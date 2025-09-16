Військова економіка росії тріщить: інфляція, дефіцит пального та охолодження зростання

Обновлено: Сентябрь 16, 2025.

Українська дронова кампанія вивела з ладу до 17% нафтопереробних потужностей росії, що спричинило дефіцит і стрибок цін на пальне. Рекордні оборонні видатки — 41% бюджету-2025 — розігріли ринок праці, підштовхнули інфляцію до ≈10% і змусили Центробанк підвищувати ставки. ВВП у I кварталі 2025 року впав на 0,6% кв./кв., а урядові прогнози зростання знижено до 1,5%. Ризики: стагнація або рецесія, податкові підвищення та погіршення добробуту споживачів — із наслідками для конкуренції та світових ринків нафти.

Причинно-наслідкові зв’язки російської паливно-економічної кризи

1) Центральний вузол

  • Шок пропозиції пального + перегрів військових видатків → інфляція ~10%, підвищення ставок, уповільнення економіки, зниження купівельної спроможності.

2) Факти

  • Дрони України вивели з ладу до 17% НПЗ росії.
  • Оборонні та силові видатки: 41% усіх видатків бюджету 2025 року — найвище з часів «холодної війни».
  • Інфляція: близько 10%; Центробанк підвищує ставки для стримування.
  • ВВП I кв. 2025: -0,6% кв./кв.; перше скорочення з 2022 року (тоді економіка падала на 1,4% р/р).
  • Орієнтир зростання від уряду: 1,5% (заява міністерства фінансів).
  • Бюджетний дефіцит у 2025 році на траєкторії до 5 трлн рублів (еквівалент $62 млрд).
  • Споживчий вимір (москва): бензин за кілька тижнів зріс на 30%+ — з 45 до 60 руб./л; чистий денний дохід водія таксі впав до ~75% від колишнього рівня.

3) Як це транслюється на конкуренцію та ринки нафти

3.1. Гілка «Внутрішня пропозиція пального в росії»

  • Втрата 17% переробки → падіння внутрішньої пропозиції → дефіцит і зростання цін.
  • Наслідок для конкуренції всередині рф: перевага НПЗ/постачальників, що зберегли потужності; посилення ринкової сили локальних трейдерів у регіонах із дефіцитом.
  • Ринкова логіка: дорожче пальне підвищує витрати логістики й агросектору → розширює інфляційний імпульс поза енергетикою.

3.2. Гілка «Зовнішні балансувальні потоки»

  • Менше внутрішньої переробки → потенційне зростання імпорту/перенаправлення постачання сирої нафти та нафтопродуктів у/з третіх країн.
  • Вплив на світову конкуренцію: регіональні премії/дисконти на дизель/бензин можуть розширитися; трейдери з альтернативними маршрутами отримують тимчасову перевагу.

3.3. Гілка «Макрофінанси та ціноутворення»

  • 41% бюджету на оборону → перетік ресурсів у військовий сектор → вузькі місця у цивільній переробці, логістиці та інвестиціях.
  • Підвищені ставки → дорожче кредитування НПЗ/видобутку/торгівлі → обмеження модернізацій та оборотного капіталу.
  • Для ринку нафти: вища собівартість і ризик-премії → зменшення цінової агресивності експорту з рф у короткому періоді.

3.4. Гілка «Очікування та ризики»

  • Озвучено ризики стагнації/рецесії; окремі посадовці говорять про «швидше, ніж очікували» охолодження зростання.
  • Імовірні податкові підвищення (зокрема ПДВ) → перекладання витрат на споживача → +10–15% до цін понад поточну інфляцію.
  • Структурний висновок: слабший внутрішній попит + дорожче фінансування → зниження інвестицій у нафтопереробку та логістику, що довше утримуватиме дефіцити.

4) Цінові та соціальні ефекти

  • Споживачі: падіння реальних доходів (приклад із м. москва: пальне +30%+; дохід водія таксі −25%).
  • Ринок праці: військові контракти конкурують із цивільними роботодавцями, деформуючи зарплатні очікування.
  • Політична економія: дефіцити та інфляція тестують підтримку війни; влада прагне «м’якої посадки» без втрати соціальної лояльності.

5) Прямі цитати

«Криза триває, вона розвивається, вона зростає, вона посилюється… і стає неможливо її повністю приховати». — Ігор Ліпсіць, російський економіст

«Це очікуване уповільнення зростання. Наразі воно дуже схоже на м’яку посадку, а не на гостру кризу». — Лаура Соланко, Інститут економік, що розвиваються, Банку Фінляндії

«Отже, далі буде стагнація — фактично нуль або 1% зростання — а потім настане рецесія». — Богдан Бакалейко, колишній російський журналіст та економічний коментатор

«Я впевнений, що зрештою нам вдасться… підтримати необхідні темпи зростання, зберігаючи інфляцію мінімальною». — володимир путін

«Це найхижіший податок… ціни злетять щонайменше на 10–15% понад те». — Владислав Жуковський, незалежний економіст (про можливе підвищення ПДВ)

6) Аналітичні висновки для ринку нафти

  • Короткостроково: внутрішній дефіцит пального в рф підтримує високі регіональні ціни на нафтопродукти, розширює спреди між хабами та створює можливості арбітражу для постачальників із доступом до альтернативних маршрутів постачання.
  • Середньостроково: поєднання високих ставок, можливих податкових підвищень і пріоритету військових видатків стримує інвестиції у переробку та логістику, що зберігатиме структурну напругу пропозиції.
  • Конкуренція: виграють виробники/трейдери поза рф із гнучкими ланцюгами постачання; усередині рф посилюється ринкова влада тих НПЗ, що залишилися в строю.

7) Хронологія подій та заяв

  • Вересень 15, 2025, 9:00 AM CDT: публікація матеріалу зі зведеннями щодо 17% втрачених потужностей НПЗ, інфляції ~10% та падіння ВВП на 0,6% кв./кв.
  • Офіційні коментарі: фінмін знижує прогноз зростання до 1,5%; мінекономіки попереджає про «швидше, ніж очікували» охолодження; сбербанк говорить про можливу «стагнацію»; кремль декларує контроль над інфляцією.

Джерело: Terminal

За матеріалами: oilprice.com

