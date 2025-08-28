Brent на межі: ціни зависли між геополітикою та економікою

Нафта марки Brent стартувала тиждень із найвищої відмітки за останній місяць — $68.80 за барель, але вже за два дні втратила частину позицій, відкотившись до $67.74. Торги проходять у традиційно спокійний літній період, проте цього разу ринок змушений реагувати не на попит і пропозицію, а на геополітичні сигнали — митну війну США проти Індії та різке скорочення імпорту російських енергоносіїв у Європі та Америці.

На глобальному ринку формується асиметрія — Захід послідовно обмежує імпорт, тоді як Азія компенсує втрати росії своїми закупівлями.

Макроекономіка і нафтова динаміка

Очікування ринку підживлює заява голови ФРС Джерома Пауелла про можливе зниження ставок у вересні на 25 базисних пунктів. Це додає впевненості інвесторам, однак технічні бар’єри обмежують потенціал росту Brent: денний діапазон усього $3.46 та опір на рівні 50-денної середньої. На тлі цього спред Brent-WTI закріпився біля $4/барель, сигналізуючи про тиск на американську нафту.

Мито США та виклик для Індії

Президент Дональд Трамп виконав обіцянку й наклав додаткові 25% мит на індійський експорт, довівши загальну ставку до 50%. Офіційне пояснення — фінансування російської війни в Україні через масштабні закупівлі нафти.

  • Імпорт Індії з росії зріс із $8.25 млрд у 2021 до $65.7 млрд у 2024.
  • З них $52.2 млрд припадає на нафту (проти $2.31 млрд у 2021).
  • Вугілля: $3.5 млрд (2024) проти $1.12 млрд (2021).
  • Добрива: $1.67 млрд (2024) проти $483 млн (2021).

«Індійські компанії продовжать купувати там, де отримають найвигідніші умови», — заявив посол Індії у росії Віней Кумар (TASS).

Індія називає дії США «несправедливими й упередженими» й закидає Заходу подвійні стандарти: ЄС і надалі купує російський газ та окремі ресурси.

Європа й США: різке скорочення імпорту з росії

На відміну від Індії, Захід демонструє послідовність у відмові від російських енергоносіїв:

  • ЄС скоротив імпорт товарів із росії з €30.58 млрд у Q1 2021 до €8.74 млрд у Q1 2025.
  • Імпорт нафти зменшився з €14.06 млрд до €1.48 млрд за цей самий період.
  • Частка російського газу впала із 48% у 2021 до 17% у 2025.
  • США знизили закупівлі з $14.14 млрд (H1 2021) до $2.5 млрд (H1 2025).

Європейський газ: ціни й запаси

Оптимізм щодо завершення війни в Україні розвіявся після зустрічі президентів Трампа і Путіна. Європейський ринок газу миттєво відреагував:

  • TTF (вересневі постачання) піднявся на 8% тиждень-до-тижня до €33.774/MWh, із відкатом до $32.53/MWh.
  • Запаси — 88.402 млрд куб. м, що дорівнює 76% технічного максимуму.
  • Темп закачування: 2.3713 млрд куб. м/тиждень (вище середнього показника 5 років — 2.2803).
  • Запуск Golden Pass LNG (Texas) відкладено на пів року — старт наприкінці 2025 – початку 2026. Повна потужність у 18 млн т/рік очікується пізніше.

Висновки

  • Brent: зростання виявилося нетривким, технічні бар’єри та тарифні суперечки створюють додатковий тиск.
  • Індія: залишиться головним покупцем російських енергоносіїв, підриваючи ефект санкцій.
  • Європа: демонструє поступову енергетичну незалежність, але газові ціни лишаються вразливими.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oil Review

