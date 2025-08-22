Crude Oil Prices Rise Amid Dollar Weakness and Economic Optimism

Обновлено: Август 22, 2025. Тэги: , , , , , ,

Crude Oil Prices Rise Amid Dollar Weakness and Economic Optimism

Ціни на нафту та бензин завершили тиждень зростанням, досягнувши дворічного максимуму для нафти та тритижневого для бензину. Ослаблення долара та ралі на фондових ринках стимулюють зростання енергетичних цін, попри прогнозований надлишок нафти на світовому ринку.

Ринок нафти та бензину – серпень 2025

  • Ціни на нафту та бензин: WTI (жовтень) +0.14 $/бар (+0.22%), RBOB бензин +0.0066 $/гал (+0.33%).
  • Долар: Індекс DXY00 впав до 3.5-тижневого мінімуму, що підтримує зростання енергетичних цін.
  • Фондові ринки: Різке ралі демонструє довіру до економічного зростання та перспектив попиту на нафту.
  • Глобальний надлишок нафти: Morgan Stanley прогнозує надлишок між Q4 2025 та Q2 2026 року, що може стримувати подальше зростання цін.
  • Геополітика: Тривалість війни росія–Україна створює невизначеність.

    «росія має брати участь у питаннях безпеки України, будь-які односторонні гарантії безнадійні» – Сергій Лавров

  • OPEC+: Додаткове збільшення виробництва на 547 тис. бар./день з 1 вересня; відновлення 2.2 млн бар./день до вересня 2026. Липнева виробництво зменшилось на -20 тис. бар./день до 28.31 млн бар./день.
  • Запаси нафти: Світові запаси на танкерах знизилися на -12% т/т до 82.49 млн бар. (Vortexa). US запаси нафти -5.6% нижче 5-річного середнього, бензину -0.7%, дистилятів -13% (EIA станом на 15 серпня).
  • Виробництво в США: Зросло на +0.4% т/т до 13.382 млн бар./день, трохи нижче рекорду 13.631 млн бар./день (06 грудня 2024).
  • Нафтові платформи: Кількість активних бурових у США знизилась на -1 до 411, близько до 3.75-річного мінімуму 410 (1 серпня). За 2.5 роки падіння з 627 (грудень 2022).
  • Non-OPEC постачання: Очікується сильне зростання до кінця року, що може компенсувати вплив скорочення виробництва OPEC+ на світові ціни.

Висновки та обґрунтування:

  • Зростання цін короткостроково підтримується слабким доларом, фондовим ралі та зниженням світових запасів, незважаючи на прогнозований глобальний надлишок.
  • Потенційне збільшення постачання OPEC+ і прогноз надлишку нафти між Q4 2025 та Q2 2026 можуть обмежити подальше підвищення цін.
  • Низькі сезонні запаси в США та скорочення на танкерах забезпечують підтримку ринку і створюють потенційні коливання цін у короткостроковій перспективі.
  • Геополітична невизначеність (росія–Україна) і прогнози щодо non-OPEC постачання формують змішані сигнали для ринку, підвищуючи волатильність.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Barchart

Автор:

(Всего статей: 2325)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: