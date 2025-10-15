Падіння доходів рф від експорту нафти й пального продовжується — наслідки для світових ринків

Доходи росії від експорту нафти й нафтопродуктів знизилися у вересні 2025 року до 13,35 млрд доларів порівняно з 13,58 млрд доларів у серпні, що свідчить про поглиблення енергетичної кризи, спричиненої ударами по нафтопереробній інфраструктурі. Зменшення обсягів експорту пального не змогло компенсувати зростання постачання сирої нафти.

Зниження доходів рф від експорту та глобальні наслідки для ринку нафти

Поточна динаміка експорту та доходів

  • За даними Міжнародного енергетичного агентства (IEA), доходи рф від експорту сирої нафти й нафтопродуктів у вересні становили 13,35 млрд дол., що на 230 млн дол. менше, ніж у серпні.
  • Загальний експорт нафти й нафтопродуктів зріс на 210 тис. барелів на добу (б/д) — до 7,4 млн б/д.
  • Зростання обсягів експорту сирої нафти (на 370 тис. б/д) не компенсувало втрату доходів через падіння цін і скорочення експорту пального.

«Постійні атаки на енергетичну інфраструктуру росії зменшили її переробку нафти на близько 500 тис. барелів на добу, що призвело до внутрішнього дефіциту пального й скорочення експорту нафтопродуктів», — повідомило Міжнародне енергетичне агентство.

Вплив воєнних дій та обмежень експорту

  • За оцінками Reuters, морський експорт пального рф у вересні впав на 17,1% у порівнянні з серпнем.
  • росія продовжила заборону на експорт бензину та запровадила обмеження для не виробників на експорт дизелю до кінця року.
  • Експорт дизельного пального й газойлю у вересні становив 760 тис. б/д — це найнижчий сезонний рівень з 2017 року.

«Часткові обмеження експорту та порушення роботи НПЗ скоротили постачання в Атлантичний басейн, але очікується часткове відновлення в кінці IV кварталу, коли завершиться сезонне технічне обслуговування», — зазначив аналітик ринку Vortexa Мік Штраутманн.

Реакція світових ринків

  • Скорочення постачань дистилятів із росії підштовхнуло зростання цін на дизель і авіапальне в Європі, США та Азії.
  • Маржа переробки легкої нафти у вересні досягла дворічних максимумів у Європі та 18-місячних на узбережжі Мексиканської затоки США й у Сінгапурі.
  • Світовий дефіцит дистилятів свідчить про посилення конкуренції між імпортерами, які змушені шукати нові джерела постачання.

Аналітичні висновки

  • Зниження доходів рф від експорту вказує на поступове ослаблення її енергетичного впливу, попри спроби збільшити обсяги сирої нафти.
  • Диверсифікація постачання у відповідь на скорочення експорту з рф призвела до зміцнення позицій інших постачальників, насамперед країн Близького Сходу.
  • Цінова турбулентність у сегменті дистилятів відображає короткострокову нестійкість ринку, яка може трансформуватися у довготривалі зміни в структурі постачання.

Логічне обґрунтування впливу на конкуренцію

  • Скорочення експорту з рф створює вікно можливостей для інших експортерів, що посилює конкуренцію на ринках ЄС та Азії.
  • Тривале зниження доходів стимулює перерозподіл ринкових часток і зменшує частку російських компаній у світовій торгівлі паливом.
  • Як наслідок, формується тенденція до реструктуризації енергетичних потоків і збільшення ролі альтернативних джерел енергії у середньостроковій перспективі.

Прогноз

  • IEA очікує часткове відновлення експорту у кінці 2025 року, але це залежатиме від темпів відновлення нафтопереробних заводів після атак безпілотників.
  • Ймовірне збереження дефіциту дистилятів у Європі до весни 2026 року через повільне відновлення постачання.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com

