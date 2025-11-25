Цінова війна за електромобілі: лавина вживаних EV, тарифні війни й боротьба за 40% ринку до 2030 року

Глобальний ринок електромобілів входить у фазу різкої турбулентності: рекордний обсяг лізингових контрактів, що завершуються у 2026 році в США, може обвалити ціни на вживані EV та спровокувати цінову війну. Одночасно політичні розвороти у США, скасування податкових пільг у розмірі 7 500 доларів та нові мита змушують автовиробників згортати або відкладати свої EV-програми, створюючи ланцюгову реакцію на глобальних ринках. Попри «похмурий» внутрішній фон у США, падіння цін і сильний зовнішній попит здатні все ж таки вивести частку електромобілів до понад 40% світових продажів до 2030 року.

Драйвери глобальної цінової війни на ринку електромобілів

1. Стартовий імпульс: рекордна хвиля завершення лізингу EV у США

Ключовою відправною точкою майбутньої цінової війни стає різке зростання пропозиції вживаних електромобілів на ринку США у 2026 році.

Щонайменше 243 000 лізингових контрактів на електромобілі в США завершаться у 2026 році.

лізингових контрактів на електромобілі в США завершаться у 2026 році. Дослідження J.D. Power оцінює, що ця цифра може зрости до 330 000 – тобто утричі більше порівняно з рівнем 2025 року.

оцінює, що ця цифра може зрости до – тобто порівняно з рівнем 2025 року. Такий обсяг повернень створює «лавину EV» на вторинному ринку, різко збільшуючи пропозицію вживаних авто.

Висновок: трикратне збільшення обсягу повернених із лізингу електромобілів неминуче тисне на ціни, формуючи базу для цінової війни, адже продавці змушені конкурувати між собою за покупця.

Автоблог повідомляє про майбутню «лавину EV», коли на тлі завершення стимулів і зростання запасів на майданчиках вживаних авто цінова війна може зробити електромобілі навіть дешевшими за бензинові машини (Auto Blog).

2. Політичний розворот у США: кінець податкових пільг та зміна пріоритетів

Політика стає другим ключовим вузлом інтелектуальної карти – вона різко змінює правила гри для виробників та споживачів.

Адміністрація Трампа скасовує стимули для галузі EV , кардинально змінюючи політичне тло для електромобілів у США.

, кардинально змінюючи політичне тло для електромобілів у США. Федеральний податковий кредит у розмірі 7 500 доларів на купівлю електромобіля закінчився 30 вересня поточного року.

на купівлю електромобіля поточного року. Після завершення дії пільг: частка електромобілів становить лише 6% нових продажів , проти 12,9% у вересні , коли покупці масово поспішали скористатися останньою можливістю отримати податковий кредит.



«У зв’язку із закінченням податкових кредитів на EV і тим, що автовиробники продовжують віддавати пріоритет гібридним силовим установкам, водії можуть вирішити відмовитися від електрифікації», – зазначає Auto Blog. – «Хоча ставлення до EV залишається позитивним, бульбашка електрифікації демонструє ознаки напруги» (Auto Blog).

Висновок: втрата фінансових стимулів і переорієнтація виробників на гібриди послаблюють короткостроковий попит на нові електромобілі в США, посилюючи залежність ринку від цінового чинника, особливо у сегменті вживаних авто.

3. Реакція автовиробників: скорочення й затримки EV-проєктів

Після зміни політики автовиробники коригують свої стратегії, що формує третій великий блок інтелектуальної карти.

Компанії Ford, Kia та General Motors скорочують виробництво електромобілів для ринку США.

скорочують виробництво електромобілів для ринку США. Автовиробники: відкладають запуск нових моделей EV, у деяких випадках повністю відмовляються від окремих моделей .



«Вони чітко відкладають виведення нових моделей, а в деяких випадках відмовляються від них», – пояснює старша наукова співробітниця Інституту клімату та сталого розвитку Салати Гарвардського університету та колишня головна економістка General Motors Елейн Бакберг. – «Вони вже не рухаються на ринок настільки амбітно, як планували шість місяців тому» (Elaine Buckberg, Marketplace).

Висновок: скорочення і затримка EV-проєктів обмежують майбутню пропозицію нових електромобілів, але водночас підсилюють роль вторинного ринку і цінових сигналів, що робить цінову війну ще більш вірогідною, особливо для вживаних авто.

4. Мита та глобальні ланцюги: від заводів до фермерів

Четвертий вузол інтелектуальної карти – митні війни, які виходять далеко за межі автомобільного сектору та б’ють по глобальній економіці.

Автовиробники стикаються з мільярдними тарифними ударами й змушені переосмислювати власну прибутковість.

«Вони дивляться на цей ландшафт, де стикаються з багатомільярдними тарифними ударами, тому їм справді потрібно подумати про свою прибутковість», – наголошує Елейн Бакберг (Elaine Buckberg).

Китайська компанія Xiaomi , що виробляє електромобілі та смартфони, переживає різке падіння – від «улюбленця ринку» до найгіршої технологічної акції країни за дуже короткий час.

, що виробляє електромобілі та смартфони, переживає різке падіння – від «улюбленця ринку» до за дуже короткий час. Пекін відповідає на західні тарифи: запроваджує мільярдні сільськогосподарські санкції проти США, ЄС та Канади, чітко пов’язує зняття цих санкцій із скасуванням 100% мит на китайські EV.



