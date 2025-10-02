Нафта обвалилася до найнижчого рівня з червня

Світові ціни на нафту різко знизилися до мінімумів з червня, попри заяви OPEC+ про поступове збільшення видобутку та контрольоване повернення обсягів на ринок. Одночасне зростання пропозиції з боку Курдистану й падіння попиту в Азії посилюють тиск на ринки та створюють додаткові виклики для американських виробників сланцевої нафти.
Глобальний баланс нафти під загрозою
ІК: Динаміка цін на нафту та вплив на глобальні ринки
- Brent знизився до $67,51 за барель (-0,97% за день).
- WTI впав до $62,21 за барель (-0,26% за день).
- OPEC+ підтвердив план поступового нарощування видобутку, попри чутки про масштабне збільшення запасів.
- Курдистан відновив експорт до Туреччини у обсязі 180 000–230 000 барелів на добу.
Фактори тиску на ринок
- Слабкий попит в Азії:
- Японія: скорочення виробництва у вересні до мінімуму за 6 місяців.
- Китай: шостий місяць поспіль скорочення промислового сектору.
- Експортно-орієнтовані економіки регіону фіксують зниження зовнішніх замовлень.
- Споживання палива знижується, що стає ключовим тригером для трейдерів.
- США: урядовий шатдаун створює ризик нестачі офіційних даних для трейдерів і підвищує волатильність ринку.
Коментарі учасників ринку
«Ціни на нафту перебувають під тиском через очікування повернення додаткових обсягів OPEC+ та відновлення експорту з Курдистану», — Ендрю Ліпоу, президент Lipow Oil Associates.
«Новий тиск пропозиції може скоротити маржу високовитратних американських виробників сланцевої нафти», — Алекс Ходес, аналітик StoneX.
«Зростання видобутку у США, ймовірно, зупиниться, якщо ціна залишиться близько $60. Менше зон першої категорії залишаються економічно доцільними за таких умов», — Каес Ван‘т Гоф, CEO Diamondback Energy.
Висновки
- Поєднання зростання пропозиції (OPEC+ і Курдистан) та слабкого попиту (Азія) створює надлишок на ринку.
- Це посилює позиції «ведмедів» на ринку, знижуючи Brent і WTI до рівнів початку літа.
- Американська сланцева галузь опиняється під загрозою: ціни біля $60 роблять частину родовищ економічно нерентабельними.
- Ринки нафти у короткостроковій перспективі залишатимуться вразливими до коливань, з огляду на макроекономічні ризики й невизначеність у США.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com