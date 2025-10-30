США проти «електронного розриву»: OpenAI закликає будувати по 100 ГВт щороку, аби зберегти лідерство в ШІ

OpenAI передала до Білого дому 11-сторінковий документ (27 жовтня 2025 року), який попереджає: без різкого нарощування енергопотужностей США ризикують програти Китаю першість у штучному інтелекті. Порівняльні дані, плани інвестицій і пропозиції регуляторних змін свідчать про структурний дефіцит електроенергії для дата-центрів ШІ та про неминучу перебудову енергетичних ринків США.
Як електрони вирішують першість у ШІ
- Електронний розрив (US–PRC)
- 429 ГВт нових потужностей у КНР у 2024 році (понад третина всієї мережі США).
- 51 ГВт приросту в США у 2024 році (12% глобального приросту).
- Висновок: дефіцит потужності є головним ризиком для лідерства США в ШІ.
- Ціль і політика
- Національна мета: 100 ГВт/рік нових енергопотужностей, щоб закрити «розрив» і здешевити енергію.
- Пріоритети: промислова база, модернізація правил, підготовка кадрів, безпека frontier-ШІ.
- Інвестиції OpenAI
- 6 майданчиків Stargate у США вже в роботі; ≈7 ГВт планової потужності.
- >$400 млрд інвестицій за 3 роки; курс на $500 млрд та 10 ГВт до кінця 2025 року.
- Робоча сила
- Потреба до 20% наявного штату у спеціалізованих ремеслах (електрики, механіки тощо).
- Освітні програми, сертифікації та «AI-хаби» з 2026 року (старт в Abilene, TX).
- Ринковий сигнал
- Тривалі «вузькі місця» у трансформаторах, HVDC, кабелях, електротехнічній сталі.
- Запропоновано стратегічний резерв міді, алюмінію, РЗЕ, напівпровідників.
- 5%+ додаткового приросту ВВП упродовж 3 років за перших $1 трлн інвестицій в інфраструктуру ШІ.
Що сталося
- OpenAI офіційно звернулась до Офісу політики у сфері науки та технологій (OSTP) з планом дій, який ставить електроенергію у центр стратегії лідерства США у ШІ.
- Ключовий меседж: «розблокувати електрони» — тобто масово наростити генерацію та пропускну спроможність мережі, щоб уникнути відставання від КНР.
Чому це важливо для енергоринків
- Структурний попит: дата-центри ШІ стають якорним споживачем, що тягне за собою довгі інвестиційні цикли у генерації та мережах.
- Капіталомісткість: лише перші $1 трлн в інфраструктуру ШІ, за внутрішнім аналізом OpenAI, можуть додати 5%+ до ВВП США за три роки — це масштаб, який змінює структуру попиту на обладнання й матеріали.
- Матеріальні «вузькі місця»: довгі терміни виготовлення трансформаторів та HVDC-обладнання (часто >2 років) і залежність від імпорту міді, алюмінію, електротехнічної сталі, РЗЕ — прямий фактор цінового тиску на товарних ринках.
- Ризик ціноутворення: при цілі 100 ГВт/рік можливе підвищення премій за швидкі постави (вживаємо: постачання) ключових компонентів до розширення виробництва у США.
- Регуляторний мультиплікатор: прискорення дозволів (FERC, DOE, CITAP, FAST-41) може переналаштувати криву пропозиції й зняти частину дефіцитів у мережевій інфраструктурі.
Дані та факти з документа
- У 2024 році КНР додала 429 ГВт нової потужності («понад половину глобального приросту»), США — 51 ГВт (12%).
- OpenAI: перші $1 трлн капвкладень у ІТ-інфраструктуру можуть дати >5% додаткового зростання ВВП за 3 роки.
- Плани OpenAI (Stargate): ≈7 ГВт на 6 майданчиках; >$400 млрд за 3 роки; націлювання на $500 млрд та 10 ГВт до кінця 2025.
- Кадровий ефект: потреба до 20% існуючої кваліфікованої робочої сили в ремеслах (електрики, механіки, слюсарі, монтажники, сантехніки тощо).
