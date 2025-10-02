Запаси нафти у США зростають: наслідки для світових ринків

Запаси сирої нафти у США збільшилися на 1,8 млн барелів за тиждень, що завершився 26 вересня, після скорочення на 600 тис. барелів тижнем раніше. За даними Управління енергетичної інформації США (EIA), комерційні резерви зросли до 416,5 млн барелів, що все ще на 4% нижче за середній показник за п’ятирічний період. Нові дані викликали корекцію цін нафти та змінили баланс на глобальному ринку.
Вплив збільшення запасів у США на нафтові ринки
Динаміка запасів
- Сира нафта: +1,8 млн барелів (попередній тиждень: -0,6 млн)
- Загальні резерви: 416,5 млн барелів, на 4% нижче середнього
- API: оцінював скорочення запасів на -3,674 млн барелів
Реакція ринку
- Brent: $65,17 за барель, зниження на $0,86 (-1,30%) за день, -$3 за тиждень
- WTI: падіння на $0,84 (-1,35%) у середині торгової сесії
Бензин та дистиляти
- Бензин: +4,1 млн барелів (тиждень до цього: -1,1 млн)
- Виробництво бензину: 9,3 млн барелів на добу
- Дистиляти: +0,6 млн барелів (попередній тиждень: -1,7 млн)
- Виробництво дистилятів: 5 млн барелів на добу
- Запаси дистилятів на 6% нижчі за середній рівень за 5 років
Споживання та попит
- Загальне постачання продуктів: 20,3 млн барелів/день (на 1,2% більше за торік)
- Середнє постачання бензину: 8,7 млн барелів/день
- Середнє постачання дистилятів: 3,6 млн барелів/день, -4,4% р/р
Логічні висновки
- Зростання запасів у США свідчить про потенційне охолодження попиту на нафту у короткостроковій перспективі.
- Різниця між даними API та EIA створює невизначеність на ринку, що підсилює волатильність цін.
- Попри нарощування запасів, рівень резервів залишається нижчим за середній, що може обмежувати падіння цін у довгостроковому вимірі.
- Скорочення виробництва дистилятів і попиту на них на 4,4% р/р сигналізує про структурні зміни в енергоспоживанні.
«Запаси сирої нафти у США зросли на 1,8 млн барелів, тоді як API повідомив про скорочення на 3,674 млн барелів», — дані EIA.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com