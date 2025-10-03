Індія встановила рекорд експорту дизелю до Європи

У вересні Індія ймовірно експортувала найбільший за всю історію обсяг дизельного пального до Європи — від 9,7 до 10,4 млн барелів. Ріст постачання став можливим через дефіцит у Європі, зниження транспортних витрат та високі премії на паливо.
Рекордні постачання дизелю з Індії до Європи
- 9,7–10,4 млн барелів дизелю було відправлено до Європи у вересні — найвищий показник з 2017 року.
- Причина: скорочення виробничих потужностей у Європі через сезонне технічне обслуговування.
- Фактор прибутковості: розширення різниці цін між східними й західними ринками та зниження транспортних витрат з кінця серпня.
Сезонні коливання та внутрішній попит
- Очікується, що у жовтні експорт може знизитися через зростання внутрішнього попиту на дизель у період святкування Дівалі.
- Дизель є найбільш використовуваним паливом, випереджаючи бензин.
- Попри це, індійські нафтопереробники можуть продовжити високі обсяги експорту завдяки привабливим маржам.
«Попри очікуване зростання попиту у період свят, індійські нафтопереробники можуть бути спокушені зберегти високий рівень експорту завдяки високим маржам», — Іван Метьюз, глава аналітики APAC у Vortexa для Reuters.
Європейські санкції та ризики для майбутніх постачань
- У липні ЄС ухвалив 18-й пакет санкцій проти росії, що передбачає заборону імпорту нафтопродуктів, вироблених із російської нафти у третіх країнах.
- Винятки: Канада, Норвегія, Швейцарія, Велика Британія та США.
- Мета ЄС — не допустити надходження російської нафти на ринок Європи «через чорний хід».
Вплив на Індію:
- росія забезпечує близько третини імпорту нафти Індії.
- Обмеження можуть ускладнити для Індії продаж дизелю на європейському ринку.
- Залишається невизначеність щодо обсягів експорту індійського пального у Європу.
Висновки
- Європа все більше залежить від постачання енергоносіїв з Індії, особливо під час технічних зупинок власних заводів.
- Індія стає ключовим гравцем на європейському ринку пального, використовуючи вікно можливостей, створене санкціями проти рф.
- Подальші обсяги експорту залежать від внутрішнього попиту Індії та санкційних обмежень ЄС.
- Зростає конкуренція між внутрішнім ринком Індії та зовнішнім попитом Європи.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com