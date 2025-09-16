ЄС між обіцянками та реальністю: дешевий російський СПГ і конкуренція на енергетичних ринках

Попри заяви Брюсселя про швидку відмову від російського газу, ЄС залишається найбільшим покупцем як американського, так і російського СПГ. У 2024–2025 роках обсяги постачання зросли, що демонструє суперечність між політичними деклараціями й економічними інтересами.
Баланс між політикою та ціною: дилема енергетичної безпеки ЄС
Ключові виклики:
- Рекордні імпорти російського СПГ у 2024 році попри санкції та обіцянки ЄС.
- У І півріччі 2025 року вартість імпорту СПГ із росії зросла до 4,4 млрд євро (приблизно $5,16 млрд), тоді як у 2024 році показник складав 3,47 млрд євро (близько $4,1 млрд).
- Загальні імпорти СПГ у ЄС зросли на 25%, досягнувши історичного максимуму.
- Структура постачання: 55% з США, 14% з росії.
- ЄС отримав 51% російського експорту СПГ у І півріччі 2025 року, випередивши Китай.
- Попри падіння обсягів трубопровідного газу після 2022 року, ЄС залишився найбільшим іноземним покупцем.
Політичні позиції:
- Секретар енергетики США Кріс Райт заявив: ЄС міг би замінити російський газ на американський СПГ упродовж шести місяців, але ціни залишаються ключовою проблемою.
- Єврокомісар Дан Йоргенсен підтвердив ціль: повна відмова від російського імпорту енергоносіїв до січня 2028 року.
- Пріоритети ЄС: стабільність цін, безпека постачання, розвиток відновлюваних джерел, санкції проти «тіньового флоту».
Конкурентні фактори:
- США реалізують стратегію «енергетичного домінування» — прагнуть замінити росію на ринку.
- Катар, великий постачальник СПГ, погрожує відмовитися від європейського ринку через директиву ЄС з корпоративної сталості та ризик штрафів до 5% глобального обороту.
- Альтернативи обмежені: США пропонують великі обсяги, але за вищою ціною; Катар — ризикує піти з ринку; росія зберігає дешевший варіант.
Логічні висновки:
- ЄС водночас найбільший покупець американського та російського СПГ, що створює вразливість від подвійної залежності.
- Санкційна політика не зупинила імпорти: економіка диктує умови швидше за політичні рішення.
- Прискорена відмова від російських енергоресурсів без альтернатив загрожує ціновими шоками та ризиком промислового занепаду.
- До 2028 року ЄС опинився між прагненням незалежності та необхідністю утримувати доступні ціни.
«ЄС має балансувати санкції зі стабільністю цін і безпекою постачання, адже поспішне відключення може спровокувати різкі ринкові потрясіння», — Дан Йоргенсен, єврокомісар з енергетики
Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com