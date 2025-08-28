Чому ціни на бензин падають: глобальні фактори переважають політичні рішення

Світовий нафтовий ринок сьогодні переживає падіння цін на бензин, зумовлене сукупністю трьох чинників: різким зростанням глобальної пропозиції, слабшим попитом та рекордними запасами нафти. Попри політичні заяви, статистика свідчить: справжній вплив на ціни мають не рішення президентів, а глобальні ринкові процеси.
Логіка падіння цін на нафту та бензин
Глобальна пропозиція
- +2,5 млн барелів на добу — саме стільки зросте світове постачання нафти у 2025 році.
- OPEC+ оголосила про повне згортання добровільних скорочень 2,2 млн барелів/день вже у вересні 2025 року — на рік раніше від плану.
- Додаткове зростання йде від США, Бразилії та Гайани.
Висновок: ріст постачання перевищує попит, що тисне на ціни вниз.
Попит
- У Китаї, Індії та Бразилії споживання виявилося нижчим за очікуване.
- У країнах ОЕСР попит майже не росте.
- Японія демонструє найнижчі рівні споживання за кілька десятиліть.
- У США економіка зросла лише на 1,4%, що обмежило внутрішнє споживання пального.
Висновок: слабке зростання попиту не компенсує нарощування постачання, тому ціни продовжують падати.
Запаси
- Запаси нафти у світі зростають уже 5 місяців поспіль.
- Досягнуто 46-місячного максимуму у 7,8 млрд барелів.
Висновок: накопичення запасів є класичним сигналом надлишку пропозиції та передвісником подальшого падіння цін.
Вплив на США
- У 2005 році країна імпортувала близько 12,5 млн барелів/день, тому дешевша нафта тоді була економічним плюсом.
- Сьогодні США є нетто-експортером. Дешевша нафта:
- зменшує експортні доходи,
- розширює торговий дефіцит,
- негативно впливає на енергетичну галузь країни.
Висновок: для сучасної США падіння цін на нафту має подвійний ефект — виграш для споживачів, але збитки для економіки.
Політичні аспекти
- Президентські рішення в США (чи то Обами, Байдена, чи Трампа) мали лише обмежений вплив.
- Ключові фактори — технології (фрекінг), рішення OPEC+, погодні катаклізми та глобальні тренди попиту.
«Ціни на бензин формуються глобальними силами попиту й пропозиції, а не окремими політичними лозунгами» — Роберт Рапіер, автор статті.
Таким чином, сьогоднішнє падіння цін на бензин — це результат комбінації глобального надлишку нафти, слабкого попиту та рекордних запасів. Політичні інтерпретації спрощують картину, однак факти підтверджують: світові ринкові механізми значно вагоміші за внутрішні політичні рішення.
Для США як експортера енергоносіїв дешевша нафта — це водночас і вигода для споживачів, і виклик для економіки.
Джерело: Terminal
За матеріалами: OilPrice