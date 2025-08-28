Чому ціни на бензин падають: глобальні фактори переважають політичні рішення

Обновлено: Август 28, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Чому ціни на бензин падають: глобальні фактори переважають політичні рішення

Світовий нафтовий ринок сьогодні переживає падіння цін на бензин, зумовлене сукупністю трьох чинників: різким зростанням глобальної пропозиції, слабшим попитом та рекордними запасами нафти. Попри політичні заяви, статистика свідчить: справжній вплив на ціни мають не рішення президентів, а глобальні ринкові процеси.

Логіка падіння цін на нафту та бензин

Глобальна пропозиція

  • +2,5 млн барелів на добу — саме стільки зросте світове постачання нафти у 2025 році.
  • OPEC+ оголосила про повне згортання добровільних скорочень 2,2 млн барелів/день вже у вересні 2025 року — на рік раніше від плану.
  • Додаткове зростання йде від США, Бразилії та Гайани.

Висновок: ріст постачання перевищує попит, що тисне на ціни вниз.

Попит

  • У Китаї, Індії та Бразилії споживання виявилося нижчим за очікуване.
  • У країнах ОЕСР попит майже не росте.
  • Японія демонструє найнижчі рівні споживання за кілька десятиліть.
  • У США економіка зросла лише на 1,4%, що обмежило внутрішнє споживання пального.

Висновок: слабке зростання попиту не компенсує нарощування постачання, тому ціни продовжують падати.

Запаси

  • Запаси нафти у світі зростають уже 5 місяців поспіль.
  • Досягнуто 46-місячного максимуму у 7,8 млрд барелів.

Висновок: накопичення запасів є класичним сигналом надлишку пропозиції та передвісником подальшого падіння цін.

Вплив на США

  • У 2005 році країна імпортувала близько 12,5 млн барелів/день, тому дешевша нафта тоді була економічним плюсом.
  • Сьогодні США є нетто-експортером. Дешевша нафта:
    • зменшує експортні доходи,
    • розширює торговий дефіцит,
    • негативно впливає на енергетичну галузь країни.

Висновок: для сучасної США падіння цін на нафту має подвійний ефект — виграш для споживачів, але збитки для економіки.

Політичні аспекти

  • Президентські рішення в США (чи то Обами, Байдена, чи Трампа) мали лише обмежений вплив.
  • Ключові фактори — технології (фрекінг), рішення OPEC+, погодні катаклізми та глобальні тренди попиту.

«Ціни на бензин формуються глобальними силами попиту й пропозиції, а не окремими політичними лозунгами» — Роберт Рапіер, автор статті.

Таким чином, сьогоднішнє падіння цін на бензин — це результат комбінації глобального надлишку нафти, слабкого попиту та рекордних запасів. Політичні інтерпретації спрощують картину, однак факти підтверджують: світові ринкові механізми значно вагоміші за внутрішні політичні рішення.

Для США як експортера енергоносіїв дешевша нафта — це водночас і вигода для споживачів, і виклик для економіки.

Джерело: Terminal

За матеріалами: OilPrice

Автор:

(Всего статей: 2336)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: