ЄС між обіцянками та реальністю: дешевий російський СПГ і конкуренція на енергетичних ринках

ЄС між обіцянками та реальністю: дешевий російський СПГ і конкуренція на енергетичних ринках

Попри заяви Брюсселя про швидку відмову від російського газу, ЄС залишається найбільшим покупцем як американського, так і російського СПГ. У 2024–2025 роках обсяги постачання зросли, що демонструє суперечність між політичними деклараціями й економічними інтересами.

Баланс між політикою та ціною: дилема енергетичної безпеки ЄС

 

Ключові виклики:

  • Рекордні імпорти російського СПГ у 2024 році попри санкції та обіцянки ЄС.
  • У І півріччі 2025 року вартість імпорту СПГ із росії зросла до 4,4 млрд євро (приблизно $5,16 млрд), тоді як у 2024 році показник складав 3,47 млрд євро (близько $4,1 млрд).
  • Загальні імпорти СПГ у ЄС зросли на 25%, досягнувши історичного максимуму.
  • Структура постачання: 55% з США, 14% з росії.
  • ЄС отримав 51% російського експорту СПГ у І півріччі 2025 року, випередивши Китай.
  • Попри падіння обсягів трубопровідного газу після 2022 року, ЄС залишився найбільшим іноземним покупцем.

Політичні позиції:

  • Секретар енергетики США Кріс Райт заявив: ЄС міг би замінити російський газ на американський СПГ упродовж шести місяців, але ціни залишаються ключовою проблемою.
  • Єврокомісар Дан Йоргенсен підтвердив ціль: повна відмова від російського імпорту енергоносіїв до січня 2028 року.
  • Пріоритети ЄС: стабільність цін, безпека постачання, розвиток відновлюваних джерел, санкції проти «тіньового флоту».

Конкурентні фактори:

  • США реалізують стратегію «енергетичного домінування» — прагнуть замінити росію на ринку.
  • Катар, великий постачальник СПГ, погрожує відмовитися від європейського ринку через директиву ЄС з корпоративної сталості та ризик штрафів до 5% глобального обороту.
  • Альтернативи обмежені: США пропонують великі обсяги, але за вищою ціною; Катар — ризикує піти з ринку; росія зберігає дешевший варіант.

Логічні висновки:

  • ЄС водночас найбільший покупець американського та російського СПГ, що створює вразливість від подвійної залежності.
  • Санкційна політика не зупинила імпорти: економіка диктує умови швидше за політичні рішення.
  • Прискорена відмова від російських енергоресурсів без альтернатив загрожує ціновими шоками та ризиком промислового занепаду.
  • До 2028 року ЄС опинився між прагненням незалежності та необхідністю утримувати доступні ціни.

«ЄС має балансувати санкції зі стабільністю цін і безпекою постачання, адже поспішне відключення може спровокувати різкі ринкові потрясіння», — Дан Йоргенсен, єврокомісар з енергетики

Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com

 

 

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

