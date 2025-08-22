Канада: виклики та перспективи експорту етану

Канадський енергетичний сектор розглядає можливість виходу на ринок експорту етану, використовуючи послаблення позицій США після їхніх обмежень на постачання до Китаю.
Попри високий потенціал експорту етану, головні бар’єри залишаються у сфері інфраструктури, що потребує значних інвестицій та часу для реалізації.
Перспективи Канади
- Виробники етилену в Азійсько-Тихоокеанському регіоні звернули увагу на Канаду після паузи в постачанні етану зі США до Китаю у червні.
- США залишаються основним експортером: у 2024 році вони відвантажили 492 тис. барелів на добу (10,1 млн т), з яких 227 тис. барелів/день припадало на Китай.
- Рішення Міністерства торгівлі США у травні 2025 року тимчасово зупинило ці постачання, що підірвало довіру клієнтів.
«Репутація експортерів США отримала чорне око», — заявив співдиректор Energy Transfer Маккі МакКріа.
Роль AltaGas
- Компанія AltaGas, яка володіє двома (і будує третій) терміналами LPG на Тихоокеанському узбережжі, розглядається як головний претендент на запуск експорту етану.
- За словами керівника Верна Ю, азійські споживачі вже звернулися з пропозиціями щодо диверсифікації довгострокових джерел постачання.
Інфраструктурні бар’єри
- Канада має значні запаси природного газу й NGL, але обсяги етану суттєво менші за американські: 237,4 тис. барелів/день у 2024 році проти 2,8 млн барелів/день у США.
- До 2034 року прогнозується зростання виробництва до 305,7 тис. барелів/день (6,3 млн т/рік).
- Внутрішнє споживання — 270,7 тис. барелів/день, частково покривається імпортом з басейну Баккен через газопровід Vantage (40 тис. барелів/день).
- У разі відкладення проєкту Dow у провінції Альберта (113 тис. барелів/день) надлишок може сягнути 200 тис. барелів/день до 2034 року.
Транспортні виклики
- В Альберті немає етанових трубопроводів до узбережжя Британської Колумбії.
- Вартість будівництва трубопроводу залишається обмежувальним чинником. Генеральний директор Pembina Скотт Барроуз заявив: «Економіка цього проєкту ще не виправдана».
- Єдиним реальним варіантом наразі залишається залізничне перевезення, але воно ускладнене: один вагон може перевозити лише 10,5 т етану проти 32,9 т LPG. Для завантаження одного Handysized-судна потрібно близько 1000 вагонів.
Регуляторні та політичні аспекти
- Трубопровід Trans Mountain (590 тис. барелів/день) запущено лише у травні 2024 року після 11 років затримок через екологічні й регуляторні бар’єри.
- Канада ухвалила One Canadian Economy Act, що має спростити торгівлю всередині країни та сприяти інвестиціям у нову інфраструктуру.
Аналітичні висновки
- США наразі домінують на ринку етану, але довгостроково Канада може скласти конкуренцію, якщо подолає інфраструктурні бар’єри.
- Залізнична логістика робить експорт економічно складним, отже вирішальним буде розвиток трубопровідної мережі.
- Надлишкові обсяги етану до 2034 року можуть створити основу для експорту, але без нових інвестицій у транспорт і зберігання вони залишаться нереалізованими.