«Пекін запровадив багатомільярдні сільськогосподарські санкції проти США, Європейського Союзу та Канади після того, як вони ввели мита на китайські EV, аби захистити власних автовиробників», – йдеться у матеріалі Rest of World. – «Китай заявив, що скасує мита на сільгосппродукцію лише тоді, коли західні уряди відмовляться від мит на EV» (Rest of World).

Висновок: тарифні війни перетворюють ринок електромобілів на елемент ширшого геоекономічного протистояння. Вартість EV у різних регіонах світу дедалі більше залежить не лише від технологій і масштабів виробництва, а й від політичних рішень і зустрічних санкцій.

5. Розрив між США і рештою світу: де EV залишаються драйвером зростання

П’ятий блок карти показує асиметрію: те, що виглядає «похмуро» для США, не обов’язково є гальмом для глобального ринку.

Перспективи EV у США описуються як «похмурі» – через завершення пільг, політичні розвороти й обережність автовиробників.

– через завершення пільг, політичні розвороти й обережність автовиробників. Водночас у багатьох регіонах світу: продажі електромобілів залишаються сильними , очікується подальше зростання попиту разом із подешевшанням EV .

у багатьох регіонах світу: Внутрішня цінова війна в Китаї у сегменті електромобілів гарантує, що в країнах без високих тарифів ціни залишатимуться низькими.

Висновок: навіть якщо американський ринок тимчасово гальмує, глобальний попит, особливо за межами тарифних бар’єрів, здатен компенсувати внутрішні американські втрати й підтримати загальносвітову динаміку EV.

6. Довгостроковий фокус: шлях до 40% частки продажів EV до 2030 року

Останній вузол інтелектуальної карти – прогноз, що задає орієнтир для всієї галузі на найближче десятиліття.

Згідно з доповіддю Global EV Outlook 2025 Міжнародного енергетичного агентства: попри невизначеність у прогнозах, частка електрокарів у загальних продажах авто перевищить 40% до 2030 року за нинішніх налаштувань політики.

Міжнародного енергетичного агентства:

Міжнародне енергетичне агентство в документі Global EV Outlook 2025 прогнозує, що «попри невизначеність у прогнозах, частка електромобілів у загальних продажах авто перевищить 40% у 2030 році за умов сьогоднішніх політик» (IEA, Global EV Outlook 2025).

Висновок: навіть у контексті податкових розворотів, митних воєн і зниження частки EV у короткостроковій перспективі в США, глобальна траєкторія залишається висхідною. Ключову роль у цьому відіграють:

падіння цін на електромобілі, зокрема внаслідок: наповнення вторинного ринку вживаними EV у США, жорсткої внутрішньої конкуренції між китайськими виробниками;

на електромобілі, зокрема внаслідок: стійкий міжнародний попит у регіонах, де: політика залишається сприятливою для електрифікації, митні бар’єри менше впливають на кінцеву ціну для покупця.

у регіонах, де:

7. Висновки

Узагальнюючи всі вузли, можна представити структуру цінової війни на ринку електромобілів як послідовний ланцюг причин і наслідків:

Рекордна кількість завершених лізингів у 2026 році ⇒ різке зростання пропозиції вживаних EV ⇒ зниження цін та старт потенційної цінової війни.

⇒ різке зростання пропозиції вживаних EV ⇒ та старт потенційної цінової війни. Скасування податкового кредиту в 7 500 доларів і політичний розворот у США ⇒ падіння частки EV у нових продажах із 12,9% до 6% ⇒ послаблення короткострокового попиту на нові електромобілі.

і політичний розворот у США ⇒ падіння частки EV у нових продажах із 12,9% до 6% ⇒ послаблення короткострокового попиту на нові електромобілі. Скорочення та відтермінування EV-проєктів Ford, Kia, GM ⇒ зменшення пропозиції нових моделей у майбутньому ⇒ підвищення значущості вторинного ринку.

⇒ зменшення пропозиції нових моделей у майбутньому ⇒ підвищення значущості вторинного ринку. Мільярдні тарифні удари та взаємні санкції (у тому числі аграрні) ⇒ зростання регіональної диференціації цін на EV ⇒ посилення контрасту між дорогими й дешевими ринками.

(у тому числі аграрні) ⇒ зростання регіональної диференціації цін на EV ⇒ посилення контрасту між дорогими й дешевими ринками. Цінова конкуренція в Китаї ⇒ низькі ціни на EV у країнах без високих тарифів ⇒ підтримка глобального попиту попри проблеми в США.

⇒ низькі ціни на EV у країнах без високих тарифів ⇒ підтримка глобального попиту попри проблеми в США. Прогноз IEA про понад 40% частки продажів EV до 2030 року ⇒ свідчення того, що довгострокова траєкторія електрифікації транспорту зберігається, навіть якщо окремі ринки тимчасово гальмують.

Майбутня цінова війна на ринку електромобілів не є випадковістю, а результатом накладання кількох процесів: завершення лізингового циклу, різкої зміни державної політики, стратегічних рішень автовиробників і митних конфліктів між провідними економіками. Попри локальні «похмурі» сценарії, закладені в нинішніх трендах механізми здешевлення та зміни глобального балансу попиту вказують на збереження потенціалу швидкого зростання частки EV у світових продажах до 2030 року.

Джерело: Terminal

За матеріалами: oilprice.com