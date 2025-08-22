Огляд світових ринків LPG — серпень 2025

Огляд світових ринків LPG — серпень 2025

Серпневий аналіз демонструє глибокі коливання на світових ринках LPG. Падіння цін у Азії, збільшення експорту з США, зміни у стратегіях Saudi Aramco та слабкий попит у Європі відображають глобальні дисбаланси попиту й пропозиції. Дані вказують на різке зростання виробництва NGLs у США та поступове посилення тиску з боку Близького Сходу на світовий баланс постачання.

Ринок LPG

Азія та Близький Схід

  • Середня ціна доставленого в Японію пропану у липні знизилася на 6,5% порівняно з червнем.
  • У серпні надлишкова пропозиція спричинила дисконти $28/т до індексу Argus Far East (AFEI), тоді як на початку торгів періоду спостерігалася премія $5,5/т.
  • Активний експорт зі США та Перської затоки збігся з літнім затишшям попиту у Північно-Східній Азії, а попит Китаю стримувала невизначеність тарифної політики.

LPG проти нафтового нізкооктанового бензину (нафти)

  • Зниження цін на пропан і бутан розширило дисконт проти нафти: у липні він сягнув $51/т, проти $33/т місяцем раніше.
  • Дефіцит бутану на серпень–вересень підняв його вартість до $30/т премії проти пропану.
  • Зростання дисконту стимулювало перехід на LPG у північноазійських етиленових крекерах, особливо у Південній Кореї.

Контракти Saudi Aramco

  • У серпні Saudi Aramco знизила контрактні ціни: пропан — $520/т, бутан — $490/т, що на $55/т менше місяцем раніше.
  • Слабкий попит у Азії та рівномірна пропозиція вантажів спричинили спотовий дисконт $50/т до контрактних цін.

Ситуація у Китаї

  • Завантаження PDH-заводів Китаю на кінець липня залишилися стабільними на рівні 72%.
  • Маржа виробництва стала позитивною завдяки падінню цін на пропан та зростанню ф’ючерсів на поліпропілен.

Європа

  • На 21 липня дисконт великих партій пропану у Північно-Західній Європі розширився до $15/т, тоді як на початку місяця він становив лише $2,5/т.
  • Експорт LPG зі США в регіон зріс на 5% до 623 тис. т у липні, тоді як видобуток у Північному морі залишився майже без змін — 259 тис. т проти 260 тис. т місяцем раніше.
  • Водночас попит скоротився через зупинку одного з трьох виробничих блоків Dow у Нідерландах, що зменшило потужність на 600 тис. т/рік.
  • Паперовий спред серпень–вересень поглибився з - $5,25/т до - $7,25/т, стимулюючи покупки на зберігання.

Америка

  • Виробництво NGL у США у травні досягло рекорду 7,47 млн бар./добу.
  • Етан: виробництво — 3,1 млн бар./добу, споживання — 2,4 млн бар./добу, експорт — 534 тис. бар./добу, що призвело до профіциту 166 тис. бар./добу.
  • Запаси етану зросли до 77,4 млн бар., що на 7,4% більше за рік і є найвищим рівнем з серпня 2024 року.
  • Пропан: виробництво — 2,275 млн бар./добу; запаси у травні — 62,6 млн бар., що на 6,2% нижче рівня минулого року, але залишаються на 9% вище п’ятирічного середнього.
  • Бутан: виробництво — 711 тис. бар./добу, що на 9% більше за рік; запаси — 45,5 млн бар., найвищий рівень з 2019 року.

Перспективи

  • Під час конфлікту Ізраїль–Іран ціни підскочили на $50/т, але після підписання перемир’я премія зникла.
  • Ключовим фактором невизначеності залишаються тарифи США, проте короткостроковий надлишок пропозиції знижує ризики.
  • Запуск терміналу у Нідерландах і високі запаси у США підтримуватимуть достатню пропозицію.
  • У середньостроковій перспективі очікується збільшення пропозиції з Близького Сходу та введення у Китаї значних потужностей крекінгу нафти, що може тиснути на споживання LPG у регіоні.

Джерело: Terminal
За матеріалами: argusmedia

 

 