- Користувацька база: щотижнева аудиторія >800 млн (подвоєння з березня 2025), 4 млн розробників.
Що пропонує OpenAI уряду США
- Промислова база: розширити податкові кредити (AMIC) на ланцюги постачання для напівпровідників, трансформаторів, спецсталей, серверів ШІ та дата-центрів; використати гранти/гарантії (DPA Title III, DOE LPO).
- Мережі та дозволи: прискорити лінії передачі (GRIP, RUS, PMA), посилити міжрегіональне планування, розвивати Connect and Manage та кероване навантаження (curtailable loads) для швидкого підключення великих споживачів.
- Норми CAA/CWA: спростити/стандартизувати дозволи для дата-центрів з просунутим охолодженням, уніфікувати правила для резервних генераторів.
- Стратегічний резерв матеріалів: мідь, алюміній, РЗЕ, напівпровідникові сировини — для стабілізації цін і зниження залежності від імпорту.
- Кадри: профінансувати підготовку на місцевому рівні (WIOA), масштабувати AI-освіту, сертифікації та «AI-хаби».
- Безпека та стандарти: дати змогу безпечному тестуванню frontier-ШІ; посилити CAISI як «єдиний вхід» для оцінювання ризиків і стандартів.
Інфраструктура OpenAI і енергосистема
Компанія заявляє про курс на нетто-внесок у регіони присутності: будівництво за лічильником (натуральний газ, сонце), підключення до мережі з можливістю віддавати надлишок, керованість навантаження для зниження піків і тарифного тиску на споживачів.
«Електрика — це стратегічний актив: вона підпирає перевагу США в ШІ та, своєю чергою, нашу економічну конкурентоспроможність, технологічне лідерство і національну безпеку», — із звернення OpenAI до OSTP (27 жовтня 2025 року), автор: Кріс Легейн.
Висновки
- 1: дефіцит потужності в США — системний.
- Обґрунтування: 429 ГВт приросту в КНР проти 51 ГВт у США (2024) формують відносний і абсолютний розрив у доступності енергії для дата-центрів.
- 2: енергоринки США входять у фазу прискореної капексової експансії.
- Обґрунтування: націлювання на 100 ГВт/рік і пропозиції щодо податкових/боргових інструментів, стратегічних запасів і мережевих програм.
- 3: сировинні ринки отримають довгостроковий попит.
- Обґрунтування: пріоритет на мідь, алюміній, електротехнічну сталь, РЗЕ; ініціатива зі стратегічним резервом для стабілізації цін.
- 4: ціни на мережеві компоненти можуть утримуватися високими у короткостроковому періоді.
- Обґрунтування: нинішні строки виробництва трансформаторів та HVDC-обладнання часто перевищують два роки, що обмежує швидкість розширення пропозиції.
- 5: регуляторні спрощення — ключ до розблокування інвестиційної черги.
- Обґрунтування: набір інструментів (FERC Order 2023, CITAP, FAST-41, GRIP) прямо спрямований на скорочення часу підключення/дозволів, що знижує вартість капіталу.
Що це означає для ціноутворення й пропозиції
- Короткостроково: імовірний преміальний попит на трансформатори, кабелі, конвертори; конкуренція за кваліфіковану робочу силу може тримати зарплати і собівартість на підвищеному рівні.
- Середньостроково: активізація виробництва у США + стратегічні резерви розширюють пропозицію, що має стримувати волатильність на сировинних та обладнанняних ринках.
- Довгостроково: ціль 100 ГВт/рік здатна знизити середню вартість електроенергії через масштаби, модернізацію мереж і конкуренцію технологій, що підвищить маржинальність обчислень ШІ.
«Сполучені Штати нині лідирують у розробці ШІ — перевага, що гарантує: ШІ створюватиметься на благо якнайширшого кола людей, а не лише небагатьох», — із документа OpenAI до OSTP, автор: Кріс Легейн.
«Відкриття електронів відкриє найбільшу національну економічну нагоду США відтоді, як електрика рушила другу половину Індустріальної доби», — із документа OpenAI до OSTP, автор: Кріс Легейн.
Джерело: Terminal
За матеріалами: OpenAI