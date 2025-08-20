WoodMac: світовій енергетиці потрібно $1,2 трлн інвестицій у системи зберігання батарей

Світовий енергетичний сектор стикається з викликами: для забезпечення стабільності електромереж до 2034 року необхідно встановити додаткові 1 400 ГВт потужностей батарейного зберігання. Аналітики Wood Mackenzie оцінюють, що загалом на цю сферу потрібно $1,2 трлн інвестицій. Водночас скорочення витрат на батареї (на 10–40% за рік) підсилює перспективи ринку.
Проте у США законодавчі зміни загрожують скороченням виробництва батарей на 75%, тоді як Китай нарощує гідроенергетику, досягаючи провідних позицій у світі.
Енергетичний баланс майбутнього
- 1 400 ГВт бракує у світових енергосистемах для досягнення стабільності до 2034 року.
- $1,2 трлн інвестицій необхідно для підтримки понад 5 900 ГВт нових вітрових і сонячних установок протягом наступного десятиліття.
- Очікується, що попит на електроенергію у світі зросте на 55% до 2034 року, а понад 80% нових потужностей забезпечать відновлювані джерела.
«Системи зберігання енергії, що формують мережу, є критичним проривом для інтеграції відновлюваної енергії», — зазначив Роберт Лью, директор з досліджень у Wood Mackenzie.
США: ризики уповільнення
- За останні 5 років США збільшили потужності зберігання у 15 разів — до майже 30 ГВт.
- 19 штатів мають щонайменше по 100 МВт потужностей батарей.
- Прийняття закону «One Big Beautiful Bill Act» скоротило стимули для «зеленої» енергетики та може призвести до падіння виробництва батарей на ~75%.
- До 2030 року виробництво батарей у США очікується на рівні 250 ГВт·год, тоді як попередні прогнози передбачали 1 050 ГВт·год.
- Продажі електромобілів можуть виявитися на 40% нижчими за початкові очікування.
Китай: ставка на гідроенергетику
- У 2023 році Китай ввів у дію 24,6 ГВт нових гідроенергетичних потужностей, що становить майже 60% світового приросту.
- З них 7,75 ГВт — гідроакумулюючі станції (PSH), які вважаються дешевшими та ефективнішими за літій-залізні батареї.
- Загальна потужність гідроенергетики Китаю — 436 ГВт, що більше ніж третина від сумарних 1 200 ГВт вітрових і сонячних потужностей країни.
- Китай уже реалізує чи затвердив понад 200 ГВт PSH-проєктів і може досягти 130 ГВт до кінця десятиліття, перевищивши ціль у 120 ГВт до 2030 року.
Висновки
- Глобальний перехід до «зеленої» енергетики потребує рекордних обсягів інвестицій — $1,2 трлн лише у батарейне зберігання.
- Скорочення витрат на батареї відкриває перспективи для масштабних інвестицій, але політичні рішення у США можуть сповільнити прогрес.
- Китай активно використовує альтернативний шлях — гідроенергетику, яка дозволяє зменшити залежність від батарей і швидше досягти цілей з декарбонізації.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com