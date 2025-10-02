Запаси нафти у США зростають: наслідки для світових ринків

Запаси сирої нафти у США збільшилися на 1,8 млн барелів за тиждень, що завершився 26 вересня, після скорочення на 600 тис. барелів тижнем раніше. За даними Управління енергетичної інформації США (EIA), комерційні резерви зросли до 416,5 млн барелів, що все ще на 4% нижче за середній показник за п’ятирічний період. Нові дані викликали корекцію цін нафти та змінили баланс на глобальному ринку.

Вплив збільшення запасів у США на нафтові ринки

Динаміка запасів

  • Сира нафта: +1,8 млн барелів (попередній тиждень: -0,6 млн)
  • Загальні резерви: 416,5 млн барелів, на 4% нижче середнього
  • API: оцінював скорочення запасів на -3,674 млн барелів

Реакція ринку

  • Brent: $65,17 за барель, зниження на $0,86 (-1,30%) за день, -$3 за тиждень
  • WTI: падіння на $0,84 (-1,35%) у середині торгової сесії

Бензин та дистиляти

  • Бензин: +4,1 млн барелів (тиждень до цього: -1,1 млн)
  • Виробництво бензину: 9,3 млн барелів на добу
  • Дистиляти: +0,6 млн барелів (попередній тиждень: -1,7 млн)
  • Виробництво дистилятів: 5 млн барелів на добу
  • Запаси дистилятів на 6% нижчі за середній рівень за 5 років

Споживання та попит

  • Загальне постачання продуктів: 20,3 млн барелів/день (на 1,2% більше за торік)
  • Середнє постачання бензину: 8,7 млн барелів/день
  • Середнє постачання дистилятів: 3,6 млн барелів/день, -4,4% р/р

Логічні висновки

  • Зростання запасів у США свідчить про потенційне охолодження попиту на нафту у короткостроковій перспективі.
  • Різниця між даними API та EIA створює невизначеність на ринку, що підсилює волатильність цін.
  • Попри нарощування запасів, рівень резервів залишається нижчим за середній, що може обмежувати падіння цін у довгостроковому вимірі.
  • Скорочення виробництва дистилятів і попиту на них на 4,4% р/р сигналізує про структурні зміни в енергоспоживанні.

«Запаси сирої нафти у США зросли на 1,8 млн барелів, тоді як API повідомив про скорочення на 3,674 млн барелів», — дані EIA.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

