарейне зберігання.
  • Скорочення витрат на батареї відкриває перспективи для масштабних інвестицій, але політичні рішення у США можуть сповільнити прогрес.
  • Китай активно використовує альтернативний шлях — гідроенергетику, яка дозволяє зменшити залежність від батарей і швидше досягти цілей з декарбонізації.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com

Автор:

(Всего статей: 2315)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: