Crude Oil Prices Rise Amid Dollar Weakness and Economic Optimism

Ціни на нафту та бензин завершили тиждень зростанням, досягнувши дворічного максимуму для нафти та тритижневого для бензину. Ослаблення долара та ралі на фондових ринках стимулюють зростання енергетичних цін, попри прогнозований надлишок нафти на світовому ринку.
Ринок нафти та бензину – серпень 2025
- Ціни на нафту та бензин: WTI (жовтень) +0.14 $/бар (+0.22%), RBOB бензин +0.0066 $/гал (+0.33%).
- Долар: Індекс DXY00 впав до 3.5-тижневого мінімуму, що підтримує зростання енергетичних цін.
- Фондові ринки: Різке ралі демонструє довіру до економічного зростання та перспектив попиту на нафту.
- Глобальний надлишок нафти: Morgan Stanley прогнозує надлишок між Q4 2025 та Q2 2026 року, що може стримувати подальше зростання цін.
- Геополітика: Тривалість війни росія–Україна створює невизначеність.
«росія має брати участь у питаннях безпеки України, будь-які односторонні гарантії безнадійні» – Сергій Лавров
- OPEC+: Додаткове збільшення виробництва на 547 тис. бар./день з 1 вересня; відновлення 2.2 млн бар./день до вересня 2026. Липнева виробництво зменшилось на -20 тис. бар./день до 28.31 млн бар./день.
- Запаси нафти: Світові запаси на танкерах знизилися на -12% т/т до 82.49 млн бар. (Vortexa). US запаси нафти -5.6% нижче 5-річного середнього, бензину -0.7%, дистилятів -13% (EIA станом на 15 серпня).
- Виробництво в США: Зросло на +0.4% т/т до 13.382 млн бар./день, трохи нижче рекорду 13.631 млн бар./день (06 грудня 2024).
- Нафтові платформи: Кількість активних бурових у США знизилась на -1 до 411, близько до 3.75-річного мінімуму 410 (1 серпня). За 2.5 роки падіння з 627 (грудень 2022).
- Non-OPEC постачання: Очікується сильне зростання до кінця року, що може компенсувати вплив скорочення виробництва OPEC+ на світові ціни.
Висновки та обґрунтування:
- Зростання цін короткостроково підтримується слабким доларом, фондовим ралі та зниженням світових запасів, незважаючи на прогнозований глобальний надлишок.
- Потенційне збільшення постачання OPEC+ і прогноз надлишку нафти між Q4 2025 та Q2 2026 можуть обмежити подальше підвищення цін.
- Низькі сезонні запаси в США та скорочення на танкерах забезпечують підтримку ринку і створюють потенційні коливання цін у короткостроковій перспективі.
- Геополітична невизначеність (росія–Україна) і прогнози щодо non-OPEC постачання формують змішані сигнали для ринку, підвищуючи волатильність.