Санкційні ризики підштовхують ціни на дизельне пальне

Санкційні ризики підштовхують ціни на дизельне пальне

Попри стабільність на ринку сирої нафти, очікування нових санкцій США проти російських виробників викликали суттєве зростання цін на дизельне пальне. Середні дистиляти стають ключовим драйвером напруження на ринку, формуючи ризики для глобальних постачань і впливаючи на баланс попиту та пропозиції.

Глобальний ринок нафти: санкції як каталізатор

  • На ринку триває переоцінка впливу можливих санкцій США проти роснафти та лукойлу.
  • Попри початковий оптимізм щодо торгових переговорів між США та Китаєм, ціни на нафту ICE Brent знизилися майже на 0,5%.
  • Поточна ситуація залишається контрольованою завдяки відносно стабільним обсягам постачання.

Динаміка ринку середніх дистилятів

  • Ціни на ICE gasoil crack підскочили вище 31 дол./барель після рівня близько 23 дол./барель на початку місяця.
  • Спред ICE gasoil Nov/Dec зріс до майже 20 дол./т у форматі беквордації, що свідчить про високий попит на ближчі поставки.
  • росія експортує близько 1 млн барелів дизельного пального на добу — і саме цей обсяг перебуває під безпосереднім ризиком через санкції.
  • Ймовірне скорочення імпорту російської нафти Індією може призвести до зменшення обсягів експорту середніх дистилятів з Індії.
  • Додатковим чинником ризику є заява президента України про посилення атак на російські нафтопереробні заводи, що створює загрозу дефіциту дизельного пального.

«Ми збільшимо масштаб атак на нафтопереробні заводи росії», — заявив президент України.

Напруження на ринку енергоресурсів

  • Ризики для постачання середніх дистилятів зростають, підсилюючи дисбаланс між попитом і пропозицією.
  • Потенційне скорочення виробництва в Індії та перебої у російських експортних потоках можуть підвищити глобальні ціни на дизель і бензин.
  • Ринок реагує зростанням ф’ючерсів на дистиляти, тоді як ціни на нафту залишаються порівняно стабільними.
  • Такий розрив у динаміці ринку підтверджує структурну напругу у сегменті переробки.

Супутні тенденції на ринку металів

  • Золото подешевшало більш ніж на 3% — нижче 4000 дол./унція після рекорду 4380 дол./унція.
  • Попит на золото як «тиху гавань» знизився через покращення діалогу між США і Китаєм.
  • Водночас, навіть після падіння, золото з початку року зросло на понад 50% завдяки купівлі з боку центральних банків.
  • Мідь наближається до рекордного рівня 11 104,50 дол./т, що демонструє зростання промислової активності.

Вплив санкцій на дизельний ринок

  • Причина: Санкції США проти російських виробників нафти.
  • Механізм впливу: Зменшення експорту дизелю з росії (1 млн барелів/день) + можливе скорочення переробки в Індії.
  • Результат: Дефіцит середніх дистилятів → підвищення цін на ICE gasoil.
  • Додаткові фактори: Атаки України на НПЗ рф → скорочення обсягів виробництва.
  • Висновок: Ринок дизелю стає ключовим індикатором геополітичних ризиків у глобальній енергетиці.

Висновки

  • Санкції формують структурну напругу у сегменті середніх дистилятів, попри стабільність нафти.
  • Глобальні постачання стають більш вразливими до геополітичних подій.
  • Ціни на дизель є відображенням не лише попиту, а й політичних ризиків у Євразійському регіоні.
  • Золото та мідь виступають індикаторами макроекономічної невизначеності, що супроводжує енергетичні ринки.

Джерело: Terminal

За матеріалами: ING Economic and Financial Analysis

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

