Індія встановила рекорд експорту дизелю до Європи

У вересні Індія ймовірно експортувала найбільший за всю історію обсяг дизельного пального до Європи — від 9,7 до 10,4 млн барелів. Ріст постачання став можливим через дефіцит у Європі, зниження транспортних витрат та високі премії на паливо.

Рекордні постачання дизелю з Індії до Європи

  • 9,7–10,4 млн барелів дизелю було відправлено до Європи у вересні — найвищий показник з 2017 року.
  • Причина: скорочення виробничих потужностей у Європі через сезонне технічне обслуговування.
  • Фактор прибутковості: розширення різниці цін між східними й західними ринками та зниження транспортних витрат з кінця серпня.

Сезонні коливання та внутрішній попит

  • Очікується, що у жовтні експорт може знизитися через зростання внутрішнього попиту на дизель у період святкування Дівалі.
  • Дизель є найбільш використовуваним паливом, випереджаючи бензин.
  • Попри це, індійські нафтопереробники можуть продовжити високі обсяги експорту завдяки привабливим маржам.

«Попри очікуване зростання попиту у період свят, індійські нафтопереробники можуть бути спокушені зберегти високий рівень експорту завдяки високим маржам», — Іван Метьюз, глава аналітики APAC у Vortexa для Reuters.

Європейські санкції та ризики для майбутніх постачань

  • У липні ЄС ухвалив 18-й пакет санкцій проти росії, що передбачає заборону імпорту нафтопродуктів, вироблених із російської нафти у третіх країнах.
  • Винятки: Канада, Норвегія, Швейцарія, Велика Британія та США.
  • Мета ЄС — не допустити надходження російської нафти на ринок Європи «через чорний хід».

Вплив на Індію:

  • росія забезпечує близько третини імпорту нафти Індії.
  • Обмеження можуть ускладнити для Індії продаж дизелю на європейському ринку.
  • Залишається невизначеність щодо обсягів експорту індійського пального у Європу.

Висновки

  • Європа все більше залежить від постачання енергоносіїв з Індії, особливо під час технічних зупинок власних заводів.
  • Індія стає ключовим гравцем на європейському ринку пального, використовуючи вікно можливостей, створене санкціями проти рф.
  • Подальші обсяги експорту залежать від внутрішнього попиту Індії та санкційних обмежень ЄС.
  • Зростає конкуренція між внутрішнім ринком Індії та зовнішнім попитом Європи.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com

