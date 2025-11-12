Європейська бензинова маржа до Brent сягнула півторарічного максимуму

Європейська бензинова маржа до Brent сягнула півторарічного максимуму

Маржа для бензину non-oxy у Європі піднялась до $22,11/бар. на закритті у понеділок, перевищивши сезонні піки літніх періодів 2024–2025 років і ставши найвищою з 7 травня 2024 року. Середня маржа барж non-oxy у жовтні становила $18,59/бар. — найвищий показник для періоду з 2022 року, коли світовий попит почав відновлюватися після пандемії Covid-19.

Причинизростання маржі бензину в Європі

Драйвери підвищення

  • Невизначеність щодо Litasco (Лукойл): блокування США спроби Gunvor придбати активи створило сумніви стосовно майбутнього європейських нафтопереробних і збутових активів Litasco, що підтримало бензинові креки.
  • Ремонт на НПЗ у Європі та дефіцит пропозиції «на зараз»: трейдери відзначають затримки навантаження бензинових барж із кінця вересня — початку жовтня, що обмежує надходження у сховища.
  • Переорієнтація на виробництво дизеля: на тлі вищих марж дистилятів та скорочення російських відвантажень дизеля глобальний пул дизеля звузився, тож нафтопереробники переключилися на дизель, зменшивши вихід бензину.

Баланс постачання

  • Експорт Європи зменшується: відвантаження з ЄС, Великої Британії та Норвегії у перші 10 днів листопада становили 736 тис. бар./добунайнижчий денний показник для цього періоду за всю історію спостережень; для 1–10 жовтня — 844 тис. бар./добу (дані Kpler).
  • Імпорт до Європи зростає: донині у листопаді ввезено 104 тис. бар./добу бензину — найвищий рівень для періоду з серпня 2024 року, щоб пом’якшити гострий дефіцит «поточної» пропозиції.
  • Ф’ючерсна структура: на понеділок між свопом Eurobob oxy «баланс листопада» та фронт-місяцем груднем зафіксована беквордація $45/т, що відображає напруженість «тут-і-зараз».

Зовнішній попит

  • Ослаблення інтересу покупців у Західній Африці: НігеріяНПЗ Dangote 650 тис. бар./добузнизив ціни пропозиції на бензин у п’ятницю, імовірно закривши арбітражне «вікно» з Європи на другий за величиною експортний ринок Європи. Це може тиснути на премії неокиснених барж.

Що кажуть паперові індикатори

  • Ринок очікує зниження: за індикаціями деривативів, Eurobob oxy має зменшити креки місяць-до-місяця до січня.

Висновки

  • Структурний дефіцит «на зараз»: поєднання ремонтів НПЗ, затримок барж і переорієнтації на дизель (менший вихід бензину) формує дефіцит пропозиції, що матеріалізується у $22,11/бар. маржі та $45/т беквордації.
  • Роль геополітики активів: невизначеність щодо Litasco після блокування угоди Gunvor зменшує передбачуваність постачання продуктів і підтримує креки попри сезонний спад попиту.
  • Арбітраж до Нігерії слабшає: зниження цін від Dangote зменшує можливості експорту з Європи до Західної Африки, що локально може послаблювати баржові премії, але не нівелює дефіцит усередині Європи, підкріплений ремонтами та імпортом у 104 тис. бар./добу.
  • Короткостроковий пік vs. середньострокова корекція: паперові індикатори сигналізують ймовірне зниження креків до січня, однак доти напружений фізичний ринок зберігатиме підвищені спреди.

Кількісні показники (узагальнення)

  • $22,11/бар. — премія non-oxy барж до ICE Brent на закритті понеділка.
  • $18,59/бар. — середня жовтнева маржа non-oxy (найвища з 2022 року).
  • 736 тис. бар./добу — експортні відвантаження 1–10 листопада (рекордно низько для періоду) проти 844 тис. бар./добу 1–10 жовтня.
  • 104 тис. бар./добу — імпорт бензину до Європи від початку листопада (найвище з серпня 2024-го).
  • $45/т — беквордація між Eurobob oxy «баланс листопада» і фронт-місяцем груднем.
  • 650 тис. бар./добу — проєктна потужність НПЗ Dangote (Нігерія).

Джерело: Terminal
За матеріалами: Argus Media

